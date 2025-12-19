อินฟลูฯ จีนหัวใจเขมร อัดคลิปด่ากราดไทย “ประเทศหน้าไม่อาย-สับสนทางเพศ”
ดราม่าเดือดข้ามพรมแดน อินฟลูฯ จีนหัวใจเขมร อัดคลิปด่ากราดไทย “ประเทศหน้าไม่อาย-แยกเพศชายหญิงไม่ได้”
เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “ลุยจีน Luijeen” ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนรายหนึ่งที่พำนักอยู่ในกัมพูชา (ชื่อบัญชี “我在柬埔寨” หรือ ฉันอยู่กัมพูชา) ซึ่งได้อัดคลิปวิดีโอโจมตีประเทศไทยด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา
ในคลิปดังกล่าว อินฟลูเอนเซอร์จีนรายนี้ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กัมพูชาเป็นฝ่ายเหยื่อถูกกระทำ อ้างว่าประชาชนนับแสนต้องอพยพหนีตาย ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัย จนแม้แต่เชื้อพระวงศ์ยังต้องออกมานำขบวนบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพไทยทิ้งระเบิดรุกคืบเข้ามาจนเหลือระยะทางอีกเพียง 300 กิโลเมตรจะถึงกรุงพนมเปญ
จุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตไทยที่สุด คือการใช้ถ้อยคำผรุสวาทด่าทอประเทศไทยว่าเป็น “ประเทศหน้าไม่อาย” ที่ไม่ฟังคำทัดทานจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเหยียดหยามอัตลักษณ์ทางเพศของสังคมไทยด้วยประโยคที่ว่า “ประเทศที่แม้แต่เพศหญิงเพศชายยังแยกแยะไม่ได้ ช่างหน้าไม่อาย” (一个男女都分不清的国家，不要脸！) ซึ่งเป็นการพาดพิงถึงกลุ่ม LGBTQ+ ในไทยในเชิงดูถูกเหยียดหยาม
ทางเพจ “ลุยจีน” ได้ออกมารณรงค์ให้ชาวเน็ตไทยช่วยกันเข้าไปกด “Report” (รายงาน) บัญชีดังกล่าวเพื่อให้ถูกปิดกั้นการมองเห็นหรือถูกลบออกจากระบบ ย้ำเตือนว่า “ห้ามเข้าไปคอมเมนต์ด่าตอบโต้” โดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการเพิ่มยอดการมีส่วนร่วมให้กับคลิปดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งเข้าทางเจ้าของช่องที่ต้องการกระแส
