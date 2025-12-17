ข่าวต่างประเทศ

ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 11:49 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 11:49 น.
ช็อกฮอลลีวูด ลูกชายผู้กำกับตำนาน ร็อบ ไรเนอร์ ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน อัยการสั่งฟ้องเจตนาฆ่า-พบปมทะเลาะเดือดก่อนเกิดเหตุ

คืบหน้ากรณี ร็อบ ไรเนอร์ (Rob Reiner) ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับตำนาน เจ้าของผลงาน When Harry Met Sally, This Is Spinal Tap และภรรยาคู่ชีวิต “มิเชล ซิงเกอร์ ไรเนอร์” ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักหรูย่านเบรนท์วูด นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

สิ่งที่สร้างความตื่นตะลึงยิ่งกว่าการสูญเสีย คือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม นิก ไรเนอร์ ลูกชายแท้ๆ วัย 32 ปี ล่าสุดอัยการเขตลอสแอนเจลิสได้สั่งฟ้องนิกในข้อหา “ฆาตกรรมโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน” (First-degree murder) จำนวน 2 กระทง อ้างพฤติการณ์พิเศษว่ามีการใช้อาวุธมีดในการสังหาร ซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง เขาอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอทัณฑ์บน หรืออาจถึงขั้นประหารชีวิต

Los Angeles District Attorney Nathan Hochman announces developments about the murder case of Rob Reiner and his wife Michele Tuesday, Dec. 16, 2025, in Los Angeles.
(AP Photo/Damian Dovarganes)

รายงานระบุว่า “โรมี” ลูกสาวคนเล็กของครอบครัว เป็นผู้ไปพบร่างไร้วิญญาณของพ่อและแม่ ซึ่งมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่ง ขณะที่แหล่งข่าวเผยข้อมูลสำคัญว่า ในคืนวันเสาร์ก่อนเกิดเหตุ มีผู้ได้ยินเสียงการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างร็อบกับนิก ภายในงานเลี้ยงที่บ้าน ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในวันรุ่งขึ้น

ย้อนรอยปมร้าว ครอบครัวไรเนอร์เคยเปิดเผย นิกมีปัญหาติดยาเสพติดอย่างหนัก โดยในปี 2015 ร็อบกับนิกเคยร่วมมือกันสร้างภาพยนตร์เรื่อง Being Charlie ซึ่งเป็นหนังกึ่งชีวประวัติที่เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ติดยาและการเข้าออกสถานบำบัด

Flowers cover the Walk of Fame star for Rob Reiner Monday, Dec. 15, 2025, in the Hollywood section of Los Angeles.
(AP Photo/Damian Dovarganes)

ในเวลานั้น ร็อบเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับความผิดพลาดในอดีตว่า เขาเชื่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมากเกินไปจนมองข้ามเสียงของลูกชาย “พวกเขาสอนเราว่าลูกโกหก ลูกพยายามปั่นหัวเรา เราก็เชื่อพวกเขา… เราฟังคนอื่น ทั้งที่ควรจะฟังลูกของเรา” ภาพยนตร์เรื่องนั้นเคยถูกมองว่าเป็นกาวใจที่ทำให้ความสัมพันธ์พ่อลูกแน่นแฟ้นขึ้น แต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม

เบื้องต้น นิก ไรเนอร์ ได้ว่าจ้าง “อลัน แจ็กสัน” ทนายความชื่อดัง ผู้เคยว่าความให้ ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน มาเป็นทนายจำเลย อย่างไรก็ตาม ในนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นิกไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาล โดยทนายอ้างเหตุผลด้านสุขภาพ ซึ่งต้องรอการประเมินจากแพทย์เรือนจำก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีต่อไป

