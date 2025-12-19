อินฟลูฯ จีนหัวใจเขมร อัดคลิปด่ากราดไทย “ประเทศหน้าไม่อาย-สับสนทางเพศ”

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:05 น.
ดราม่าเดือดข้ามพรมแดน อินฟลูฯ จีนหัวใจเขมร อัดคลิปด่ากราดไทย “ประเทศหน้าไม่อาย-แยกเพศชายหญิงไม่ได้”

เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ลุยจีน Luijeen” ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนรายหนึ่งที่พำนักอยู่ในกัมพูชา (ชื่อบัญชี “我在柬埔寨” หรือ ฉันอยู่กัมพูชา) ซึ่งได้อัดคลิปวิดีโอโจมตีประเทศไทยด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา

ในคลิปดังกล่าว อินฟลูเอนเซอร์จีนรายนี้ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กัมพูชาเป็นฝ่ายเหยื่อถูกกระทำ อ้างว่าประชาชนนับแสนต้องอพยพหนีตาย ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัย จนแม้แต่เชื้อพระวงศ์ยังต้องออกมานำขบวนบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพไทยทิ้งระเบิดรุกคืบเข้ามาจนเหลือระยะทางอีกเพียง 300 กิโลเมตรจะถึงกรุงพนมเปญ

จุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตไทยที่สุด คือการใช้ถ้อยคำผรุสวาทด่าทอประเทศไทยว่าเป็น “ประเทศหน้าไม่อาย” ที่ไม่ฟังคำทัดทานจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเหยียดหยามอัตลักษณ์ทางเพศของสังคมไทยด้วยประโยคที่ว่า “ประเทศที่แม้แต่เพศหญิงเพศชายยังแยกแยะไม่ได้ ช่างหน้าไม่อาย” (一个男女都分不清的国家，不要脸！) ซึ่งเป็นการพาดพิงถึงกลุ่ม LGBTQ+ ในไทยในเชิงดูถูกเหยียดหยาม

ทางเพจ “ลุยจีน” ได้ออกมารณรงค์ให้ชาวเน็ตไทยช่วยกันเข้าไปกด “Report” (รายงาน) บัญชีดังกล่าวเพื่อให้ถูกปิดกั้นการมองเห็นหรือถูกลบออกจากระบบ ย้ำเตือนว่า “ห้ามเข้าไปคอมเมนต์ด่าตอบโต้” โดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการเพิ่มยอดการมีส่วนร่วมให้กับคลิปดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งเข้าทางเจ้าของช่องที่ต้องการกระแส

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 09:05 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

