จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ

สุดกลั้น ‘เหลือเฟือ มกจ๊ก’ อดีตตลกดัง สูญเสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพศึกชายแดน ภูมิใจทำหน้าที่สมเกียรติจนวาระสุดท้าย วอนผู้ใหญ่ขอให้จบที่รุ่นเรา อย่าส่งต่อสงครามถึงลูกหลาน
ตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชายังคงคุกรุ่น เสียงปืนและควันไฟอาจดูไกลตัวสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับอดีตตลกชื่อดัง ‘เหลือเฟือ มกจ๊ก’ ต้องพบกับความสูญเสีย หลังวีรบุรุษผู้เสียสละชีพรายที่ 7 ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่คือหลานชายที่จากไปในสมรภูมิรบ พร้อมฝากคำถามดึงสติไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ล่าสุด เหลือเฟือ มกจ๊ก โพสต์ภาพไว้อาลัยหลานชาย นายธนรัตน์ จันทร์ประทัด หรือ น้องปลื้ม ที่เสียชีวิตจากการปะทะในสมรภูมิ บึงตะกวน-บ้านคลองแผง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งถึงหลานชายใจความว่า
“และแล้วรายที่7ก็คือหลานผมเอง สดุดีทหารกล้า หลานปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด ไปเป็นทหารปีกว่าไม่ได้กลับบ้านเลย ปู่วิกับย่านกแก้วรอแต่หลานจะกลับ ปลื้มได้ทำหน้าที่ของปลื้มในการเป็นลูกผู้ชายคือชายชาติทหาร อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรี ได้ดีที่สุดจนตัวตาย ญาติพี่น้องทุกคนเสียใจในการจากไปของหลาน และภูมิใจในความกล้าหาญที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ขอให้ปลื้มเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี วีรบุรุษทหารกล้า“ปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด”
นอกจากการโพสต์ไว้อาลัย เหลือเฟือ มกจ๊ก ยังได้อัดคลิปวิดีโอเปิดใจด้วยสีหน้าเศร้าหมอง ระบุว่าที่ผ่านมาตนโพสต์สดุดีทหารกล้ามาตลอด แต่ไม่คิดว่ารายที่ 7 จะกลายเป็นหลานของตัวเองที่ถูกกระสุนปืนตกใส่เสียชีวิต ในฐานะผู้สูญเสีย เขาฝากข้อความไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เผยว่า
“สวัสดีครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นขอสดุดีทหารกล้าทั้งหมดที่ผ่านมาและที่กำลังสู้รบ ณ ปัจจุบัน หากมีการเสียชีวิตก็ขอสดุดีทหารทุกคน และแล้วรายที่ 7 ก็เดินทางมาถึง หลานผมเอง น้องปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา น้องถูกกระสุนปืนตกใส่เสียชีวิต ซึ่งร่างเดินทางไปจ.หนองคาย ตอนนี้อยากพูดไปถึงผู้ใหญ่หลายคน ผมได้แต่โพสต์ว่าขอสดุดีทหารกล้า แต่ไม่คิดว่าจะได้มาพูดถึงรายที่ 7 หลานของตนเอง
สิ่งที่อยากบอกกับผู้ใหญ่คือให้มันจบที่รุ่นหลานผม อย่าให้ไปถึงรุ่นลูกผมเลย เข้าใจคำว่าวีรบุรุษ แต่ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเสียชีวิตหรอกครับทั้งทหารและพลเรือนทั้งหลาย ถ้าเขมรยังหาญกล้าขนาดนี้ ผมเชื่อมั่นในกองกำลังของทหารไทย เอาให้จบที่รุ่นเรา เด็กน้อยมันจะได้ไปพูดต่อว่าสมัยที่ปรามเขมร เป็นนายกคนนี้ เป็นพลทหารคนนั้นคนนี้ ให้เด็กน้อยมันจำข้อดี ๆ ไปดีกว่า อย่าให้มันจำว่าสู้เขมรไม่ได้ ฝากไปถึงผู้ใหญ่
สดุดีหลาน ปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด หลานได้ทำคุณความดี ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลทั้งหมด และเสียใจที่หลานจากจากไป และมีความภูมิใจในตัวปลื้มที่มีความเป็นลูกผู้ชายตัวจริง ด้วยการเป็นทหารกล้า”
