อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 14:32 น.
อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค. พร้อมอนุญาตให้หน่วยสังเกตการณ์ของอาเซียนช่วยลดความตึงเครียด

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กล่าวว่าทางไทยและกัมพูชาพร้อมจะให้หน่วยสังเกตการณ์ของอาเซียนลงพื้นที่เพื่อลดสถานการณ์ตึงเครียดของความขัดแย้งชายแดนนี้

โดยทางมาเลเซียจะพร้อมดำเนินการหลายช่องทาง รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างผู้นำ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

พร้อมระบุด้วยว่าจะมีการประชุมหารือกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียอีกครั้งในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ เบื้องต้นทั้งทางไทยและกัมพูชา ต่างตอบรับที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม

นายอันวาร์ กล่าวปิดท้ายว่า เราขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการโจมตีแนวหน้าเหล่านี้โดยทันที และหากเป็นไปได้ ให้หยุดยิงโดยทันที

อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

