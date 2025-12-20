สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68
20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน, โดมินิค โซลันกี้ และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีฟส์ บิสซูม่า กับ ปาเป้ ซาร์ ทีติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โคดี้ กัคโป, เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 27/04/25 ลิเวอร์พูล 5-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 06/02/25 ลิเวอร์พูล 4-0 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
- 08/01/25 สเปอร์ส 1-0 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
- 22/12/24 สเปอร์ส 3-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 05/05/24 ลิเวอร์พูล 4-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 14/12/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 1-2 ลิเวอร์พูล
