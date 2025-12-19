เขมรระดมกำลังหวังยึดบ้านสามหลังคืน ไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้ จนล่าถอยไปแล้ว
เขมรระดมกำลังจำนวนมากหวังยึดบ้านสามหลังคืน ไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้ จนล่าถอยไปแล้ว ขณะที่ยังมีการปะทะในช่วงเช้ามืดต่อเนื่อง
นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด เปิดเผยถึงสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งจังหวัดตราด ว่าทหารไทยที่ประจำจุดบ้านสามหลัง ตรวจพบทหารกัมพูชาเติมกำลังเข้าพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งยังพยายามบุกเพื่อยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลัง ฝ่ายไทยได้ระดมยิงปืนใหญ่เพื่อตอบโต้ จนทหารกัมพูชาล่าถอยไปแล้ว
โดยในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 นัด บริเวณหน้าแนวบ้านสามหลัง
ก่อนหน้านี้ นาวิกโยธินเข้ายึดคืนพื้นที่ บ้านสามหลัง จังหวัดตราด พร้อมปักธงชาติไทย หลังมีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่ ภายใต้หลักการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากล และการรักษาอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิปยึดคืนพื้นที่ “บ้านสามหลัง” จ.ตราด ปักธงชาติยืนยันอธิปไตยของไทย
- ทัพเรือ เปิดหลักฐานมัดตัว กัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา-เจนีวา
- “บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: