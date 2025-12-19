นักท่องเที่ยวจีนผงะ ห้อยเครื่องรางจากเพื่อนรักติดตัว แต่ถึงสนามบินพบความจริง ทำเอาช็อก
เรื่องชวนช็อกและขนลุกไปพร้อมๆกัน หนุ่มจีนห้อยเครื่องรางที่ได้จากเพื่อนรักติดตัว แต่เมื่อถึงสนามบินกลับต้องตกใจ เพราะมีความจริงที่น่าตกใจซ่อนอยู่ในเครื่องรางนี้
เหตุการณ์ชวนตกตะลึงนี้เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติต้าเหลียน โจวสุ่ยจื่อ เมื่อนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเดินผ่านประตูตรวจจับกัมมันตภาพรังสี แล้วทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอย่างรุนแรง โดยต้นตอมาจาก “เครื่องราง” ที่เขาห้อยติดตัวมา
จากการตรวจสอบโดยละเอียดของเจ้าหน้าที่ศุลกากร พบว่าของขลังชิ้นนี้มีค่าปริมาณรังสีพุ่งสูงถึง 168.6 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าสูงเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง 1,686 เท่า จากการวิเคราะห์ผลระบุว่าในเครื่องรางดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี “ทอเรียม-232” (Thorium-232)
นักท่องเที่ยวรายนี้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า เครื่องรางชิ้นนี้ไม่ใช่ของที่เขาซื้อมาเอง แต่เป็นของที่เพื่อนมอบให้เพื่อใช้เป็น “เครื่องรางคุ้มครองภัย” โดยที่เขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามันเป็นวัตถุอันตราย
ทางทางการจีนได้ออกประกาศเตือนประชาชนว่า ทอเรียม-232 ถูกจัดอันดับโดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีความอันตรายต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงหากได้รับสัมผัสเป็นเวลานาน
ศุลกากรจีนยังเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะวัตถุที่มีส่วนประกอบแปลก ๆ หรืออ้างว่าเป็นของขลัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินที่ด่านศุลกากร
อ้างอิง : www.orientaldaily.com.my , www.chinadaily.com.cn
