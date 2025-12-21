ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ เตรียมแจ้งความหลัง กระแสไอโอปั่นเฟกนิวส์ไม่หยุด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 09:54 น.
60
พรรณิการ์แจ้งความไอโอ
แฟ้มภาพ

พูดหลายครั้งแต่ไม่ยอมหยุด ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ คณะก้าวหน้า เตรียมเอาผิดกลุ่มปั่นกระแสข่าวปลอม โจมตีคู่แข่งการเมืองกันแบบมักง่าย

“ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า อายุ 37 ปี ยืนยันเมื่อวานที่ผ่านมา (20 ธ.ค.) โดยระบุตนเตรียมดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มที่ออกมาโพสต์ปั่นกระแสเฟกนิวส์ ปั่นข่าวบิดเบือนและมีการนำรูปภาพของเธอไปประกอบแล้วอ้างว่า ต้องการให้เปิดเผยแผนการรบซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น

ก่อนหน้านี้ ช่อ พรรณิการ์ เน้นย้ำในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคง ตัวเธอเองนั้นทราบถึงข้อมูลอ่อนไหวหลายประการ และเคยพูดในหลายวาระโอกาส-หลายสื่อ ว่า รายละเอียดการรบหลายๆ อย่าง “ดิฉันพูดไม่ได้ เพราะกระทบความมั่นคง ฝ่ายกัมพูชาจะทราบข้อมูล”

ประเด็นที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วถูกนำไปบิดเบือน คือ การวิจารณ์รัฐบาลว่า เวลาบอกให้รบให้จบๆ แผนคืออะไร จะรบไปถึงจุดไหนที่จะจบ ถึงพนมเปญหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดยืนเชิงนโยบายที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและบอกต่อประชาชน ไม่ใช่ข้อมูลยุทธการ/ยุทธวิธีการรบของทหาร”

ช่อ พรรณิการ์ ยืนยันอีกว่าช่วงใกล้เลือกตั้งมักจะเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น จึงอยากฝากประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าหลงเชื่อการปลุกปั่นและการดิสเครดิตที่ต่ำทราม มักง่าย ปราศจากหลักฐานแบบนี้เลยค่ะ

อย่างไรก็ดี หลังจากออกมาชี้แจงแล้วแต่ดูเหมือนกระแสบนโลกออนไลน์จะมีการปั่นข่าวบิดเบือนกันชนิดไม่ยอมรามือง่ายๆ ล่าสุด อดีตสส.พรรคอนาคตใหม่จึงประกาศว่าเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ออกมาสร้างข่าวปลอมเรียบร้อยโดยจะไปแจ้งความวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (22 ธ.ค.)

“ดิฉันพูดหลายครั้งในหลายรายการเมื่อกล่าวถึงประเด็นกัมพูชาว่า หลายอย่างที่เป็นเรื่องแผนที่กำลังรบพูดไม่ได้ และไม่อยากรู้ เพราะเป็นเรื่องความมั่นคง ถ้าเอามาพูด กัมพูชาก็ทราบด้วย”

“แม้แต่ในรายการถกไม่เถียงที่ถูกนำข้อความมาปั่นบิดเบือน ดิฉันก็พูดว่าไม่ต้องการทราบรายละเอียด เดี๋ยวกัมพูชาจะรู้ด้วย แต่ก็ยังมีผู้ประสงค์ร้ายตัดเฉพาะบางข้อความเอาไปปั่นอีก ทั้งที่ประโยคที่พูดอยู่ห่างกันไม่ถึง 2 วินาที แปลว่าตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง วันจันทร์ไปแจ้งความค่ะ”

ภาพ Facebook @chor.wanich
ภาพ Facebook @chor.wanich

ขณะเดียวกัน ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณีนี้ ผ่านเฟซบุ๊ก @Pavin Chachavalpongpun โดยเผยประโยคสั้นๆ ว่า “เทคนิคสกปรกแบบนี้จะมีมากขึ้นเมื่อเราใกล้การเลือกตั้ง”.

ภาพ @Facebook
ช่อพรรณิการ์ออกรายการ
แฟ้มภาพ Facebook @chor.wanich
ช่อพรรณิการ์วานิช
แฟ้มภาพ Facebook @chor.wanich

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กันจอมพลัง บริจาคเสื้อเกราะ ข่าว

กันจอมพลัง สวนคนแซะ “ต้านเขมรได้เพราะบริจาค” ไม่ไหวให้กรี๊ดออกมา!

7 นาที ที่แล้ว
พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเปิดใจเกี่ยวกับการยุติรายการหลังออกอากาศ 18 ปี บันเทิง

ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ตัดพ้อช่องให้เหตุผล “ทำมานานแต่ไม่รวย”

21 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เสือตกถังพลังเงินดี แจกแนวทางใหม่ งวดแรกของปี 2/1/69 ใครไม่ตามระวังพลาดเงินล้าน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเฉลย “ตัดขายอวัยวะคนไทย” ส่งขายจีน ทำได้จริงไหม ?

44 นาที ที่แล้ว
พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ศรีปทุม ปี 2567 ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปี 2567

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! จ่าเอก เทอดพงษ์ นาวิกฯ เหยียบระเบิดขาขาดที่ตราด ตร.เร่งเคลียร์ทางส่ง รพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านคลั่ง สมุทรปราการ ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดตัวเพื่อนบ้านคลั่ง! แทงดับหนุ่มห้าง 15 แผล แม่ไหว้ขอโทษอ้างลูกขาดยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจ นิด้าโพล พบคนกรุงเทพฯ 47% ยังหาผู้นำที่เหมาะสมไม่ได้ ข่าวการเมือง

ส่องผล นิด้าโพล เกือบครึ่ง “หาคนเหมาะไม่ได้” แต่ พรรคประชาชน ยังตัวเต็งความนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

อัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025-26 หลัง “ปืนใหญ่” ทวงบัลลังก์จ่าฝูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขมร ปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยใช้ AI จัดฉากยึด เนิน 350 ถ่ายทำในสตูดิโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรณิการ์แจ้งความไอโอ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ เตรียมแจ้งความหลัง กระแสไอโอปั่นเฟกนิวส์ไม่หยุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุการณ์ระเบิดที่ชลบุรี ศรีราชา ทำให้ช่างเชื่อมตกลงไปในท่อระบายน้ำ ข่าว

ระทึกศรีราชา จ.ชลบุรี ท่อระบายน้ำระเบิดหน้าห้างดัง ช่างเชื่อมร่างกระเด็น ดับ 1 เจ็บสาหัส 1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง ทรงรับ รศ.เสรี วงษ์มณฑา เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ป่วยเนื้องอกในสมอง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปูติน อินเลิฟ” สื่อผู้ดีไล่ขุดภาพ ลุ้นหวยออก “ราชินียิมนาสติก” หรือกิ๊กสาววัยทีน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 มกราคม 2569 เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 2 ม.ค. 69 เซียนหวยแห่ส่อง แนวทางนำโชครับปีใหม่

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แด๊กซ์เพื่อนบ้าน มีปัญหาอะไร บันเทิง

“แด๊กซ์” สวนเดือดเพื่อนบ้านสั้นๆ หลังถูกแจ้งความ-ลุ้นเรื่องทั้งหมดเป็นยังไง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เกิดอะไรขึ้น เขตต์ ฐานทัพ โพสต์ขออโหสิกรรม ใคร? ก่อนทิ้งท้ายแฮชแท็กชวนขนลุก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เซบีย่า ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไลป์ซิก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำนันยอง เลือกตั้งอบต สงขลา ข่าวอาชญากรรม

ปมลอบยิง “กำนันยอง” เหตุเลือกตั้งอบต.ระอุ ก่อนถูกดักยิง-มีสายลึกลับโทรหา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้นครูเพลง “มนัส ปิติสานต์” จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 98 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ ข่าว

รวบคาบ้าน! มือขนเบียร์ น้ำท่วมหาดใหญ่ อ้างนึกว่าทิ้ง เตรียมขายต่อร้านคาราโอเกะ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตอบให้ “ตะวันฉาย ขาหัก” สาเหตุหลักเพราะแบบนี้ คาดหัก 2 ท่อนโชคดีในโชคร้าย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตล่าสุด มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่โอลิมปิก หลังนอนคุกคืนแรก มีอาการเครียดตลอดคืน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 21 ธ.ค. 2568 09:54 น.
60
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งเปิดใจเกี่ยวกับการยุติรายการหลังออกอากาศ 18 ปี

ปิดตำนาน 18 ปี รายการดัง ตัดพ้อช่องให้เหตุผล “ทำมานานแต่ไม่รวย”

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568

เสือตกถังพลังเงินดี แจกแนวทางใหม่ งวดแรกของปี 2/1/69 ใครไม่ตามระวังพลาดเงินล้าน

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ศรีปทุม ปี 2567

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปี 2567

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
เพื่อนบ้านคลั่ง สมุทรปราการ

คลิปมัดตัวเพื่อนบ้านคลั่ง! แทงดับหนุ่มห้าง 15 แผล แม่ไหว้ขอโทษอ้างลูกขาดยา

เผยแพร่: 21 ธันวาคม 2568
Back to top button