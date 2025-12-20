เตือน 6 ราศี ระวังคำพูดวันนี้ พูดเล่นแต่คนฟังคิดจริง
หมอดูทักแรง 6 ราศีนี้ให้ “รูดซิปปาก” ถ้าไม่อยากงานเข้า มุกตลกฝืดจะกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เช็กเลยใครบ้างต้องระวังก่อศัตรูเพราะปาก
อิทธิพลของดาวพุธโคจรในตำแหน่งที่ไม่เป็นใจ ส่งผลให้การสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง (Lost in Translation) โดยเฉพาะ 6 ราศี ต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์ “ปากไวใจเร็ว” เผลอพูดเล่นด้วยความคึกคะนอง หรือแซวเพราะความสนิทสนม แต่หารู้ไม่ว่า “คนฟังเขาไม่ขำด้วย” แถมเก็บไปคิดจริงจังจนอาจถึงขั้นตัดเพื่อนหรือมองหน้ากันไม่ติด
1. ราศีเมษ
ความเป็นคนตรงและโผงผาง วันนี้คุณอาจเผลอ “แซวปมด้อย” หรือทักเรื่องรูปร่างหน้าตาของคนอื่นโดยไม่ได้คิดร้าย แค่อยากทักทายให้ดูเป็นกันเอง ทำให้คนฟังกำลังมีความเครียดสะสม คำพูดเล่นๆ ของคุณจะกลายเป็นมีดกรีดใจเขาเต็มๆ ระวังโดนสวนกลับกลางวงจนหน้าชา
2. ราศีเมถุน
สกิลฝีปากกล้าและการเป็นคนช่างจำนรรจา วันนี้มุกตลกแนว “เสียดสี (Sarcastic)” หรือการนินทาแบบขำๆ จะสร้างปัญหาใหญ่ สิ่งที่คุณพูดเล่นจะถูกคนอื่นตีความว่าเป็น “คำด่า” หรือการเหยียดหยาม โดยเฉพาะการพูดในแชทกลุ่มไลน์ที่ไม่มีน้ำเสียงประกอบ ยิ่งเข้าใจผิดง่ายเป็นสองเท่า
3. ราศีสิงห์
ด้วยความชอบเป็นจุดสนใจ คุณอาจเผลอ “อำแรง” เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องต่อหน้าสาธารณชนเพื่อเรียกเสียงหัวเราะ คนที่ถูกคุณอำจะรู้สึก “อับอายขายขี้หน้า” มากกว่าตลก เขาจะมองว่าคุณไม่ให้เกียรติ และอาจผูกใจเจ็บกลายเป็นศัตรูเงียบ
4. ราศีกันย์
ปกติเป็นคนช่างติเพื่อก่อ แต่วันนี้การวิจารณ์ทีเล่นทีจริงของคุณจะฟังดูเหมือน “การจับผิด” มากเกินไป เพื่อนหรือคนรักอาจฟิวส์ขาด เพราะรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณสักอย่าง การแหย่เรื่องความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในอดีต คือสิ่งต้องห้ามในวันนี้
5. ราศีธนู
มุกตลกร้าย หรือการพูดความจริงที่โหดร้ายแบบขวานผ่าซาก คือสิ่งที่ต้องระวัง คุณอาจคิดว่าคนอื่นรับได้ แต่ความจริงคือ “จุก” บรรยากาศจะเงียบกริบ (Dead Air) ทันทีที่คุณปล่อยมุก คนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นคนใจดำและไม่มีกาละเทศะ
6. ราศีกุมภ์
ความคิดสุดโต่งและไม่เหมือนใคร ทำให้คุณอาจปล่อยมุกที่ “ล้ำเส้น” เรื่องความเชื่อ ศาสนา หรือการเมือง เรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น คุณอาจจุดชนวนความขัดแย้งรุนแรงเพียงเพราะแค่อยากแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างแบบขำๆ
คำแนะนำส่งท้าย
ขอให้ท่องคาถาเตือนใจไว้เลยว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” นับ 1-3 ในใจก่อนจะปล่อยมุก หรือจะแซวใคร ถ้าไม่มั่นใจ ให้เงียบไว้ดีที่สุด และ ก่อนจะเล่นมุก ให้ดูอารมณ์คู่สนทนาก่อน ถ้าหน้าเขาตึง อย่าไปหย่อนมุกใส่เด็ดขาด
