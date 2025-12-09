“สม รังสี” ปลุกระดม ชาวเขมรลุกขึ้นจับอาวุธ โค่นล้มระบอบตระกูล “ฮุน”
สม รังสี ปลุกระดม ให้ชาวเขมรลุกขึ้นมาจับอาวุธ ร่วมกันโค่นล้มระบอบตระกูล ฮุน ให้พ้นอำนาจ ชี้ใช้พลเรือนและทหารเป็นโล่มนุษย์ ปกป้องตัวเอง
นาย สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาและรัฐบาลอิสระ ได้โพสต์แถลงการลงเฟซบุ๊กเรียกร้องให้ชาวเขมรจับอาวุธเพื่อล้มระบอบ ฮุน เซน โดยเขียนข้อความว่า “แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาอิสระ 23 ตุลาคม เรียกร้องให้ทหารกัมพูชาและประชาชนกัมพูชา ร่วมกันลุกขึ้นต่อสู้ ขับไล่ตระกูลฮุนออกจากอำนาจ ที่ปกครองอยู่บนดินแดนประเทศกัมพูชา”
โดยในหนังสือระบุว่า “รัฐบาลกัมพูชาอิสระ 23 ตุลาคม เรียกร้องให้ทหารเขมรและประชาชนเขมรผนึกกำลัง ลุกขึ้นร่วมกันเพื่อปลดตระกูลฮุนออกจากอำนาจในการปกครองบนดินแดนกัมพูชา
มีเหตุผล 2 ประการที่ชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องปลดตระกูลฮุนออกจากการเป็นผู้นำประเทศอธิปไตยของเรา:
1. ระบอบพนมเปญของตระกูลฮุนใช้ทหารเขมรและพลเรือนเขมรเป็นโล่มนุษย์ เปิดโอกาสให้กองทัพไทยสามารถโจมตีภายในดินแดนกัมพูชาได้อย่างเสรี ขณะที่ฮุนเซนและฮุนมาเนตสั่งการให้ทหารเขมรไม่ให้ปกป้องชีวิตของตนเอง และไม่ให้ปกป้องดินแดนกัมพูชา
มีผู้นำหรือผู้บังคับการของชาติใดบ้าง ที่สั่งห้ามทหารแนวหน้าบริเวณชายแดนไม่ให้ใช้อาวุธป้องกันตนเองจากการรุกรานของกองทัพต่างชาติ? เราเห็นว่ามีเพียงผู้นำตระกูลฮุนเท่านั้นที่ทำเช่นนี้
ยุทธวิธีที่ทำให้ประชาชนและกองกำลังของเราตกเป็นเป้าการโจมตีจากต่างชาติได้ง่ายเช่นนี้ เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง และได้ทำให้ทหารเขมรและพลเรือนจำนวนมากต้องเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม ทหารเขมรและประชาชนเขมรทั้งหลายต้องไม่ยอมให้ผู้นำสังเวยชีวิตของพี่น้องร่วมชาติให้ตกเป็นเป้าทดสอบอาวุธของประเทศเพื่อนบ้าน
การทำตัวเป็นโล่ให้กองกำลังต่างชาติ ไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดเลย นอกจากความตาย การบาดเจ็บ และการสูญเสียดินแดน
2. ระบอบพนมเปญของตระกูลฮุนกำลังคุ้มครองเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดน การปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติของตระกูลฮุนได้นำพากัมพูชาและประชาชนเขมรเข้าสู่วิกฤตในทุกด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ การขาดแคลนโอกาสการทำงาน ความเสียหายรุนแรงต่อการดำรงชีพของประชาชน การฉ้อโกงทางการเงิน หนี้สิน วิกฤตยาเสพติด ปัญหาความไม่มั่นคงในสังคม และความอยุติธรรมทางสังคม
เมื่อผู้นำตระกูลฮุนให้การปกป้องอาชญากร ก็ชัดเจนว่าพวกเขาได้ทำให้ประชาชนกลายเป็นศัตรูของตน
เราขอเรียกร้องให้ทหารเขมร กองกำลังติดอาวุธ และประชาชนเขมรทั่วประเทศ รวมพลังกันเพื่อยุติการปกครองของตระกูลฮุน เพื่อหยุดยั้งการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน และร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการขจัดเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาที่กำลังทำลายชาติพันธุ์เขมร”
