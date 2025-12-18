วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

เช็กด่วน ใครรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ซ้ำซ้อนต้องคืนเงิน เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดขั้นตอนง่าย ๆ ผ่านแอปฯ กรุงไทย พร้อมวิธีเช็กสถานะสำหรับคนยังไม่ได้
เดินหน้าต่อเนื่องสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 อัตราเหมาจ่าย ครัวเรือนละ 9,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้เร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วถึง 15 ครั้ง
หลังจากการโอนเงินเงินเยียวยาอาจมีประชาชนได้รับเงินซ้ำซ้อนในบ้านเลขที่เดียวกัน ตามระเบียบแล้วจะได้รับสิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น หากมีการสวมสิทธิ์ผิดกฎหมายแพ่ง
ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่ ออกมาแจ้งประชาชนที่ตรวจสอบพบว่าได้รับเงินเกินสิทธิ์ สามารถคืนเงินเยียวยาซ้ำซ้อน ผ่านแอปฯ กรุงไทยได้ทันทีผ่าน Mobile Banking โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร ด้วยขั้นตอนดังนี้
วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำซ้อน ผ่านแอปฯ กรุงไทย
1. เข้าแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
2. เลือกเมนู ‘จ่ายบิล’
3. ในช่องค้นหา พิมพ์รหัส 701617
4. เลือกรายการ ‘กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์’
5. ระบุ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้ที่ต้องการคืนเงิน
6. ในช่องประเภทการชำระ ให้ระบุว่า ‘รายได้แผ่นดิน’
7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืน แล้วกด ‘ถัดไป’
8. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด ‘ยืนยัน’
สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากโอนเงินคืนแล้ว ให้นำหลักฐานสลิปการโอนเงินมายื่น ณ ห้องสายด่วนกุญชร (ห้องวิทยุ) หรือส่งสลิปการโอนเงิน ได้ที่ Line Official Account @hatyaicity ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 074-200000
ส่วนผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับเงิน หรือไม่แน่ใจว่าตนเองลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ สามารถตรวจสอบสถานะด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการปัจจุบันให้ทราบทันที
ข้อมูลจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่ และ flood68
