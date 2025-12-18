ข่าวต่างประเทศ

ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:02 น.
74
ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

ผู้แทนสหภาพยุโรป เสนอใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบสถานการณ์หยุดยิงไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ป้องกันความขัดแย้งบานปลาย

สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงเป็นที่จับตามองของนานาชาติ คาจา คัลลาส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป (EU) ด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง ได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาจะต้องได้รับการฟื้นฟูโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้

ระหว่างการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติก่อนหน้านี้ คัลลาส กล่าวเสริมว่า สหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์การหยุดยิง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องตัดวงจรความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงให้ได้

คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะเดินทางมาถึงอาคารสภาแห่งยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2025 (ภาพถ่ายโดย AP/เวอร์จิเนีย มาโย)

ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชากล่าวหากองทัพไทยว่าใช้โดรนพ่นก๊าซพิษบริเวณชายแดน รวมถึงระดมยิงปืนใหญ่และใช้โดรนโจมตี สถานการณ์ยังคงตึงเครียดแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะยุติการสู้รบแล้วก็ตาม

หลังจากนั้น คัลลาส ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า “ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาจะต้องไม่ถูกปล่อยให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ นั่นคือเหตุผลที่ต้องเร่งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงโดยทันที

ดิฉันจะประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยหาทางออกจากวงจรความขัดแย้งนี้ ทางอียูพร้อมสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบการหยุดยิง

นี่คือข้อความที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชา ระหว่างการหารือกันเมื่อเช้านี้”

โพสต์ของคาจา คัลลาส
X/ @kajakallas

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

5 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

9 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บันเทิง

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“ฟุตซอลหญิงไทย” แก้ตัวสำเร็จ อัดฟิลิปปินส์ยับ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ 2025

11 นาที ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน ข่าวต่างประเทศ

เปิดผลชันสูตร ร็อบ ไรเนอร์-ภรรยา ถูกลูกชายฆ่าปาดคอบนเตียงนอน

27 นาที ที่แล้ว
รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป บันเทิง

รู้จัก เฉาเทียนไค พระเอกจีนคนดัง พลิกชีวิตจากเทรนเนอร์ฟิตเนส สู่ดาวรุ่งมินิซีรีส์ตัวท็อป

37 นาที ที่แล้ว
ภาพสะพานลอยถล่มที่ถนนเทพรัตน แสดงถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอายัดคนขับรถ. ข่าว

อายัดคนขับรถ ต้นเหตุ สะพานลอยถล่ม เผยความเสียหายกว่า 10 ล้าน

47 นาที ที่แล้ว
หมวดก้อง เล่านาทีกระสุนเจาะอกติดมือถือ ข่าว

หมวดก้อง เล่านาทีเฉียดตาย กระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิด รอดปาฏิหาริย์

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อันวาร์ เผย ไทย-กัมพูชา ตกลงร่วมประชุมถกปัญหาชายแดน 22 ธ.ค.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประสานงานระหว่างกองทัพเรือและ ปตท. เพื่อป้องกันภัยคุกคาม ข่าว

พบโดรนปริศนา ป่วนแท่นน้ำมันอ่าวไทย ทร. ส่งเรือรบ-อากาศยานไล่ล่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอบอส&quot; มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน ข่าว

“หมอบอส” มาสเตอร์เชฟ UK คนแรกของไทย ลงเลือกตั้ง สส.สงขลา พรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 ที่ถูกจำคุก 20 ปี ข่าว

ประวัติ โจ้ พฤทธิกร สาระกุล นักโทษคดี 112 โดนคุก 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีน คุย ทัพบกฯ ชี้รัฐบาลกัมพูชา มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิด โพสต์เตือนคนไทยเตรียมรับมือวิกฤตการเงิน ข่าว

ครูเดวิด เตือนคนไทย วิกฤตเงินเฟ้อ-สงครามใหญ่ คนเห็นด้วย ไลก์พุ่ง 6 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ ข่าว

โซเชียลแห่แชร์ ทหารเขมรโชว์ฟิต วิดพื้นท่าสุดแปลกทั้งกอง ทำเอาชาวเน็ตแซวยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด ข่าวอาชญากรรม

จับ อาสากู้ภัยดัง ข่มขืนเด็กหญิง 5 ขวบ คากุฏิวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักก่อนเที่ยง &quot;คลอง 30&quot; ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง ข่าว

เตือนด่วน! หาดใหญ่ฝนตกหนักบ่าย 2 “คลอง 30” ขยะอุดตัน หวั่นน้ำล้นตลิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลพิพากษาจำคุก สองครูฝึก 8 เดือน คดีพลทหารเสียชีวิตหลังการฝึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ! 2 พ่อลูกมือปืน &quot;หาดบอนได&quot; ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่ ข่าวต่างประเทศ

แฉยับ 2 พ่อลูกมือปืน “หาดบอนได” ซุกโรงแรมโสเภณี ก่อนก่อเหตุสังหารหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไทยใช้ F-16 ถล่มปอยเปต ทิ้งไข่ใส่ศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ข่าวต่างประเทศ

ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว ข่าว

สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปรษณีย์ไทย เก็บภาษีนำเข้าทุกชิ้น ต้องจ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69 เศรษฐกิจ

ขาช้อปเตรียมตัว ต้องเสียภาษีนำเข้าทุกชิ้น จ่ายก่อนรับของ เริ่ม 1 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:02 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สนธิญา” ยื่น บช.น. ตรวจสอบ “Tokyogurl” โกงแข่ง RoV ทำขายหน้าทั่วโลก

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ด่วน! หาดใหญ่ปัก “ธงเหลือง” แจ้งเตือน 4 ถนนสายหลัก-ชุมชนริมคลอง รับมือเสี่ยงน้ำท่วม

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์ด้วยตนเอง ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button