สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ
อาลัย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง เจอช้างป่าปรี่กินกล้วยท้ายรถชาวบ้าน เร่งเข้าช่วยเหลือ ก่อนโดนพุ่งทำร้าย วิ่งหนีไม่ทันถูกเหยียบ แผลฉีกขาดฉกรรจ์-ซี่โครงหัก บาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข่าวเศร้ากรณี นายจิตรภาณุ ชัยรัตน์ ตำแหน่งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง เสียชีวิต หลังประสบเหตุช้างป่าทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน รายงานรายละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง พิกัด 47 P 821087 E 1485246 N นายจิตรภาณุกำลังเข้าเวรประจำด่าน
ผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่เล่าว่า มีช้างป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาหากินและพยายามเข้ามากินกล้วยบริเวณท้ายรถกระบะของประชาชนที่จอดติดรอผ่านด่าน นายจิตรภาณุเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปผลักดันช้างป่า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนและทรัพย์สิน แต่ช้างป่าตัวดังกล่าววิ่งสวนและพุ่งเข้าชาร์จทำร้าย นายจิตรภาณุวิ่งหนีไม่ทัน ช้างป่าจึงเหยียบเข้าที่แขนอย่างแรง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายจิตรภาณุมีอาการบาดเจ็บสาหัส แขนขวาหัก มีแผลฉีกขาดฉกรรจ์ อวัยวะภายในบอบช้ำ ซี่โครงหัก และมีเลือดออกในช่องท้อง เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานหน่วยกู้ภัยคลองเจริญเข้ามาปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน จากนั้นนำตัวเขาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าติดตามอาการที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยอธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งการให้ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมรายงานความคืบหน้าและประเมินสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่
ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
