ดราม่า บอล ซีเกมส์ 2025 ยอดผู้ชมวูบไม่ถึง 2 หมื่น เหตุปิดโซน E เตรียมพิธีปิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:30 น.
79
บรรยากาศการแข่งขันบอล ซีเกมส์ 2025 มีคนดูไม่ถึง 2 หมื่นคน
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจดัง ท่านเปา ตั้งข้อสังเกต อัฒจันทร์โล่งแต่คนล้นอยู่นอกสนาม ชี้สาเหตุปิดพื้นที่ติดตั้งเวทีเร็วเกินไปหรือไม่ ทำบรรยากาศเชียร์กร่อยทั้งที่เป็นบิ๊กแมตช์

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ส่งท้ายทัวร์นาเมนต์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลรายการสำคัญในศึก ซีเกมส์ 2025 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หลังปรากฏตัวเลขจำนวนผู้ชมบนจอยักษ์ในสนามระบุว่ามี ผู้เข้าชม ไม่ถึง 20,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยผิดปกติสำหรับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ระดับภูมิภาค

ทางเพจระบุว่า ภาพที่เห็นอัฒจันทร์ดูโล่งและมีที่นั่งว่างเป็นจำนวนมากนั้น ไม่ได้สะท้อนว่าแฟนบอลไทยไม่อยากเข้ามาเชียร์ แต่สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการพื้นที่ในสนาม โดยเฉพาะการ ปิดอัฒจันทร์ฝั่ง E (โซนมีหลังคาฝั่งคบเพลิง) ทั้งแถบ

เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัด พิธีปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ส่งผลให้ที่นั่งจำนวนมหาศาลหายไป และเกิดภาพความว่างเปล่าที่ขัดตาแฟนบอล ทั้งที่มีความต้องการเข้าชมสูง

อัฒจันทร์โล่งในสนามบอล ซีเกมส์ ทำให้แฟนบอลผิดหวัง
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ประเด็นดราม่าปะทุขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบภาพบรรยากาศด้านในที่ดูเงียบเหงา กับบรรยากาศด้านหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดเตรียมจอยักษ์ไว้รองรับ ซึ่งปรากฏว่ามีแฟนบอลจำนวนมากที่ไม่มีตั๋วหรือไม่สามารถเข้าสนามได้ ต้องปักหลักเชียร์กันอยู่นอกสนาม ทำให้เกิดคำถามจากแฟนกีฬาว่า มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ล่วงหน้ามากขนาดนี้หรือไม่ และการเสียสละบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลเพื่อแลกกับความพร้อมของพิธีปิด เป็นสิ่งที่คุ้มค่าหรือไม่ในมุมมองของเจ้าภาพ

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อหลายสำนัก อาทิ เดลินิวส์ และ Thai PBS World ที่ระบุตรงกันมาก่อนหน้านี้ว่า การปิดกั้นพื้นที่โซน E เป็นแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่พิธีเปิด เพื่อติดตั้งโครงสร้างเวทีและอุปกรณ์เทคนิคต่าง ๆ ทำให้ความจุของสนามลดลงเหลือเพียงประมาณ 20,000 ที่นั่งตลอดทัวร์นาเมนต์ แต่แฟนบอลส่วนใหญ่มองว่าในรอบสำคัญเช่นนี้ ควรมีการบริหารจัดการรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับแฟนบอลได้มากกว่านี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความฮึกเหิมให้กับทัพนักกีฬาไทยในบ้านของตัวเอง

