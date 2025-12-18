การเงินเศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 16:31 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 16:32 น.
60
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ

เช็กด่วน ใครรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ซ้ำซ้อนต้องคืนเงิน เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดขั้นตอนง่าย ๆ ผ่านแอปฯ กรุงไทย พร้อมวิธีเช็กสถานะสำหรับคนยังไม่ได้

เดินหน้าต่อเนื่องสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 อัตราเหมาจ่าย ครัวเรือนละ 9,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้เร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วถึง 15 ครั้ง

หลังจากการโอนเงินเงินเยียวยาอาจมีประชาชนได้รับเงินซ้ำซ้อนในบ้านเลขที่เดียวกัน ตามระเบียบแล้วจะได้รับสิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น หากมีการสวมสิทธิ์ผิดกฎหมายแพ่ง

ล่าสุด เทศบาลนครหาดใหญ่ ออกมาแจ้งประชาชนที่ตรวจสอบพบว่าได้รับเงินเกินสิทธิ์ สามารถคืนเงินเยียวยาซ้ำซ้อน ผ่านแอปฯ กรุงไทยได้ทันทีผ่าน Mobile Banking โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร ด้วยขั้นตอนดังนี้

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วมซ้ำซ้อน ผ่านแอปฯ กรุงไทย

1. เข้าแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

2. เลือกเมนู ‘จ่ายบิล’

3. ในช่องค้นหา พิมพ์รหัส 701617

4. เลือกรายการ ‘กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์’

วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท กรณีได้ซ้ำซ้อน
ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

5. ระบุ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้ที่ต้องการคืนเงิน

6. ในช่องประเภทการชำระ ให้ระบุว่า ‘รายได้แผ่นดิน’

7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืน แล้วกด ‘ถัดไป’

8. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด ‘ยืนยัน’

วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท กรณีได้ซ้ำซ้อน-1
ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากโอนเงินคืนแล้ว ให้นำหลักฐานสลิปการโอนเงินมายื่น ณ ห้องสายด่วนกุญชร (ห้องวิทยุ) หรือส่งสลิปการโอนเงิน ได้ที่ Line Official Account @hatyaicity ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 074-200000

เอกสารโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท กรณีได้ซ้ำซ้อน
ภาพจาก Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่

ส่วนผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับเงิน หรือไม่แน่ใจว่าตนเองลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ สามารถตรวจสอบสถานะด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ยื่นคำร้อง ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการปัจจุบันให้ทราบทันที

ตรวจสอบสถานะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาพจาก : flood68

ข้อมูลจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่ และ flood68

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก ข่าวต่างประเทศ

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

7 นาที ที่แล้ว
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย ข่าวการเมือง

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

8 นาที ที่แล้ว
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

11 นาที ที่แล้ว
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้ บันเทิง

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 18 ธ.ค. 68 ไทยขาดอีก 5 เหรียญแตะ 200 ทอง

26 นาที ที่แล้ว
&#039;จุลพันธ์&#039; ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน ข่าว

‘จุลพันธ์’ ยันส่งครบ 400 เขต เผยกระแส เชน ยศชนัน แรงมาก มั่นใจเพื่อไทยคว้าชัยแน่นอน

26 นาที ที่แล้ว
Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ปิดให้บริการ 24 ธ.ค. 68 ข่าว

ใจหาย Too Fast To Sleep สยาม โบกมือลา 24 ธ.ค.นี้ ปิดฉากความทรงจำ 10 ปี

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“กู๊ดวิว” ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ นักกระโดดน้ำชายไทย คว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งแรกรอบ 22 ปี

34 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม ข่าวกีฬา

เช็กด่วน! เงื่อนไขการเข้าชม ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม

42 นาที ที่แล้ว
วันโอนเงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการธันวาคม 2568 เข้าวันไหน? ปฏิทินเงินบำนาญ-ทหารกองเกิน

54 นาที ที่แล้ว
ชายปีนเสาสูงในปอยเปตเพื่อปักธงชาติจีนในสถานการณ์ตึงเครียด ข่าว

คลิป สแกมเมอร์ในปอยเปต ปีนเสาปักธงจีน โบกขอชีวิต F-16 ไทย หลังถล่มฐาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดข้อมูล บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด ของว่าที่ CEO น้องเกล แอบิเกล ทุนจดทะเบียนเป็นล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้ ข่าว

เปิดช่องทาง ยื่นเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ทั้งในเขต-นอกเขต เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งในเขมร เขียนบทความโจมตีไทย ใช้มุกเดิมช่วงสงครามโลก หาเรื่องรุกรานกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาทคืน กรณีได้ซ้ำ เศรษฐกิจ

วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม ข่าวการเมือง

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ถอนตัว สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เซ่นดราม่าปมวิพากษ์อิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคชาติพัฒนา ยกธงขาว ไม่ส่งผู้สมัคร สส. ลงเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บันเทิง

นานา เผยสภาพจิตใจลูกแฝด หลังเกิดคดีฉาว ยันไม่ปิดบัง เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง &quot;เชน ยศชนัน&quot; ดีใจหลานชายเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง รุดเยี่ยม ทักษิณ เผยพ่อส่งกำลังใจถึง “เชน ยศชนัน” หลานชายแคนดิเดตนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 16:31 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 16:32 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟ ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่สาวอีก

ขำจนปอดโยก! เจ้าจ๋อแสบ ขโมยกาแฟสาว ก่อนทำหกใส่ไข่ตัวเอง แถมเกรี้ยวกราดใส่อีก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
น้องสาว &quot;ยศชนัน&quot; แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

น้องสาว “ยศชนัน” แจงปม อดีตสามีชาวกัมพูชา วอนหยุดใช้โจมตีทางการเมือง หวังดิสเครดิตพี่ชาย

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
แซร์ หลิน เคียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงจากสิงคโปร์ วัย 19 ปี

เปิดวาร์ป แซร์ หลิน เคียน ปิงปองหญิง สิงคโปร์ วัย 19 ปี คู่ปรับสุดแกร่ง ซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เจ้าแม่เพลงแดนซ์ยุค 90 อวดหน้าสด ในวัย 55 ปี หน้าเด็กจนแฟนคลับจำแทบไม่ได้

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button