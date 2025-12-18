ผู้แทน EU เสนอใช้ภาพดาวเทียม ตรวจสอบชายแดน ไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด
ผู้แทนสหภาพยุโรป เสนอใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบสถานการณ์หยุดยิงไทย-กัมพูชา หวังลดความตึงเครียด ป้องกันความขัดแย้งบานปลาย
สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงเป็นที่จับตามองของนานาชาติ คาจา คัลลาส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป (EU) ด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง ได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาจะต้องได้รับการฟื้นฟูโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
ระหว่างการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองชาติก่อนหน้านี้ คัลลาส กล่าวเสริมว่า สหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์การหยุดยิง โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องตัดวงจรความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงให้ได้
ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชากล่าวหากองทัพไทยว่าใช้โดรนพ่นก๊าซพิษบริเวณชายแดน รวมถึงระดมยิงปืนใหญ่และใช้โดรนโจมตี สถานการณ์ยังคงตึงเครียดแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะยุติการสู้รบแล้วก็ตาม
หลังจากนั้น คัลลาส ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ระบุว่า “ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาจะต้องไม่ถูกปล่อยให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ นั่นคือเหตุผลที่ต้องเร่งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงโดยทันที
ดิฉันจะประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยหาทางออกจากวงจรความขัดแย้งนี้ ทางอียูพร้อมสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบการหยุดยิง
นี่คือข้อความที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชา ระหว่างการหารือกันเมื่อเช้านี้”
