‘ทนายตุ๋ย’ เผยพฤติกรรม ‘ปู มัณฑนา’ ตอนอยู่ในศาล แซ่บมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 09:25 น.
เดือดระอุหน้าบัลลังก์ ‘ทนายตุ๋ย’ เผยพฤติกรรม ‘ปู มัณฑนา’ กลางศาล ซัดเจ็บ “ศาลไม่ใช่โรงละคร” งัดรายงานเจ้าหน้าที่มัดตัว

เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์รายงานว่า ทนายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังเหตุการณ์ปะทะคารมเดือดกับ ปู-มัณฑนา คู่กรณีในคดีดัง ภายในบริเวณศาลอาญา ระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ใช้ถ้อยคำรุนแรง จนต้องมีการบันทึกรายงานโดยเจ้าหน้าที่ศาล

ทนายตุ๋ยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันพิจารณาคดีว่า ชนวนเหตุเริ่มจากการเดินสวนกันบริเวณหน้าศาล อีกฝ่ายใช้สายตาจ้องมองด้วยความเหยียดหยามอย่างไม่ลดละ ซึ่งถือเป็นการด่าด้วยภาษากาย จนทนายตุ๋ยต้องเอ่ยปากถาม และมีการโต้ตอบกันเล็กน้อย ก่อนที่ต่างฝ่ายจะแยกย้าย ทนายตุ๋ยสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายยังได้ไปทักทายกับคู่ความในคดี “เชื่อมจิต” ที่ร้านอาหารหน้าศาลอีกด้วย

ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อถึงหน้าห้องพิจารณาคดี 402 ทนายตุ๋ยระบุว่า ปู มัณฑนา ซึ่งเดินทางมาพร้อมทนายความ ยังคงใช้สายตามองตนในลักษณะดูถูกเหยียดหยามเช่นเดิม ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้ทนายตุ๋ยตัดสินใจพูดเตือนสติไปว่า “มองด้วยสายตาแบบนี้ คืออะไร? ทำตัวให้เรียบร้อยหน่อย อยู่ในศาล ศาลไม่ใช่โรงละคร จะมาแสดงอะไร” พร้อมทั้งแจ้งให้ทนายฝั่งตรงข้ามช่วยตักเตือนลูกความของตน

เหตุการณ์บานปลายเมื่อภรรยาของทนายตุ๋ยเดินเข้ามาในห้องพิจารณาคดี ทนายตุ๋ยเปิดเผยว่า ปู มัณฑนา ได้ใช้ถ้อยคำด่าทอภรรยาของตนด้วยคำหยาบคายว่า “อีเหี่ยว อีแก่” จนเกิดการโต้เถียงกันเสียงดังภายในห้อง โดยที่ทนายความของฝั่งปูไม่ได้มีการห้ามปราม ซึ่งขณะนั้นศาลยังไม่ได้ออกนั่งบัลลังก์ แต่มีเจ้าหน้าที่ศาลและพนักงานอัยการ 2 ท่านอยู่ในเหตุการณ์

ต่อมาเมื่อศาลออกนั่งพิจารณาคดีและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ศาลได้สั่งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวปู มัณฑนา ออกจากห้องพิจารณา ซึ่งทนายตุ๋ยเผยว่าหลังจากกลับไป อีกฝ่ายยังได้โพสต์ข้อความด่าทอตนและภรรยาในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง

ทนายตุ๋ยระบุว่า ตนได้ยื่นคำร้องละเมิดอำนาจศาลจากเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ศาลจะยกคำร้องในชั้นนี้โดยยังไม่ไต่สวน แต่มีหลักฐานสำคัญคือ “รายงานของเจ้าหน้าที่” ที่เห็นเหตุการณ์และบันทึกไว้ในสำนวนคดีอย่างชัดเจนว่า “เกิดการโต้เถียงกัน โดยเจ้าตัวได้กล่าวถ้อยคำไม่สุภาพ” ซึ่งถือเป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อเรื่องและใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม โดยมีพนักงานอัยการเป็นพยานยืนยันเหตุการณ์

ทนายคนดังทิ้งท้ายว่า จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้อย่างแน่นอน และพร้อมดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานปรากฏชัดในสำนวนคดี

