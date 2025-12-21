เขมร ปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยใช้ AI จัดฉากยึด เนิน 350 ถ่ายทำในสตูดิโอ
หนุ่มกัมพูชาโพสต์ภาพ AI กล่าวหาทหารไทยถ่ายหนังหลอกโลก ทีมข่าวเช็กย้อนหลังพบเป็นอัลบั้ม สงครามสมมติ หวังดิสเครดิตกองทัพไทย
สงครามจิตวิทยาร้อนระอุไม่แพ้สนามรบจริง เมื่อเพจ อนุวัต จัดให้ ระบุว่า สื่อและโซเชียลมีเดียของกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่าปฏิบัติการยึดพื้นที่ของไทยเป็นเพียงการ จัดฉากถ่ายทำในสตูดิโอ ไม่ใช่เหตุการณ์จริง พร้อมแนบภาพที่ดูผิดธรรมชาติคล้ายภาพที่สร้างจาก AI มาประกอบเพื่อลดความน่าเชื่อถือของกองทัพไทย
ทางด้านของ เฟซบุ๊ก เพจ อนุวัต ได้ฝากข้อความถึงรัฐบาลไทยว่า “ฝากรัฐบาลไทย เอาคลิปจริงโชว์ให้เขมรดูหน่อย”
ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบที่มาของภาพดังกล่าว พบว่าต้นตอมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวกัมพูชาชื่อ Long ChanTheng ซึ่งได้โพสต์อัลบั้มภาพจำนวน 8 ภาพ โดยลักษณะของภาพมีความคมชัดและแสงเงาที่ดูเกินจริง บ่งบอกชัดเจนว่าเกิดจากการเจเนอเรตด้วย AI
ชาวเขมรท่านนี้ ได้ตั้งชื่ออัลบั้มภาพชุดนี้เป็นภาษากัมพูชาว่า “សង្រ្គាមខ្មែរ-ថៃ២៥-២៩ខែ៧ឆ្នាំ២០២៥” (สงครามเขมร-ไทย 25-29 เดือน 7 ปี 2025) พร้อมระบุแคปชั่นมั่นใจว่า “កុំឲ្យពិបាកមេីល ច្បាស់អត់ប៉ុណ្ណឹង” (ไม่ต้องดูให้ยาก ชัดไหมล่ะแค่นี้) เพื่อพยายามชี้นำให้คนเชื่อว่าภาพทหารไทยที่เห็นในข่าวคือของปลอมที่สร้างขึ้น
