ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:04 น.
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี

รู้จัก น.ส.สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวงลำดับที่ 19 และผู้ว่าการหญิงคนที่ 2 ของ กปน. เปิดเส้นทางจากรองผู้ว่าการสายบริหาร สู่ผู้นำองค์กรน้ำประปายุคใหม่ มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

น.ส.สุวรา ทวิชศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลำดับที่ 19 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เจ้าตัวได้ลงนามในสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 การแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นผู้ว่าการหญิงคนที่ 2 ขององค์กร และเป็นผู้บริหารลำดับที่ 10 ที่มาจากกระบวนการคัดสรรตามกฎหมายรัฐวิสาหกิจ

จุดเริ่มต้นเส้นทางการทำงานที่ การประปานครหลวง

เส้นทางการทำงานของ น.ส.สุวรา เริ่มต้นที่การประปานครหลวงตั้งแต่ปี 2535 เธอเป็นคนในหรือ “ลูกหม้อ” ขององค์กรอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เธอผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายสายงาน

น.ส.สุวรา ยังเคยดูแลสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และฝ่ายสื่อสารองค์กร ก่อนจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริหาร) และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรในที่สุด

ด้านการศึกษา น.ส.สุวรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการทูต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารบุคคล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจคือเธอไม่ใช่ผู้บริหารที่มาจากสายวิศวกรรมโดยตรง แต่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การทูต และการสื่อสารองค์กร

ความเชี่ยวชาญเหล่านี้สอดคล้องกับภารกิจของ กปน. ในยุคปัจจุบัน องค์กรไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การผลิตน้ำประปาเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้ำ การดูแลภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการนำองค์กรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อสำนักงานผู้ว่าการ กปน. สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2504-0123 ต่อ 1648

สุวรา ทวิชศรี นำทีมบริหาร กปน. ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส ปี 2569

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ อาคารสุทธิธารากร โดยมีคณะผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการและเทียบเท่าวร่วมในพิธี

คณะผู้บริหารได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ผ่านระบบ “MWA CG Commitment” เพื่อเป็นพันธะสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ การลงนามครั้งนี้เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ การประกาศเจตนารมณ์ยังเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะต้องประพฤติตนโดยยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กร การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ทรัพย์สิน สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง

อีกประเด็นที่ถูกจับตาหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุวรา ทวิชศรี โดยสำนักข่าวอิศรารายงานอ้างข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสุวรา ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวงและกรรมการการประปานครหลวง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568

จากบัญชีดังกล่าว สุวราแจ้งมีทรัพย์สินรวม 21,776,695 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 6 บัญชี รวม 492,680 บาท, เงินลงทุนในกองทุนและสหกรณ์ออมทรัพย์ กปน. รวม 1,847,184 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และราชบุรี รวมมูลค่า 12,610,000 บาท, ยานพาหนะ 2 คัน รวม 2,650,000 บาท, สิทธิและสัมปทาน 3,846,830 บาท และทรัพย์สินอื่น เช่น แหวนเพชร กำไลทอง ต่างหูเพชร รวม 330,000 บาท

ขณะเดียวกัน สุวราแจ้งมีหนี้สินรวม 4,736,720 บาท ประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคาร 2,750,000 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 1,986,720 บาท หากนำทรัพย์สินรวมมาหักหนี้สิน จะมีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 17,039,975 บาท

ด้านรายได้ต่อปี สุวราแจ้งรายได้โดยประมาณ 1,870,106 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 1,446,840 บาท, เบี้ยประชุม 170,000 บาท และโบนัส 253,266 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีแจ้งไว้ประมาณ 620,121 บาท

ประเด็นทรัพย์สินดังกล่าวช่วยเติมมิติให้ประวัติของสุวราในฐานะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจระดับสูง เพราะนอกจากเส้นทางการทำงานที่เริ่มจากการเป็นพนักงาน กปน. ตั้งแต่ปี 2535 จนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ว่าการแล้ว บัญชีทรัพย์สินที่เปิดเผยต่อ ป.ป.ช. ยังทำให้เห็นภาพฐานะทางการเงิน รายได้ประจำปี และภาระหนี้สิน ณ ช่วงเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

