คีย์ SHINee โพสต์ขอโทษ พักงาน-ถอนตัวทุกรายการ เซ่นปมรับบริการแพทย์ผิดกฎหมาย
คีย์ SHINee ตัดสินใจถอนตัวจากรายการ-ตารางงานทั้งหมด เซ่นปมป้าฉีดยา ยอมรับผิดรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้นสังกัด SM แจงยิบศิลปินหลงเชื่อเป็นหมอจริง
หนึ่งในประเด็นร้อนที่ทำเอาแฟน ๆ เคป๊อปตกใจ กรณี คีย์ (Key) สมาชิกวง SHINee ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้รับฉายาว่า ‘ป้าฉีดยา’ ที่แอบอ้างตัวเป็นแพทย์และให้บริการทางการแพทย์แบบผิดกฎหมาย ล่าสุดต้นสังกัด SM Entertainment ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมประกาศการตัดสินใจของศิลปินหนุ่มที่จะยุติกิจกรรมทั้งหมดชั่วคราว เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง คีย์ กับ ผู้แอบอ้างเป็นแพทย์ ทาง SM Entertainment ได้ออกมาขอโทษที่ชี้แจงล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายระหว่างที่ศิลปินติดภารกิจทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศ เผยว่า ไอดอลหนุ่มรู้จักกับหญิงคนดังกล่าว (นางสาวอี) ผ่านการแนะนำของคนรู้จัก โดยไปใช้บริการที่คลินิกแห่งหนึ่งในย่านคังนัมที่เธอทำงานอยู่ ทำให้เข้าใจมาตลอดว่าเธอคือแพทย์
คีย์เข้ารับการรักษากับเธอที่โรงพยาบาลเป็นปกติ แต่ในบางช่วงที่ตารางงานแน่นจนไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ เขาจึงให้เธอมาทำการรักษาที่บ้านไม่กี่ครั้ง เนื่องจากคีย์เข้าใจผิดว่าเธอเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จึงไม่ได้เอะใจว่าการให้แพทย์มาฉีดยาหรือรักษาที่บ้านจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเป็นปัญหาแต่อย่างใด
กระทั่งเขาเพิ่งมารู้ความจริงพร้อมกับทุกคนจากข่าวอื้อฉาวเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนางสาวอี ทำให้เขารู้สึกสับสนและตกใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกเสียใจและตำหนิตัวเองที่ขาดความรอบคอบ จึงตัดสินใจถอนตัวจากรายการที่กำลังออกอากาศอยู่ รวมถึงยกเลิกตารางงานที่วางแผนไว้ทั้งหมด เพื่อกลับไปทบทวนตัวเอง
สำหรับกรณีของป้าฉีดยา หรือ นางสาวอี กลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้จากการที่มีชื่อของพิธีกรสาวชื่อดัง พัคนาแร (Park Na-rae) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับบริการฉีดยาน้ำเกลือและการสั่งยาแทนแบบผิดกฎหมาย
ความเชื่อมโยงมาถึงตัวคีย์เกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตขุดคุ้ยพบหลักฐานในอดีต เป็นคลิปวิดีโอสุนัขของคีย์และข้อความที่สื่อถึงการไปเยือนบ้านของคีย์ในโซเชียลมีเดียของนางสาวอี ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยถึงความสนิทสนมจนนำมาสู่การแถลงการณ์ยอมรับและพักงานในที่สุด
ทั้งนี้ ทาง SM Entertainment ได้ทิ้งท้ายด้วยการกราบขออภัยแฟนคลับและประชาชนทุกคนที่ทำให้เกิดความกังวลใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ล่าสุด คีย์ SHINee โพสต์ข้อความขอโทษแฟน ๆ เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “สวัสดีครับ ผมคีย์ครับ ก่อนอื่นผมต้องขอโทษจากใจจริงที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงกับข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผมในช่วงนี้ครับ
ตัวผมเองก็เพิ่งได้ทราบความจริงพร้อมกับทุกคน ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสับสนและตกใจมาก จนทำให้ผมไม่สามารถออกมาชี้แจงจุดยืนและแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที ผมต้องขออภัยในความล่าช้านี้ด้วยครับ
ผมเคยเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าจะไม่มีทางเอาตัวเข้าไปพัวพันกับเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้ แต่ความคิดนั้นอาจทำให้ผมชะล่าใจจนขาดความรอบคอบในการมองสิ่งรอบตัวให้ดีพอ ผมรู้สึกละอายใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อแฟน ๆ และทุกคนที่คอยเชื่อมั่นและสนับสนุนผมมาตลอดครับ
จากเหตุการณ์นี้ ผมขอสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผมทำได้อย่างเต็มที่ และผมจะใช้เวลานี้กลับไปทบทวนตัวเองและพิจารณาสิ่งรอบข้างให้รอบคอบยิ่งขึ้นครับ
ผมต้องขอโทษทุกคนอย่างจริงใจอีกครั้งครับ”
View this post on Instagram
ข้อมูลจาก : Naver
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซุปตาร์หนุ่ม มินโฮ Shinee ถูกเเต่งตั้ง เป็นฑูตโอลิมปิกคนเเรกของโลก
- ‘แทมิน’ มักเน่แห่ง SHINee ไม่ต่อสัญญา SM Ent. หลังทำงานร่วมกันมานาน 16 ปี
- ครบรอบ 6 ปี “จงฮยอน” SHINee เสียชีวิต เพื่อนร่วมวงโพสต์อาลัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: