หนุ่มมาเลฯ ขึ้นโรงพักแจ้งบัตรประชาชนหาย ก่อนโป๊ะแตก มีหมายจับติดตัว วิ่งหนีจ้าละหวั่น

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 05:25 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 16:38 น.
51

ชายชาวมาเลเซียขึ้นโรงพัก หวังแจ้งบัตรประชาชนหาย แต่สุดท้ายกลับถูกตำรวจจับ เพราะมีเป็นบุคคลที่ตำรวจต้องการตัว แม้พยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ชายวัย 36 ปีรายนี้ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจปันไต (Pantai Police Station) บนถนนจาลัน ปันไต ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินการแจ้งความบัตรประชาชนหายตามปกติ

แต่ขณะที่เขากำลังรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอยู่นั้น เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ตรวจสอบพบความจริงบางอย่าง โดยทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ หู ฉาง ฮุก หัวหน้าตำรวจเขตบริคฟิลด์ส ได้เปิดเผยว่า “หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล พบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นบุคคลที่ตำรวจกำลังต้องการตัวตามมาตรา 15(1)(a) ของพระราชบัญญัติยาเสพติดอันตรายปี 1952”

ทันทีที่ชายคนดังกล่าวรู้ตัวว่าความลับแตก เขาไม่รอช้า รีบวิ่งพุ่งออกจากสถานีตำรวจทันที มุ่งหน้าไปยังริมตลิ่งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนจาลัน ปันไต บาฮารู เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายรีบวิ่งไล่กวดตามไปอย่างกระชั้นชิด และสามารถรวบตัวเขาไว้ได้ในที่สุดในจุดที่ไม่ไกลจากสถานีตำรวจนัก โดยเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ จากการเข้าจับกุม ในระหว่างการพยายามหนี ชายคนนี้ยังวิ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งที่พยายามจะหยุดเขาจนล้มลงอีกด้วย

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเขาตั้งใจหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จริง ตำรวจจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามมาตรา 186 ของประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่มีกำหนดจะส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานอัยการกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันพรุ่งนี้ เพื่อดำเนินคดีทั้งในข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงาน และคดียาเสพติดเดิมที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ

อ้างอิง : worldofbuzz.com

 

