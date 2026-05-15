ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:22 น.
68
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต
ภาพจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อาลัย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง เจอช้างป่าปรี่กินกล้วยท้ายรถชาวบ้าน เร่งเข้าช่วยเหลือ ก่อนโดนพุ่งทำร้าย วิ่งหนีไม่ทันถูกเหยียบ แผลฉีกขาดฉกรรจ์-ซี่โครงหัก บาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิต

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งข่าวเศร้ากรณี นายจิตรภาณุ ชัยรัตน์ ตำแหน่งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง เสียชีวิต หลังประสบเหตุช้างป่าทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน รายงานรายละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าซับวัวแดง พิกัด 47 P 821087 E 1485246 N นายจิตรภาณุกำลังเข้าเวรประจำด่าน

ผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่เล่าว่า มีช้างป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาหากินและพยายามเข้ามากินกล้วยบริเวณท้ายรถกระบะของประชาชนที่จอดติดรอผ่านด่าน นายจิตรภาณุเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปผลักดันช้างป่า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนและทรัพย์สิน แต่ช้างป่าตัวดังกล่าววิ่งสวนและพุ่งเข้าชาร์จทำร้าย นายจิตรภาณุวิ่งหนีไม่ทัน ช้างป่าจึงเหยียบเข้าที่แขนอย่างแรง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายจิตรภาณุมีอาการบาดเจ็บสาหัส แขนขวาหัก มีแผลฉีกขาดฉกรรจ์ อวัยวะภายในบอบช้ำ ซี่โครงหัก และมีเลือดออกในช่องท้อง เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานหน่วยกู้ภัยคลองเจริญเข้ามาปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน จากนั้นนำตัวเขาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าติดตามอาการที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยอธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งการให้ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมรายงานความคืบหน้าและประเมินสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต
ภาพจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

42 วินาที ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

6 นาที ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

35 นาที ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 แจกแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง&quot; อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น ข่าว

ประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมาก ปริญ นอนป่วย 2 วันเต็ม โพสต์ภาพเจาะเข็มน้ำเกลือ ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย รับตัว “ลุงโยชน์” กลับบ้าน หลังประสานเขมรเพื่อปล่อยตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก เศรษฐกิจ

อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา! “ชัชชาติ” ยื่นลาออกวันนี้ เตรียมลงเลือกตั้ง ชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. สมัย 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี บันเทิง

โอลิเวีย โรดริโก แชะรูปคู่ ลามีน ยามัล เชียติดขอบสนาม บาร์เซโลนา เอฟซี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด บันเทิง

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! พบฟอสซิล &quot;นาคาไททัน&quot; ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 14:22 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคสกันกระแทก CaseClub

เคสกันกระแทก CaseClub ดีไหม? ปกป้องขั้นสุด สวยครบทุกสไตล์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button