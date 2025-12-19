“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก
“โดนัลด์ ทรัมป์” เซ็นคำสั่ง ลดระดับกัญชา เป็นยาประเภท 3 เทียบเท่ายาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก ท่ามกลางเสียงค้าน
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหาร ในการปรับลดสถานะของกัญชา จากเดิมที่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 (กลุ่มยาอันตรายร้ายแรงและไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์) ให้ลงมาอยู่ที่ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นหมวดหมู่เดียวกับยาแก้ปวดผสมโคดีอีน หรือเคตามีน ซึ่งถือเป็นการพลิกนโยบายยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ทรัมป์ แถลงว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคลมชัก และโดยเฉพาะเหล่าทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการจัดประเภทใหม่นี้จะช่วยเปิดทางให้มีการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาได้กว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น
แม้ว่ากัญชาจะยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐบาลกลาง แต่การย้ายมาอยู่ประเภทที่ 3 ตามคำแนะนำของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) นั้น หมายถึงสารดังกล่าวมีความเสี่ยงในการเสพติดทางร่างกายและจิตใจในระดับปานกลางถึงต่ำ
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังสั่งการให้ทำเนียบขาวเร่งศึกษาเกี่ยวกับสารสกัด CBD เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาระบบภาษีให้กับร้านค้ากัญชาที่ได้รับอนุญาตในระดับรัฐอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้กลับเผชิญแรงต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่ง ที่มองว่าการลดระดับความเข้มงวดนี้อาจเป็นการทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ปลอดภัย
กลุ่มวุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่ง ได้ส่งจดหมายแย้งว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเยาวชน รวมถึงสุขภาพของชาวอเมริกันในระยะยาว สวนทางกับผลสำรวจที่พบว่าชาวอเมริกันกว่า 64% สนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมาย
ที่มา: BBC
