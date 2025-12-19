ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก

"ทรัมป์" ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง-ทหารผ่านศึก

“โดนัลด์ ทรัมป์” เซ็นคำสั่ง ลดระดับกัญชา เป็นยาประเภท 3 เทียบเท่ายาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก ท่ามกลางเสียงค้าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหาร ในการปรับลดสถานะของกัญชา จากเดิมที่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 (กลุ่มยาอันตรายร้ายแรงและไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์) ให้ลงมาอยู่ที่ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นหมวดหมู่เดียวกับยาแก้ปวดผสมโคดีอีน หรือเคตามีน ซึ่งถือเป็นการพลิกนโยบายยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

ทรัมป์ แถลงว่า การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคลมชัก และโดยเฉพาะเหล่าทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการจัดประเภทใหม่นี้จะช่วยเปิดทางให้มีการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาได้กว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ – ต้นกัญชาทางการแพทย์กำลังเติบโตที่ CRC เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2024 ในเขตไพค์ รัฐแอละแบมา (ภาพถ่ายโดย AP/Kim Chandler, ไฟล์)

แม้ว่ากัญชาจะยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐบาลกลาง แต่การย้ายมาอยู่ประเภทที่ 3 ตามคำแนะนำของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) นั้น หมายถึงสารดังกล่าวมีความเสี่ยงในการเสพติดทางร่างกายและจิตใจในระดับปานกลางถึงต่ำ

นอกจากนี้ ทรัมป์ยังสั่งการให้ทำเนียบขาวเร่งศึกษาเกี่ยวกับสารสกัด CBD เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาระบบภาษีให้กับร้านค้ากัญชาที่ได้รับอนุญาตในระดับรัฐอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้กลับเผชิญแรงต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่ง ที่มองว่าการลดระดับความเข้มงวดนี้อาจเป็นการทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

กลุ่มวุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่ง ได้ส่งจดหมายแย้งว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเยาวชน รวมถึงสุขภาพของชาวอเมริกันในระยะยาว สวนทางกับผลสำรวจที่พบว่าชาวอเมริกันกว่า 64% สนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมาย

ที่มา: BBC

