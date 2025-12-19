เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 14:23 น.
20 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ฮิลล์ ดิคกินสัน สเตเดี้ยม เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เอฟเวอร์ตัน VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เอฟเวอร์ตัน VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ฮิลลื ดิคกินสัน สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล เอฟเวอร์ตัน – อาร์เ้ซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เอฟเวอร์ตัน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรธ์เวต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลลิมัน เอ็นดิอาย กับ อิดริสซ่ กาน่า เกย์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ แจ็ค กรีลิช, เคียแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์ และ เชมุส โคลแมน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น เจมส์ การ์เนอร์, ทิม อิร็อกบูนัม แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไทเลอร์ ดิบลิง, คาร์ลอส อัลคาราซ, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เธียร์โน่ แบร์รี่

Credit : Everton Football Club

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ เบน ไวท์, ไค ฮาแวร์ตซ์, กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เอฟเวอร์ตัน VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/04/25
  • 14/12/24
  • 19/05/24
  • 17/09/23
  • 01/03/23

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เอฟเวอร์ตัน

  • 13/12/25 แพ้ เชลซี 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 ชนะ บอร์นมัธ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/11/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 13/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/12/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Everton Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, ไมเคิล คีน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – เจมส์ การ์เนอร์, ทิม อิร็อกบูนาม – ไทเลอร์ ดิบลิง, คาร์ลอส อัลการาซ, แจ็ค กรีลิช – เธียร์โน่ แบร์รี่

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, เอเบเรชี่ เอเซ่, เลอันโดร ทรอสซาร์ – วิคตอร์ โคเยเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เอฟเวอร์ตัน 1-3 อาร์เซนอล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

