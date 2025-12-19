บันเทิงบันเทิงเกาหลี

คีย์ SHINee โพสต์ขอโทษ พักงาน-ถอนตัวทุกรายการ เซ่นปมรับบริการแพทย์ผิดกฎหมาย

คีย์ SHINee ยุติกิจกรรมทั้งหมด ปมรับบริการทางการแพทย์ผิดกฎหมาย

คีย์ SHINee ตัดสินใจถอนตัวจากรายการ-ตารางงานทั้งหมด เซ่นปมป้าฉีดยา ยอมรับผิดรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้นสังกัด SM แจงยิบศิลปินหลงเชื่อเป็นหมอจริง

หนึ่งในประเด็นร้อนที่ทำเอาแฟน ๆ เคป๊อปตกใจ กรณี คีย์ (Key) สมาชิกวง SHINee ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้รับฉายาว่า ‘ป้าฉีดยา’ ที่แอบอ้างตัวเป็นแพทย์และให้บริการทางการแพทย์แบบผิดกฎหมาย ล่าสุดต้นสังกัด SM Entertainment ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมประกาศการตัดสินใจของศิลปินหนุ่มที่จะยุติกิจกรรมทั้งหมดชั่วคราว เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง คีย์ กับ ผู้แอบอ้างเป็นแพทย์ ทาง SM Entertainment ได้ออกมาขอโทษที่ชี้แจงล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายระหว่างที่ศิลปินติดภารกิจทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศ เผยว่า ไอดอลหนุ่มรู้จักกับหญิงคนดังกล่าว (นางสาวอี) ผ่านการแนะนำของคนรู้จัก โดยไปใช้บริการที่คลินิกแห่งหนึ่งในย่านคังนัมที่เธอทำงานอยู่ ทำให้เข้าใจมาตลอดว่าเธอคือแพทย์

คีย์เข้ารับการรักษากับเธอที่โรงพยาบาลเป็นปกติ แต่ในบางช่วงที่ตารางงานแน่นจนไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ เขาจึงให้เธอมาทำการรักษาที่บ้านไม่กี่ครั้ง เนื่องจากคีย์เข้าใจผิดว่าเธอเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จึงไม่ได้เอะใจว่าการให้แพทย์มาฉีดยาหรือรักษาที่บ้านจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเป็นปัญหาแต่อย่างใด

กระทั่งเขาเพิ่งมารู้ความจริงพร้อมกับทุกคนจากข่าวอื้อฉาวเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนางสาวอี ทำให้เขารู้สึกสับสนและตกใจเป็นอย่างมาก และรู้สึกเสียใจและตำหนิตัวเองที่ขาดความรอบคอบ จึงตัดสินใจถอนตัวจากรายการที่กำลังออกอากาศอยู่ รวมถึงยกเลิกตารางงานที่วางแผนไว้ทั้งหมด เพื่อกลับไปทบทวนตัวเอง

คีย์ SHINee - 3
ภาพจาก Instagram : bumkeyk

สำหรับกรณีของป้าฉีดยา หรือ นางสาวอี กลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้จากการที่มีชื่อของพิธีกรสาวชื่อดัง พัคนาแร (Park Na-rae) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับบริการฉีดยาน้ำเกลือและการสั่งยาแทนแบบผิดกฎหมาย

ความเชื่อมโยงมาถึงตัวคีย์เกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตขุดคุ้ยพบหลักฐานในอดีต เป็นคลิปวิดีโอสุนัขของคีย์และข้อความที่สื่อถึงการไปเยือนบ้านของคีย์ในโซเชียลมีเดียของนางสาวอี ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยถึงความสนิทสนมจนนำมาสู่การแถลงการณ์ยอมรับและพักงานในที่สุด

ทั้งนี้ ทาง SM Entertainment ได้ทิ้งท้ายด้วยการกราบขออภัยแฟนคลับและประชาชนทุกคนที่ทำให้เกิดความกังวลใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้

คีย์ SHINee ขอโทษปมเอี่ยมใช้บริการแพทย์ปลอม
ภาพจาก Instagram : bumkeyk

ล่าสุด คีย์ SHINee โพสต์ข้อความขอโทษแฟน ๆ เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “สวัสดีครับ ผมคีย์ครับ ก่อนอื่นผมต้องขอโทษจากใจจริงที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงกับข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผมในช่วงนี้ครับ

ตัวผมเองก็เพิ่งได้ทราบความจริงพร้อมกับทุกคน ซึ่งทำให้ผมรู้สึกสับสนและตกใจมาก จนทำให้ผมไม่สามารถออกมาชี้แจงจุดยืนและแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที ผมต้องขออภัยในความล่าช้านี้ด้วยครับ

ผมเคยเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าจะไม่มีทางเอาตัวเข้าไปพัวพันกับเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้ แต่ความคิดนั้นอาจทำให้ผมชะล่าใจจนขาดความรอบคอบในการมองสิ่งรอบตัวให้ดีพอ ผมรู้สึกละอายใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อแฟน ๆ และทุกคนที่คอยเชื่อมั่นและสนับสนุนผมมาตลอดครับ

จากเหตุการณ์นี้ ผมขอสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผมทำได้อย่างเต็มที่ และผมจะใช้เวลานี้กลับไปทบทวนตัวเองและพิจารณาสิ่งรอบข้างให้รอบคอบยิ่งขึ้นครับ

ผมต้องขอโทษทุกคนอย่างจริงใจอีกครั้งครับ”

คีย์ SHINee - 2
ภาพจาก Instagram : bumkeyk
คีย์ SHINee - 1
ภาพจาก Instagram : bumkeyk

 

