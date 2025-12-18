หมวดก้อง เล่านาทีเฉียดตาย กระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิด รอดปาฏิหาริย์
เปิดใจ ‘หมวดก้อง’ ฮีโร่ตาพระยา เล่านาทีกระสุนเจาะอก ถูกสะเก็ดระเบิดอาร์พีจี ฝ่าดงระเบิดกู้ชีพลูกน้องจนบาดเจ็บ ยันขวัญกำลังใจดีเยี่ยมพร้อมสู้ต่อ
ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีทหารกล้าบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ล่าสุด โลกออนไลน์ส่งกำลังใจท่วมท้นให้กับ หมวดก้อง ร้อยตรีเอกดนัย อินกาสุข นายทหารสังกัด ร.112 พัน 3 (จปร.รุ่น 72 เตรียมทหารรุ่น 61) ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่ตาพระยา
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Satidaporn Fangklay ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของหมวดก้องขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พร้อมระบุข้อความว่า “ส่งกำลังใจให้น้องหมวดก้อง นายทหารที่นำกำลังชุดช่วยเหลือเข้าเสริมภารกิจและส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในแนวหน้าจนตนเองได้รับบาดเจ็บกันค่ะ ใจนายมันได้ จบปุ๊ปไปรบปั๊ป แถมน้องเจ็บนะ แต่ขวัญกำลังใจดีมาก พร้อมกลับไปสู้ทันทีเมื่อหาย นับถือใจมากค่ะลูกกกกกกก
ตอนนี้โทรศัพท์น้องแตกจากการรับกระสุนแทนน้อง และยังตกอยู่ในพื้นที่ปะทะ รอน้องหน่อยนะคะ น้องยังเล่นโซเชียลไม่ได้เลย เดี๋ยวน้องจะได้มาอ่านทุกกำลังใจในเร็ว ๆ นี้ค่า”
เจ้าตัวเล่าถึงภารกิจหลักคือการยึดครองภูมิประเทศและเหตุการณ์ที่ถูกสะเก็ดลูกระเบิดอาร์พีจี ทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขาขวาและขาหนีบด้านซ้าย รวมทั้งถูกยิงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอก แต่โชคดีที่กระสุนติดเสื้อเกราะและโทรศัพท์มือถือ ทำให้ได้รับเพียงรอยฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น
“สวัสดีครับ กระผมร้อยตรีเอกดนัย อินกาสุข สังกัด ร.112 พัน 3 ครับ จบโรงเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 72 เตรีนมทหารรุ่น 61 ฮีโร่จากพื้นที่ตาพระยา
สําหรับภารกิจของผม คือ การยึดครองภูมิประเทศ ซึ่งก็ยึดครองได้ส่วนหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นกัมพูชาเพิ่มเติมกําลังเข้ามา ทําให้พื้นที่ด้านหน้าของเราได้รับบาดเจ็บหนัก ผมจึงต้องนําทีมเสนารักษ์เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็ตัวออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับ
ในระหว่างที่ผมเข้าไปช่วยเหลือจะมีอาวุธหนักของทางกัมพูชาใส่เข้ามาตลอด ในส่วนของผมก็คือจะมีอาร์พีจี ที่ยิงมาตกบริเวณพื้นด้านหน้าก่อนถึงตัวผม ทําให้โดนสะเก็ดลูกระเบิดอาร์พีจี ผมได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณที่ขาขวา เป็นบริเวณหน้าแข้งขาขวา แล้วก็มีอีกจุดนึงก็ คือ สะเก็ดระเบิดบริเวณขาหนีบด้านซ้าย โดยที่สะเก็ดแฉลบปืนทางด้านคอนี่เป็นส่วนเล็กน้อยครับ
นอกจากที่ขา ก็จะมีโดนยิงบริเวณกลางอก ตอนนั้นผมใส่เสื้อเกราะ พร้อมกับนําโทรศัพท์ไว้ที่หน้าอกครับ ทําให้มีบาดแผลเป็นรอยช้ำเล็กน้อย ในตอนนั้นก็คือจะต้องหันมาดูลูกน้องก่อนครับว่า มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกน้องก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ครับ เราจะต้องดูว่าภารกิจของเรายังยังไปต่อได้ไหม แล้วก็ต้องนําคนเจ็บที่ว่าได้รับแจ้งตั้งแต่แรกแล้ว รีบนําขึ้นรถแล้วก็ส่งรักษาให้เร็วที่สุดครับ
ตอนนั้นผมช่วยเหลือตัวเองได้ครับ ทําตามหลักการปฐมพยาบาลที่เคยฝึกมาตลอดครับ ขวัญกําลังใจดีเยี่ยมครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ
- สดุดี จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ลูกหลานชาวกระบี่ 1 ใน 4 ทหารกล้าพลีชีพปกป้องเนิน 677
- สดุดี จ.ส.อ.พรศักดิ์ ทหารกล้าพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดนสระแก้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: