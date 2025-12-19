เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
20 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ฮิลล์ ดิคกินสัน สเตเดี้ยม เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เอฟเวอร์ตัน VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ฮิลลื ดิคกินสัน สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เอฟเวอร์ตัน – อาร์เ้ซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรธ์เวต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลลิมัน เอ็นดิอาย กับ อิดริสซ่ กาน่า เกย์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ แจ็ค กรีลิช, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์ และ เชมุส โคลแมน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น เจมส์ การ์เนอร์, ทิม อิร็อกบูนัม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไทเลอร์ ดิบลิง, คาร์ลอส อัลคาราซ, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เธียร์โน่ แบร์รี่
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ เบน ไวท์, ไค ฮาแวร์ตซ์, กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เอฟเวอร์ตัน VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/04/25
- 14/12/24
- 19/05/24
- 17/09/23
- 01/03/23
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน
- 13/12/25 แพ้ เชลซี 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/11/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – เจมส์ การ์เนอร์, ทิม อิร็อกบูนาม – ไทเลอร์ ดิบลิง, คาร์ลอส อัลการาซ, แจ็ค กรีลิช – เธียร์โน่ แบร์รี่
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โคเยเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล
