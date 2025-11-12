เผยปริศนาพราก แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี ช็อก! ปีแห่งความสูญเสียวงการกล้ามโต
สิ้นแสงสว่างแห่งสังเวียน เผยสาเหตุการเสียชีวิต เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี หลังการจากไปอย่างกะทันหันที่ซ่อนปริศนา
สาเหตุการเสียชีวิตของ เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ อดีตแชมป์เพาะกายและอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพล ได้ถูกเปิดเผยในที่สุด หลังจากการจากไปอย่างกะทันหันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความสำเร็จในวัยเพียง 37 ปี
แม้ว่าในใบมรณบัตรจะระบุถึงการจากไปของเธอว่า “ไม่คาดคิดแต่สงบ” แต่ล่าสุด สำนักงานบริหารความปลอดภัยสาธารณะแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ตามรายงานของ TMZ ว่า เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด โดยผลการชันสูตรพลิกศพพบในร่างกายของเฮย์ลีย์มีสารเสพติดหลายชนิดผสมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เฮโรอีน (heroin), เฟนทานิล (fentanyl), โคเคน (cocaine) และนอร์บูเพรนอร์ฟิน (norbuprenorphine)
สำหรับ เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ ก้าวขึ้นมาโดดเด่นในวงการเพาะกายในช่วงยุค 2000 โดยคว้าแชมป์อีสต์โคสต์คลาสสิก (East Coast Classic) ในปี 2009
ก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่ประสบความสำเร็จ และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์ (UMass Amherst)
เดฟ แมคเนฟฟ์ บิดาของเธอ ให้สัมภาษณ์กับ “PEOPLE” ว่า เฮย์ลีย์เปรียบเสมือนแสงสว่างในโลกใบนี้ เธอมีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัด และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุทุกสิ่งที่เธอตั้งใจไว้ เธอตั้งเป้าหมายในวงการเพาะกายและฟิตเนส และประสบความสำเร็จสูงสุดที่วงการนี้จะมอบให้ได้ เรารักเฮย์ลีย์มาก และคิดถึงเธออย่างสุดหัวใจ
ภาพลักษณ์ของเธอที่ปรากฏต่อสาธารณะคือความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวา แต่ความจริงที่เปิดเผยออกมาได้ฉีกภาพเหล่านั้นออกเป็นเสี่ยงๆ และตอกย้ำให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกกับปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ปีแห่งความสูญเสียในวงการเพาะกาย
การจากไปของเฮย์ลีย์ บนวัยเพียง 37 ปี เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพาะกายในปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่เต็มไปด้วยข่าวเศร้าของการจากไปอย่างกะทันหันของบุคลากรในแวดวงนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ วานเดอร์สัน ดา ซิลวา โมเรย์รา นักเพาะกายชาวบราซิล เสียชีวิตกลางเวทีการแข่งขัน
อีริก มาร์คอฟ นักเพาะกายชาวสเปน เสียชีวิตในเดือนกันยายน
ลอเรนา บลังโก วัย 37 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายที่สงสัย
คริสตินา บิทเนอร์ อินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนส เสียชีวิตเพียงสามวันหลังจากวันเกิดปีที่ 41 ของเธอ
