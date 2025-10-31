จับตาวันนี้! เพื่อไทย โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สะพัด “จุลพันธ์-จาตุรนต์” เต็ง
จับตาดู การประชุมโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนที่ แพทองธาร ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ สะพัด จุลพันธ์ และ จาตุรนต์ตัวเต็ง
จากกรณีที่ พรรคเพื่อไทย โพสต์แถลงการณ์ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า น.ส.แพทองธาร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นการยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้งครั้งหน้านั้น โดยระบุว่าจะมีการประชุมโหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 31 ต.ค. นี้นั้น
โดยก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ปัจจุบันมีการเสนอ 4 ชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนต่อไป ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ, นายจุลพันธ์ อมรววิวัฒน์ สส.เชียงใหม่, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย และ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ
โดยในที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทยที่สมาชิกพรรคบางส่วนสนับสนุนให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อให้เป็นหัวหน้าพรรค แต่ล่าสุดสมาชิกอีกส่วนมีความเห็นว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะทำหน้าที่นำพรรคในการเลือกตั้ง ควรเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรค มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน จึงสนับสนุนให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพราะนายจุลพันธ์ถือเป็นคนรุ่นกลางในพรรคเพื่อไทย สามารถเชื่อมคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งรอบหน้าได้
ในส่วนของตำแหน่งเลขาธิการพรรค คาดว่าจะยังคงเป็นนายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เนื่องจากยังสามารถทำหน้าที่ประสานงานกับ สส.ในพรรคได้เป็นอย่างดี สามารถรับฟังพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาของ สส.ไปถึงแกนนำและกรรมการบริหารพรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้
- ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”
- ด่วน! “แพทองธาร” ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: