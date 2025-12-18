อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.
อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค. พร้อมอนุญาตให้หน่วยสังเกตการณ์ของอาเซียนช่วยลดความตึงเครียด
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักข่าว ซินหัว รายงานว่า นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กล่าวว่าทางไทยและกัมพูชาพร้อมจะให้หน่วยสังเกตการณ์ของอาเซียนลงพื้นที่เพื่อลดสถานการณ์ตึงเครียดของความขัดแย้งชายแดนนี้
โดยทางมาเลเซียจะพร้อมดำเนินการหลายช่องทาง รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างผู้นำ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
พร้อมระบุด้วยว่าจะมีการประชุมหารือกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียอีกครั้งในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ เบื้องต้นทั้งทางไทยและกัมพูชา ต่างตอบรับที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม
นายอันวาร์ กล่าวปิดท้ายว่า เราขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการโจมตีแนวหน้าเหล่านี้โดยทันที และหากเป็นไปได้ ให้หยุดยิงโดยทันที
