ผัวเมียโหด ค้างค่าเช่าห้อง 4 เดือน ฆ่าเจ้าของหอยัดกระเป๋า เกมพลิกเพราะแม่บ้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 22:40 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 14:45 น.
สลดอินเดีย เจ้าของห้องทวงค่าเช่าค้าง 4 เดือน ถูกผัวเมียผู้เช่าฆ่ายัดกระเป๋า แม่บ้านไหวพริบดีขวางทางหนีทัน

ที่เมืองกาเซียบัด ใกล้กรุงเดลี ประเทศอินเดีย หญิงเจ้าของห้องพักวัย 48 ปี ถูกคู่สามีภรรยาผู้เช่าห้องลงมือสังหารโหด หลังผู้ตายไปทวงถามค่าเช่าที่ค้างชำระนาน 4 เดือน ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ทันควันเนื่องจากแม่บ้านของผู้ตายสังเกตเห็นความผิดปกติ เข้าขัดขวางขณะคนร้ายกำลังจะนำศพไปอำพราง

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เหตุเกิดที่อาคารพักอาศัย ย่านราชนครเอ็กซ์เทนชัน โดยนางดีปชิกา ชาร์มา อาชีพครู อาศัยอยู่ที่นี่กับสามี ทั้งคู่เป็นเจ้าของห้องพัก 2 ห้องในอาคารดังกล่าว โดยอาศัยอยู่ห้องหนึ่ง ส่วนอีกห้องปล่อยให้นายอาจาย์ คุปตา ผู้ทำธุรกิจขนส่ง เช่าอาศัยอยู่กับนางอาคริตี คุปตาภรรยา แต่ปรากฏว่าผู้เช่ารายนี้ค้างค่าเช่ามานานประมาณ 4 เดือน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ดีปชิกาตัดสินใจไปทวงถามค่าเช่าจากคู่สามีภรรยาที่ห้องพักเพียงลำพังเนื่องจากสามีไม่อยู่บ้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ดีปชิกายังไม่กลับออกมา มีนาแม่บ้านประจำตัวจึงเริ่มออกตามหา โดยไปสอบถามที่ห้องผู้เช่าแต่ได้รับคำตอบที่มีพิรุธ สร้างความสงสัยให้แก่แม่บ้าน

มีนาตัดสินใจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอาคาร พบภาพดีปชิกาเดินเข้าห้องผู้เช่าไปแต่ไม่มีภาพเดินออกมา จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ช่วงเวลาเดียวกันนั้น คู่สามีภรรยาคุปตาพยายามขนกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ลงมาเรียกรถสามล้อเพื่อเตรียมหลบหนี แต่มีนาเข้ามาขัดขวางและยืนยันเสียงแข็งว่า ห้ามใครไปไหนจนกว่าจะหาดีปชิกาเจอ

เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าตรวจค้นห้องพัก จึงพบความจริงอันน่าตกใจ ร่างไร้วิญญาณของดีปชิกาถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบดังกล่าว เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า หลังจากดีปชิกามาทวงค่าเช่า ได้เกิดมีปากเสียงรุนแรงจนนำไปสู่การสังหาร โดยคนร้ายใช้หม้ออัดแรงดันฟาดศีรษะผู้ตายก่อนใช้ผ้าดูพัตตา (ผ้าคลุมไหล่) รัดคอจนเสียชีวิต จากนั้นจึงวางแผนนำศพไปทิ้งอำพรางคดีแต่ถูกแม่บ้านขัดขวางแผนการไว้ได้

ด้านมีนา แม่บ้านผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวทั้งน้ำตาว่า เธอเตือนดีปชิกาแล้วว่าไม่ควรไปห้องคนร้ายคนเดียว และอาสาจะไปเป็นเพื่อน แต่ผู้ตายยืนยันจะไปเอง

อุปาสนา ปานเดย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโส ระบุว่าได้รับแจ้งความจากครอบครัวผู้ตายแล้ว และกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุทั้งสองรายในข้อหาฆาตกรรมและพยายามอำพรางศพ

