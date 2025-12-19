อีลอน มัสก์ ทำนาย อนาคต คนไม่ต้องออมเงิน ความยากจนจะหมดไป

อีลอน มัสก์ ลั่น อนาคตไม่ต้องออมเงิน “ความยากจนจะหมดไป” ด้วยระบบรายได้สูงถ้วนหน้า เมินนโยบายแจกเงินเด็กของทรัมป์
อีลอน มัสก์ (Elon Musk) มหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลก ทำเอาคนทั่วไปเลิกคิ้ว หลังฟังเขาทำนายอนาคตเศรษฐกิจโลก ระบุว่าในอนาคตมนุษยชาติจะไม่จำเป็นต้องเก็บออมเงินอีกต่อไป เพราะความยากจนจะถูกขจัดให้สิ้นซาก และถูกแทนที่ด้วยระบบ “รายได้สูงถ้วนหน้า”
คำพยากรณ์สุดเหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ เรย์ ดาลิโอ (Ray Dalio) นักลงทุนระดับตำนาน ออกมาสนับสนุนนโยบาย “Trump Accounts” (บัญชีทรัมป์) ซึ่งเป็นโครงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะมอบเงินขวัญถุง 1,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 3.2 หมื่นบาท ให้กับเด็กอเมริกันแรกเกิดเพื่อนำไปลงทุนในตลาดหุ้น ให้ดอกผลงอกเงยกลายเป็นเงินก้อนเมื่อเด็กอายุครบ 18 ปี โดยหวังลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรากฐานทางการเงินให้คนรุ่นใหม่
แต่มัสก์กลับมองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้น เขาตอบกลับดาลิโอผ่าน X ว่า: “มันเป็นเจตนาที่ดี… แต่ในอนาคตจะไม่มีความยากจนอีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเก็บเงิน จะมีเพียงรายได้สูงถ้วนหน้าเท่านั้น”
มัสก์เชื่อมั่นว่า พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ จะเข้ามาปฏิวัติระบบการผลิตโลก เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานแทนมนุษย์และสร้างผลผลิตได้อย่างมหาศาล ต้นทุนของสินค้าและบริการจะลดลงจนแทบจะเป็นศูนย์ เปรียบเสมือนออกซิเจนที่มีอยู่ทั่วไปและทุกคนเข้าถึงได้ เมื่อถึงจุดนั้นเงินอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพอีกต่อไป
แม้แนวคิดจะดูล้ำสมัย แต่ชาวเน็ตจำนวนมากกลับตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ว่า มัสก์พูดในฐานะมนุษย์คนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินทะลุ 600,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 20 ล้านล้านบาท) การบอกให้คนทั่วไปไม่ต้องออมเงินจึงดูเป็นคำแนะนำที่ห่างไกลความจริง
มีคำถามว่า “ถ้าทุกอย่างฟรีและทุกคนรวยเท่ากัน มนุษย์จะเอาแรงจูงใจที่ไหนมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ?” ผู้ใช้รายหนึ่งแย้งว่า “การแก้จนด้วยเทคโนโลยีทำได้แค่กายภาพ แต่ ‘ทัศนคติความยากจน’ ในใจคนอาจไม่มีวันหายไป” รวมถึงนิยามคำว่า “รวย/จน” ย่อมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
