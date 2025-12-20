ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 13:51 น.
63

20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน, โดมินิค โซลันกี้ และ เดสตินี่ อูโดกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อีฟส์ บิสซูม่า กับ ปาเป้ ซาร์ ทีติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โคดี้ กัคโป, เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 27/04/25 ลิเวอร์พูล 5-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/02/25 ลิเวอร์พูล 4-0 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
  • 08/01/25 สเปอร์ส 1-0 ลิเวอร์พูล (คาราบาว คัพ)
  • 22/12/24 สเปอร์ส 3-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/05/24 ลิเวอร์พูล 4-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 14/12/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ สลาเวีย ปราก 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – สตีเฟ่น เบิร์กวัลล์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, ร็องดัล โคโล่ มูอานี่ – ริชาร์ลิซอน

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 1-2 ลิเวอร์พูล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กำนันยอง เลือกตั้งอบต สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

14 นาที ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ ข่าว

รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตอบให้ “ตะวันฉาย ขาหัก” สาเหตุหลักเพราะแบบนี้ คาดหัก 2 ท่อนโชคดีในโชคร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตล่าสุด มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่โอลิมปิก หลังนอนคุกคืนแรก มีอาการเครียดตลอดคืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบร่าง 2 ทหารกล้าเนิน 350 ข่าว

ด่วนพบแล้ว “ร่าง 2 วีรบุรุษเนิน 350” เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี จี้ ไทย หยุดปั่นข่าวปลอม เบี่ยงประเด็นการละเมิดฯ อำนวยการใช้กำลังทหาร ข่าว

มาลี จี้ ไทย หยุดปั่นข่าวปลอม เบี่ยงประเด็นการละเมิดฯ อำนวยการใช้กำลังทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ช่อ ขอทุกคนอย่าหลงกล ”ไอโอทหาร“ ปั่นเฟกนิวส์ ดิสเครดิตหน้าเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง ข่าว

โฆษกทัพเรือ โต้ข่าว ผบ.ทร.ถูกเขมรลอบยิง ชี้ข้อมูลบิดเบือน ไม่เป็นความจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์หนสุดท้าย วอลเลย์บอลชายไทย เปิดใจซิวทองประวัติศาสตร์ในรอบ 8 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชาเหิมเกริม! ส่ง สไนเปอร์ ลอบสังหาร ผบ.หน่วย ทร. ชนวนเหตุรบเดือดชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด พร้อมประณาม “กัมพูชา” โจมตีชุมชนพลเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดร้านบุฟเฟต์ใส่แก้วกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านเรียกค่าปรับ ข่าว

สาวถ่ายคลิป แอบเอากุ้งสดกลับบ้านให้ปลากิน ชาวเน็ตเตือนระวังร้านบุฟเฟต์ปรับอ่วม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ไทย ปะทะชายแดนเสียชีวิต 23 คน ข่าว

เปิด 3 ข้อ กองทัพภาค 2 ย้ำชัด “กัมพูชา” ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา-กฎหมาย IHL

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น pm 25 วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ข่าว

ค่าฝุ่นวันนี้ 20 ธ.ค. บางนาพุ่งอันดับ 1 กทม. เตือนสวมหน้ากาก-ระวังสุขภาพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ชูวิทย์&#039; ชี้ &#039;ธนาธร&#039; พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย ข่าว

‘ชูวิทย์’ ชี้ ‘ธนาธร’ พลาดท่าเสียเหลี่ยมภูมิใจไทย ฟันธงเลือกตั้งหน้าพรรคประชาชน สส. ต่ำกว่าร้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสามชุก ข่าวอาชญากรรม

ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมิว สิริลภัส เครียดมรสุมชีวิต เกือบสูญเสียคุณแม่ ถูกสแกมเมอร์หลอกเงิน 1.2 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉายเตะขาหัก ข่าวกีฬา

ตะวันฉาย ขาหัก หลังแพ้น็อกยกแรก มวย ONE ลุมพินี 137 แฟนมวยแห่ส่งกำลังใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับสยอง 4 ศพ หนุ่มคลั่งไล่แทงคนกลางรถไฟ MRT พบประวัติหนีทหาร ไต้หวัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจญี่ปุ่นเร่งสอบหลังคู่รักเสียชีวิตในซาวน่าส่วนตัว ข่าวต่างประเทศ

ต้นตอสลด คู่รักญี่ปุ่นขังดับซาวน่ามรณะ หนีตายทรมาน ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 20 12 68 ดูดวง

4 ราศี การเงินรั่วแบบไม่รู้ตัว ค่าจุกจิกกินงบทั้งวัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ธ.ค. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 13:51 น.
63
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำนันยอง เลือกตั้งอบต สงขลา

ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568

ตอบให้ “ตะวันฉาย ขาหัก” สาเหตุหลักเพราะแบบนี้ คาดหัก 2 ท่อนโชคดีในโชคร้าย

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2568
Back to top button