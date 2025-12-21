ช่อ พรรณิการ์ เตรียมแจ้งความหลัง กระแสไอโอปั่นเฟกนิวส์ไม่หยุด
พูดหลายครั้งแต่ไม่ยอมหยุด ล่าสุด ช่อ พรรณิการ์ คณะก้าวหน้า เตรียมเอาผิดกลุ่มปั่นกระแสข่าวปลอม โจมตีคู่แข่งการเมืองกันแบบมักง่าย
“ช่อ” พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า อายุ 37 ปี ยืนยันเมื่อวานที่ผ่านมา (20 ธ.ค.) โดยระบุตนเตรียมดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มที่ออกมาโพสต์ปั่นกระแสเฟกนิวส์ ปั่นข่าวบิดเบือนและมีการนำรูปภาพของเธอไปประกอบแล้วอ้างว่า ต้องการให้เปิดเผยแผนการรบซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น
ก่อนหน้านี้ ช่อ พรรณิการ์ เน้นย้ำในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคง ตัวเธอเองนั้นทราบถึงข้อมูลอ่อนไหวหลายประการ และเคยพูดในหลายวาระโอกาส-หลายสื่อ ว่า รายละเอียดการรบหลายๆ อย่าง “ดิฉันพูดไม่ได้ เพราะกระทบความมั่นคง ฝ่ายกัมพูชาจะทราบข้อมูล”
ประเด็นที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วถูกนำไปบิดเบือน คือ การวิจารณ์รัฐบาลว่า เวลาบอกให้รบให้จบๆ แผนคืออะไร จะรบไปถึงจุดไหนที่จะจบ ถึงพนมเปญหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดยืนเชิงนโยบายที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและบอกต่อประชาชน ไม่ใช่ข้อมูลยุทธการ/ยุทธวิธีการรบของทหาร”
ช่อ พรรณิการ์ ยืนยันอีกว่าช่วงใกล้เลือกตั้งมักจะเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น จึงอยากฝากประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าหลงเชื่อการปลุกปั่นและการดิสเครดิตที่ต่ำทราม มักง่าย ปราศจากหลักฐานแบบนี้เลยค่ะ
อย่างไรก็ดี หลังจากออกมาชี้แจงแล้วแต่ดูเหมือนกระแสบนโลกออนไลน์จะมีการปั่นข่าวบิดเบือนกันชนิดไม่ยอมรามือง่ายๆ ล่าสุด อดีตสส.พรรคอนาคตใหม่จึงประกาศว่าเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ออกมาสร้างข่าวปลอมเรียบร้อยโดยจะไปแจ้งความวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (22 ธ.ค.)
“ดิฉันพูดหลายครั้งในหลายรายการเมื่อกล่าวถึงประเด็นกัมพูชาว่า หลายอย่างที่เป็นเรื่องแผนที่กำลังรบพูดไม่ได้ และไม่อยากรู้ เพราะเป็นเรื่องความมั่นคง ถ้าเอามาพูด กัมพูชาก็ทราบด้วย”
“แม้แต่ในรายการถกไม่เถียงที่ถูกนำข้อความมาปั่นบิดเบือน ดิฉันก็พูดว่าไม่ต้องการทราบรายละเอียด เดี๋ยวกัมพูชาจะรู้ด้วย แต่ก็ยังมีผู้ประสงค์ร้ายตัดเฉพาะบางข้อความเอาไปปั่นอีก ทั้งที่ประโยคที่พูดอยู่ห่างกันไม่ถึง 2 วินาที แปลว่าตั้งใจใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมือง วันจันทร์ไปแจ้งความค่ะ”
ขณะเดียวกัน ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โพสต์แสดงความเห็นถึงกรณีนี้ ผ่านเฟซบุ๊ก @Pavin Chachavalpongpun โดยเผยประโยคสั้นๆ ว่า “เทคนิคสกปรกแบบนี้จะมีมากขึ้นเมื่อเราใกล้การเลือกตั้ง”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ช่อ ขอทุกคนอย่าหลงกล ”ไอโอทหาร“ ปั่นเฟกนิวส์ ดิสเครดิตหน้าเลือกตั้ง
- ปั่นเก่ง! สื่่อเขมร ปล่อยเฟกนิวส์ อ้าง พิธา ฟาดแม่ทัพภาค 2 ไร้ความสามารถ
- สส.ไอซ์ เปิดคลิปมัด กัน จอมพลัง แฉความสัมพันธ์ใกล้ชิดนักการเมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: