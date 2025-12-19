คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน
ทหารกัมพูชา เผยคลิป ฐาน “เนิน 350 “พังราบเป็นหน้ากลอง นาวิกฯ ไทยโชว์อาวุธสงคราม หลังทวงคืนแผ่นดินที่ตราด
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพจ Army Military Force ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกโดย ทหารกัมพูชา เผยให้เห็นสภาพความเสียหายยับเยินของฐานปฏิบัติการทางทหารบริเวณข้าง เนิน 350 หลังจากถูกกองกำลังฝ่ายไทยระดมยิงถล่มอย่างหนักหน่วง สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยเศษซากหินและโครงสร้างที่พังทลายจนไม่เหลือชิ้นดี สร้างความตื่นตระหนกให้กับทหารฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ดังกล่าว
นาวิกฯ ยึดเรียบ! คลังแสงอาวุธจีน แฉหลักฐานเด็ด ผิดกฎหมายโลก
ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ประสบความสำเร็จในปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยบริเวณ “บ้านหนองรี” (บ้านสามหลัง) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
จากการเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานบังเกอร์ของทหารกัมพูชา เจ้าหน้าที่ไทยตรวจยึดอาวุธสงครามสัญชาติจีนได้จำนวนมาก อาทิ เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบ PF-89, เครื่องยิงจรวด Type 69 RPG, ลูกจรวด RPG และกระบอกบรรจุกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) Type 65 ขนาด 82 มม.
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ แถลงข่าวเปิดโปงพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาว่า พบหลักฐานการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบ “คลังเก็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” ที่ถูกดัดแปลงมาจากทุ่นระเบิดดักรถถัง จำนวน 16 ลูกในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งถือเป็นอาวุธที่มีเจตนาสร้างอันตรายโดยไม่เลือกเป้าหมาย ทั้งต่อทหารและพลเรือน
นอกจากอาวุธแล้ว เจ้าหน้าที่ยังค้นพบ “เอกสารทางทหาร” ของฝ่ายกัมพูชา ระบุรายละเอียดการฝึกอบรมการใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ทั้งวิธีการวางและการเก็บกู้ โดยเอกสารระบุวันที่การสอนเมื่อ 7 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านม
หลักฐานชิ้นนี้มัดตัวชัดเจนว่า ฝ่ายกัมพูชามีเจตนาทำ “สงครามทุ่นระเบิด” อย่างเป็นระบบและมีการฝึกฝนต่อเนื่อง ไม่ใช่เหตุบังเอิญหน้างาน
กองทัพเรือระบุว่า การกระทำดังกล่าวขัดต่อ “อนุสัญญาออตตาวา ค.ศ.1997” และ “อนุสัญญาเจนีวา” อย่างร้ายแรง สะท้อนถึงการไม่เคารพหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน
จึงขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาอย่างถึงที่สุด และเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวทันที โดยกองทัพไทยขอยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ
