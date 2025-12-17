“ทรัมป์” สั่งปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทุกลำ ที่เข้าออกเวเนซุเอลา
โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทุกลำ ที่เข้าออกเวเนซุเอลา หลังกล่าวหาว่าผู้นำเวเนฯ เอาน้ำมันที่ขโมยมาไปใช้สนันสนุนการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าเขาจะทำการปิดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกประเทศเวเนซุเอลา ท่ามกลางความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่ตรึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
โดยในโพสต์ของทรูธโซเชียลของนายทรัมป์ ระบุว่านายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เป็นรัฐบาลก่อการร้ายต่างชาติ และถูกกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินของสหรัฐฯ พร้อมกล่าวหาว่าผู้นำเวเนซุเอลา กระทำผิดก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังขู่ด้วยว่าตอนนี้เวเนซุเอลาถูกกองเรือที่ใหญ่ที่สุดล้อมเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาใต้
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเวเนซุเอลาใช้น้ำมันที่ขโมยมาในการสนับสนุนการค้ามนุษย์ ก่อการร้ายยาเสพติด ฆาตกรรม และลักพาตัว และกดดันให้นายมาดูโรลงจากตำแหน่ง ขณะที่ทางนายมาดูโรก็กล่าวหากลับว่าทางกการสหรัฐฯต้องการจะหาโอกาสขโมยทรัพยกรของประเทศ
ซึ่งสัปดาห์ที่แล้ว ทางการสหรัฐฯได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมัน ที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่าเขามีแผนจะเก็บไว้ใช้เอง
