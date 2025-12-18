ข่าว

อายัดคนขับรถ ต้นเหตุ สะพานลอยถล่ม เผยความเสียหายกว่า 10 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 15:12 น.
112
ภาพสะพานลอยถล่มที่ถนนเทพรัตน แสดงถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุอายัดคนขับรถ.
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เพจ FM91 Trafficpro

อายัดตัวตีนผี! เผยความเสียหาย ประมาณ 10 ล้านบ้าน เล่าสาเหตุ สะพานลอยถล่มทับดับ 1 ศพ ชี้ รถดั๊มพ์กระแทกข้างทำพังยับ

ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมสะพานลอยคนข้ามถล่มทับรถยนต์ บนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.34 ขาเข้า ล่าสุด เพจ Drama-addict ได้แชร์รายงานจาก ข่าวสด ที่ระบุว่า นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุและแนวทางการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

นายศุภมิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าประกบตัวคนขับรถบรรทุกคันต้นเหตุ ซึ่งได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เพื่อทำการ “อายัดตัว” เตรียมนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวได้นำดินไปถมที่บริเวณจุดก่อสร้างทางกลับรถใกล้เคียง และมีการยกดั๊มพ์ขึ้นหลายครั้งก่อนจะค้างไว้แล้วขับออกมา จนเกิดเหตุสลดดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสะพานลอยที่ถล่ม หลังรถดั๊มพ์กระแทกข้างทำให้เกิดเหตุการณ์นี้.
ภาพจาก : Drama-addict

ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง ชี้แจงถึงสาเหตุทางวิศวกรรมว่า สะพานลอยจุดที่เสียหายมีความยาวประมาณ 15-16 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 10 ล้านบาท โดยปกติแล้วการออกแบบสะพานจะคำนวณให้รองรับน้ำหนักและแรงกดใน “แนวดิ่ง” เท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้เกิดจากรถบรรทุกที่ยกดั๊มพ์ค้างไว้ วิ่งเข้ากระแทกด้านข้างของสะพานอย่างรุนแรง ซึ่งโครงสร้างไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกในแนวนี้ จึงเป็นสาเหตุให้ร่วงหล่นลงมา

อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายหนุ่ม อายุ 57 ปี ลูกจ้างร้านส่งไข่ไก่ ที่กำลังขับรถกระบะขนไข่จากฉะเชิงเทราไปสมุทรสาคร แต่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าสลดใจ ส่วนภารกิจกู้ซากสะพานที่มีน้ำหนักมหาศาลถึง 60-70 ตันนั้น จำเป็นต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ถึง 3 ตัวเข้าดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดการจราจรได้ในช่วงเย็นของวันนี้

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่ สภ.บางพลีน้อย เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งประเมินโครงสร้างที่เหลือว่าจะซ่อมแซมหรือต้องรื้อสร้างใหม่ต่อไป

