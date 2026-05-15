กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงชี้แจงกรณีผลสำรวจความโปร่งใสภาคเอกชน ยืนยันยึดหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายรัฐบาล พร้อมสั่งลงโทษขั้นสูงสุดหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคณะทำงาน Zero Corruption ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้ระบุว่ากรมอุทยานฯ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 จาก 10 หน่วยงานที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 68,000 บาท
ทางกรมอุทยานฯ ขอยืนยันว่าหน่วยงานไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ยึดมั่นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งเน้นการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หากมีการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต กรมอุทยานฯ จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเกียรติของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ปัจจุบันกรมอุทยานฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับ กกร. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สำหรับประชาชนหรือภาคเอกชนที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลได้โดยตรงที่สายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
