“ทรัมป์” สั่งปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทุกลำ ที่เข้าออกเวเนซุเอลา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 09:05 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 09:05 น.
โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทุกลำ ที่เข้าออกเวเนซุเอลา หลังกล่าวหาว่าผู้นำเวเนฯ เอาน้ำมันที่ขโมยมาไปใช้สนันสนุนการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าเขาจะทำการปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกประเทศเวเนซุเอลา ท่ามกลางความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่ตรึงเครียดอย่างต่อเนื่อง

โดยในโพสต์ของทรูธโซเชียลของนายทรัมป์ ระบุว่านายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เป็นรัฐบาลก่อการร้ายต่างชาติ และถูกกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินของสหรัฐฯ พร้อมกล่าวหาว่าผู้นำเวเนซุเอลา กระทำผิดก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์

นอกจากนี้นายทรัมป์ยังขู่ด้วยว่าตอนนี้เวเนซุเอลาถูกกองเรือที่ใหญ่ที่สุดล้อมเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาใต้

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเวเนซุเอลาใช้น้ำมันที่ขโมยมาในการสนับสนุนการค้ามนุษย์ ก่อการร้ายยาเสพติด ฆาตกรรม และลักพาตัว และกดดันให้นายมาดูโรลงจากตำแหน่ง ขณะที่ทางนายมาดูโรก็กล่าวหากลับว่าทางกการสหรัฐฯต้องการจะหาโอกาสขโมยทรัพยกรของประเทศ

ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ทางการสหรัฐฯได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมัน ที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่าเขามีแผนจะเก็บไว้ใช้เอง

