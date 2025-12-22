“เจมส์ แรนซัน” นักแสดงซีรีย์ดัง ฆ่าตัวตายในบ้านพัก เสียชีวิตวัย 46 ปี
เจมส์ แรนซัน นักแสดงซีรีย์ดังอย่าง The Wire และ Generation Kill ถูกพบเป็นศพในบ้านพักจากการฆ่าตัวตาย เสียชีวิตในวัย 46 ปี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า เจมส์ แรนซัน (James Ransone) นักแสดงซีรีย์ดังชาวอเมริกัน วัย 46 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพักที่นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่านายแรนซันเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบหลักฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการฆาตกรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุมูลเหตุจูงใจได้
สำหรับนาย เจมส์ แรนซัน เป็นนักแสดงซีรีย์ดังอย่าง The Wire (เดอะ ไวเออร์ – ดับอิทธิพลเถื่อน) โดยเขาเล่นเป็น เชสเตอร์ “ซิกกี้” โซโบสกา พนักงานท่าเรือที่ผันตัวกลายเป็นอาชญากร ในซีซั่นที่ 2 นอกจากนี้เขายังเล่นเป็นตัวเอกในซีรีย์ Generation Kill ของ HBO อีกด้วย
ทั้งนี้นายแรนซัน เคยเปิดเผยว่าเขาเคยถูกครูล่วงละเมิดทางเพศ และการถูกล่วงละเมิดทำให้เขาติดแอลกอฮอล์และเฮโรอีน นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่านายแรนซันได้แจ้งความเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2563 แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกจะไม่ดำเนินคดีกับครูคนดังกล่าวแต่อย่างใด
