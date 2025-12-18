เช็ก 5 ราศี งานสะดุดเพราะคนปากไว ระวังโดนโยนความผิด
เปิดดวงชะตารายวัน หมอดูทักแรง 5 ราศีนี้กราฟงานดิ่งเพราะวาจาคนอื่น ทำดีเสมอตัวทำพลาดโดนซ้ำ เตรียมรับมือเพื่อนร่วมงานจอมปั่นด่วน
ดวงชะตาประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2568 อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้การสื่อสารในที่ทำงานมีปัญหา โดยเฉพาะ 5 ราศีต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว สาเหตุหลักไม่ได้มาจากเนื้องาน แต่มาจากคนปากไวที่ชอบขยายความ หรือโยนความผิดให้พ้นตัว ใครอยู่ในข่ายต้องระวัง มาเช็กกันเลย
1. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนยืนหนึ่งเรื่องการสื่อสาร แต่วันนี้กลับเป็นภัย เพราะคำพูดของคุณอาจถูกคนไม่หวังดีนำไปบิดเบือน หรือขยายความจนผิดเพี้ยนไปจากเจตนาเดิม ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิด อย่าระบายความอัดอั้นตันใจให้ใครฟังมั่วซั่ว โดยเฉพาะ “ขาเม้าท์ประจำออฟฟิศ” เพราะความลับไม่มีในโลก
2. ราศีกันย์
ด้วยความละเอียดรอบคอบของคุณ ทำให้บางครั้งคนอื่นหมั่นไส้ วันนี้มีเกณฑ์จะถูกเพื่อนร่วมงานที่ทำงานชุ่ย “โยนความผิด” มาให้คุณรับหน้าแทน โดยอ้างว่าคุณเป็นคนตรวจสอบแล้ว ควรตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ละเอียด และต้องมีหลักฐานลายลักษณ์อักษร (Evidence) ทุกครั้ง อย่ารับปากเปล่าเด็ดขาด
3. ราศีพิจิก
บรรยากาศมาคุ คุณอาจตกเป็นเป้าของการนินทาว่าร้าย หรือถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องที่คุณไม่ได้ก่อ คนที่เคยยิ้มให้ข้างหน้า อาจเป็นคนที่ถือมีดรอแทงข้างหลัง การโต้ตอบด้วยอารมณ์จะยิ่งเข้าทางฝ่ายตรงข้าม พยายามนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์
4. ราศีกุมภ์
โปรเจกต์ที่ทำร่วมกับทีมอาจเกิดปัญหาล่าช้า และมีคนพยายามหา “แพะรับบาป” ซึ่งหวยอาจมาออกที่คุณ ทั้งที่คุณไม่ใช่ต้นเหตุ แต่เป็นเพราะคุณพูดน้อย หรือไม่ค่อยแก้ตัว ถึงเวลาต้องพูดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบ้าง ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเหตุผล แต่อย่าใช้อารมณ์
5. ราศีมีน
ด้วยความขี้เกรงใจ ทำให้คุณมักจะเออออห่อหมกไปกับคนอื่น วันนี้ระวังจะถูกคนหัวหมอหลอกใช้ให้พูดในสิ่งที่เขาไม่กล้าพูด แล้วสุดท้ายเขาก็ลอยตัว ปล่อยให้คุณรับหน้าเสื่อไปคนเดียว อย่ารับอาสาเจรจาแทนใครในเรื่องที่สุ่มเสี่ยง หรือเรื่องขัดแย้ง วันนี้ “เอ็นดูเขา เอ็นเราจะขาด” ของจริง
