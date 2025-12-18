ผัวเมียโหด ค้างค่าเช่าห้อง 4 เดือน ฆ่าเจ้าของหอยัดกระเป๋า เกมพลิกเพราะแม่บ้าน
สลดอินเดีย เจ้าของห้องทวงค่าเช่าค้าง 4 เดือน ถูกผัวเมียผู้เช่าฆ่ายัดกระเป๋า แม่บ้านไหวพริบดีขวางทางหนีทัน
ที่เมืองกาเซียบัด ใกล้กรุงเดลี ประเทศอินเดีย หญิงเจ้าของห้องพักวัย 48 ปี ถูกคู่สามีภรรยาผู้เช่าห้องลงมือสังหารโหด หลังผู้ตายไปทวงถามค่าเช่าที่ค้างชำระนาน 4 เดือน ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ทันควันเนื่องจากแม่บ้านของผู้ตายสังเกตเห็นความผิดปกติ เข้าขัดขวางขณะคนร้ายกำลังจะนำศพไปอำพราง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เหตุเกิดที่อาคารพักอาศัย ย่านราชนครเอ็กซ์เทนชัน โดยนางดีปชิกา ชาร์มา อาชีพครู อาศัยอยู่ที่นี่กับสามี ทั้งคู่เป็นเจ้าของห้องพัก 2 ห้องในอาคารดังกล่าว โดยอาศัยอยู่ห้องหนึ่ง ส่วนอีกห้องปล่อยให้นายอาจาย์ คุปตา ผู้ทำธุรกิจขนส่ง เช่าอาศัยอยู่กับนางอาคริตี คุปตาภรรยา แต่ปรากฏว่าผู้เช่ารายนี้ค้างค่าเช่ามานานประมาณ 4 เดือน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ดีปชิกาตัดสินใจไปทวงถามค่าเช่าจากคู่สามีภรรยาที่ห้องพักเพียงลำพังเนื่องจากสามีไม่อยู่บ้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ดีปชิกายังไม่กลับออกมา มีนาแม่บ้านประจำตัวจึงเริ่มออกตามหา โดยไปสอบถามที่ห้องผู้เช่าแต่ได้รับคำตอบที่มีพิรุธ สร้างความสงสัยให้แก่แม่บ้าน
มีนาตัดสินใจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอาคาร พบภาพดีปชิกาเดินเข้าห้องผู้เช่าไปแต่ไม่มีภาพเดินออกมา จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ช่วงเวลาเดียวกันนั้น คู่สามีภรรยาคุปตาพยายามขนกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ลงมาเรียกรถสามล้อเพื่อเตรียมหลบหนี แต่มีนาเข้ามาขัดขวางและยืนยันเสียงแข็งว่า ห้ามใครไปไหนจนกว่าจะหาดีปชิกาเจอ
เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าตรวจค้นห้องพัก จึงพบความจริงอันน่าตกใจ ร่างไร้วิญญาณของดีปชิกาถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบดังกล่าว เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า หลังจากดีปชิกามาทวงค่าเช่า ได้เกิดมีปากเสียงรุนแรงจนนำไปสู่การสังหาร โดยคนร้ายใช้หม้ออัดแรงดันฟาดศีรษะผู้ตายก่อนใช้ผ้าดูพัตตา (ผ้าคลุมไหล่) รัดคอจนเสียชีวิต จากนั้นจึงวางแผนนำศพไปทิ้งอำพรางคดีแต่ถูกแม่บ้านขัดขวางแผนการไว้ได้
ด้านมีนา แม่บ้านผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวทั้งน้ำตาว่า เธอเตือนดีปชิกาแล้วว่าไม่ควรไปห้องคนร้ายคนเดียว และอาสาจะไปเป็นเพื่อน แต่ผู้ตายยืนยันจะไปเอง
อุปาสนา ปานเดย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโส ระบุว่าได้รับแจ้งความจากครอบครัวผู้ตายแล้ว และกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุทั้งสองรายในข้อหาฆาตกรรมและพยายามอำพรางศพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง
- แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ
- สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: