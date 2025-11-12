ข่าวกีฬา

เผยปริศนาพราก แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี ช็อก! ปีแห่งความสูญเสียวงการกล้ามโต

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:30 น.
อดีตแชมป์เพาะกาย 37 ปี เสียชีวิต
แฟ้มภาพ @hayleysmash

สิ้นแสงสว่างแห่งสังเวียน เผยสาเหตุการเสียชีวิต เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี หลังการจากไปอย่างกะทันหันที่ซ่อนปริศนา

สาเหตุการเสียชีวิตของ เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ อดีตแชมป์เพาะกายและอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพล ได้ถูกเปิดเผยในที่สุด หลังจากการจากไปอย่างกะทันหันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความสำเร็จในวัยเพียง 37 ปี

แม้ว่าในใบมรณบัตรจะระบุถึงการจากไปของเธอว่า “ไม่คาดคิดแต่สงบ” แต่ล่าสุด สำนักงานบริหารความปลอดภัยสาธารณะแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ตามรายงานของ TMZ ว่า เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด โดยผลการชันสูตรพลิกศพพบในร่างกายของเฮย์ลีย์มีสารเสพติดหลายชนิดผสมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เฮโรอีน (heroin), เฟนทานิล (fentanyl), โคเคน (cocaine) และนอร์บูเพรนอร์ฟิน (norbuprenorphine)

hayleysmash died 37
ภาพ IG @hayleysmash

สำหรับ เฮย์ลีย์ แมคเนฟฟ์ ก้าวขึ้นมาโดดเด่นในวงการเพาะกายในช่วงยุค 2000 โดยคว้าแชมป์อีสต์โคสต์คลาสสิก (East Coast Classic) ในปี 2009

ก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่ประสบความสำเร็จ และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ แอมเฮิร์สต์ (UMass Amherst)

เดฟ แมคเนฟฟ์ บิดาของเธอ ให้สัมภาษณ์กับ “PEOPLE” ว่า เฮย์ลีย์เปรียบเสมือนแสงสว่างในโลกใบนี้ เธอมีพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัด และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุทุกสิ่งที่เธอตั้งใจไว้ เธอตั้งเป้าหมายในวงการเพาะกายและฟิตเนส และประสบความสำเร็จสูงสุดที่วงการนี้จะมอบให้ได้ เรารักเฮย์ลีย์มาก และคิดถึงเธออย่างสุดหัวใจ

ภาพลักษณ์ของเธอที่ปรากฏต่อสาธารณะคือความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวา แต่ความจริงที่เปิดเผยออกมาได้ฉีกภาพเหล่านั้นออกเป็นเสี่ยงๆ และตอกย้ำให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกกับปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

ปีแห่งความสูญเสียในวงการเพาะกาย

การจากไปของเฮย์ลีย์ บนวัยเพียง 37 ปี เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพาะกายในปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่เต็มไปด้วยข่าวเศร้าของการจากไปอย่างกะทันหันของบุคลากรในแวดวงนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ วานเดอร์สัน ดา ซิลวา โมเรย์รา นักเพาะกายชาวบราซิล เสียชีวิตกลางเวทีการแข่งขัน

อีริก มาร์คอฟ นักเพาะกายชาวสเปน เสียชีวิตในเดือนกันยายน

ลอเรนา บลังโก วัย 37 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายที่สงสัย

คริสตินา บิทเนอร์ อินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนส เสียชีวิตเพียงสามวันหลังจากวันเกิดปีที่ 41 ของเธอ

ภาพ IG @hayleysmash
ภาพ IG @hayleysmash
ภาพ IG @hayleysmash
ภาพ IG @hayleysmash
ภาพ IG @hayleysmash

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

