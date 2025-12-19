ข่าว

คลิป ทหารเขมรโอด เนิน 350 พังยับ หลังทัพไทยโจมตีหนัก แฉซ้ำยึดอาวุธจีน

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:56 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:56 น.
141
ภาพจาก : เพจ Army Military Force

ทหารกัมพูชา เผยคลิป ฐาน “เนิน 350 “พังราบเป็นหน้ากลอง นาวิกฯ ไทยโชว์อาวุธสงคราม หลังทวงคืนแผ่นดินที่ตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพจ Army Military Force ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกโดย ทหารกัมพูชา เผยให้เห็นสภาพความเสียหายยับเยินของฐานปฏิบัติการทางทหารบริเวณข้าง เนิน 350 หลังจากถูกกองกำลังฝ่ายไทยระดมยิงถล่มอย่างหนักหน่วง สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยเศษซากหินและโครงสร้างที่พังทลายจนไม่เหลือชิ้นดี สร้างความตื่นตระหนกให้กับทหารฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ดังกล่าว

นาวิกฯ ยึดเรียบ! คลังแสงอาวุธจีน แฉหลักฐานเด็ด ผิดกฎหมายโลก

ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ประสบความสำเร็จในปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยบริเวณ “บ้านหนองรี” (บ้านสามหลัง) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

จากการเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานบังเกอร์ของทหารกัมพูชา เจ้าหน้าที่ไทยตรวจยึดอาวุธสงครามสัญชาติจีนได้จำนวนมาก อาทิ เครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบ PF-89, เครื่องยิงจรวด Type 69 RPG, ลูกจรวด RPG และกระบอกบรรจุกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) Type 65 ขนาด 82 มม.

สภาพความเสียหายที่เนิน 350 แสดงให้เห็นถึงการโจมตีที่รุนแรง
ภาพจาก : เพจ Army Military Force

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ แถลงข่าวเปิดโปงพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาว่า พบหลักฐานการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่ตรวจพบ “คลังเก็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” ที่ถูกดัดแปลงมาจากทุ่นระเบิดดักรถถัง จำนวน 16 ลูกในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งถือเป็นอาวุธที่มีเจตนาสร้างอันตรายโดยไม่เลือกเป้าหมาย ทั้งต่อทหารและพลเรือน

เศษซากหินและโครงสร้างที่พังทลายบริเวณเนิน 350 หลังการโจมตี
ภาพจาก : เพจ Army Military Force

นอกจากอาวุธแล้ว เจ้าหน้าที่ยังค้นพบ “เอกสารทางทหาร” ของฝ่ายกัมพูชา ระบุรายละเอียดการฝึกอบรมการใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ทั้งวิธีการวางและการเก็บกู้ โดยเอกสารระบุวันที่การสอนเมื่อ 7 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านม

หลักฐานชิ้นนี้มัดตัวชัดเจนว่า ฝ่ายกัมพูชามีเจตนาทำ “สงครามทุ่นระเบิด” อย่างเป็นระบบและมีการฝึกฝนต่อเนื่อง ไม่ใช่เหตุบังเอิญหน้างาน

ทหารไทยโชว์อาวุธสงครามที่ยึดได้จากฐานที่เนิน 350
ภาพจาก : เพจ Army Military Force

กองทัพเรือระบุว่า การกระทำดังกล่าวขัดต่อ “อนุสัญญาออตตาวา ค.ศ.1997” และ “อนุสัญญาเจนีวา” อย่างร้ายแรง สะท้อนถึงการไม่เคารพหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน

จึงขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาอย่างถึงที่สุด และเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวทันที โดยกองทัพไทยขอยืนยันว่าจะปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

