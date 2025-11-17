ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 14:52 น.
78
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

เกิดเหตุสลดที่อิตาลี แม่ชาวยูเครน วัย 55 ปี มีประวัติป่วยจิตเภท ใช้มีดทำครัวฆ่าปาดคอลูกชายวัย 9 ขวบ ระหว่างได้สิทธิ์เยี่ยมตามลำพัง

เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นที่ประเทศอิตาลี ตำรวจในเมืองทริเอสเต พบร่างเด็กชายวัย 9 ขวบ เสียชีวิตอยู่บนพื้นห้องน้ำภายในอพาร์ตเมนต์ที่เมืองมูเจีย คาดเสียชีวิตมาหลายชั่วโมง ผู้ก่อเหตุคือนางโอลีนา สตาเซียค วัย 55 ปี สัญชาติยูเครน ซึ่งเป็นแม่แท้ๆ ของเด็ก

ด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางสตาเซียคทันที เพื่อสอบสวนในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาขั้นรุนแรง โดยการเข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากผู้เป็นพ่อของเด็ก ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อทั้งคู่ได้

เด็กชายจิโอวานนี วัย 9 ขวบ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอิตาลี
ภาพจาก: The Sun UK

เหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นางสตาเซียคได้รับสิทธิ์ให้มาเยี่ยมลูกชายตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล เป็นครั้งแรก ๆ หลังจากต้องถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดมานานหลายปี นับตั้งแต่แยกทางกับสามีในปี 2560

รายงานระบุว่า นางสตาเซียคมีประวัติการรักษาปัญหาสุขภาพจิตในอดีต รวมถึงเคยถูกบังคับให้บำบัดและดูแลอาการป่วยจิตเภท (Schizophrenia)

จากเอกสารของศาลและรายงานต่าง ๆ ระบุว่า ก่อนหน้านี้เด็กชายเคยแสดงความหวาดกลัวที่จะต้องอยู่กับแม่ตามลำพัง พร้อมกับเคยกล่าวกับผู้เชี่ยวชาญครั้งหนึ่งว่า “ผมเศร้าเวลาต้องไปหาแม่ เพราะผมกลัว” เมื่อถามถึงสาเหตุ เด็กชายจึงเล่าว่า “แม่เคยบีบคอผม แม่ใช้มือทั้งสองข้างจับคอผมแล้วก็บีบ”

นางโอลีนา สตาเซียค แม่ชาวยูเครน วัย 55 ปี ผู้ก่อเหตุ
ภาพจาก: The Sun UK

ผู้เป็นพ่อได้ให้นาฬิกาสมาร์ทวอชไว้กับลูกชาย เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่น่าเศร้าที่นาฬิกาไม่ได้ถูกเปิดใช้งานในคืนที่เกิดเหตุ และได้เคยทำหนังสือร้องเรียนต่อทางการว่าผู้เป็นแม่มีลักษณะอันตราย และยังเคยมีข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ว่าผู้เป็นแม่พยายามบีบคอลูก แต่ครั้งนั้นถูกปัดตกเนื่องจากมองว่าอาจเป็นเพียงอุบัติเหตุ

ขณะนี้ ทางการกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่าศาลอนุญาตให้มีการพบปะตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแลได้อย่างไร ปัจจุบัน นางสตาเซียคถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรอการประเมินอาการทางจิตเวช

ที่มา: The Sun UK

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สร้างภาพมหาเศรษฐีวัย 60 นั่งเรือยอร์ช โดยมีสาวๆ เคียงข้าง สไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูด อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เศรษฐกิจ

วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

48 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก

20 นาที ที่แล้ว
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต บันเทิง

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ ข่าว

สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มมาเลเซีย มาทำงานสาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมาเลย์ ย้อนอดีต 14 ปี มาทำงานสายจนได้รางวัล สถิติปัจจุบันยิ่งช็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. เคาะแพ็กเกจ 3 เดือน อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน คาดเปิดลงทะเบียนภายในปี 2568 หลัง ครม. อนุมัติ เศรษฐกิจ

เริ่มวันไหน? “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้เน็ต 40GB

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

5 ข้อต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อรถแลกเงิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนขึ้นถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ที่ญี่ปุ่น บันเทิง

แจ็กแปปโฮ สวนชาวเน็ต หลังถูกเตือนเรื่องมารยาทที่ญี่ปุ่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ สโลวาเกีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียแจ็กแปปโฮโพสต์ชี้แจง ห้ามแล้วไม่ยอมฟัง ปมคลิปเต้นหน้าลอว์สันฟูจิโดนทัวร์ลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 14:52 น.
78
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สร้างภาพมหาเศรษฐีวัย 60 นั่งเรือยอร์ช โดยมีสาวๆ เคียงข้าง สไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูด อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า

วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button