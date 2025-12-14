ข่าว

สดุดี จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ลูกหลานชาวกระบี่ 1 ใน 4 ทหารกล้าพลีชีพปกป้องเนิน 677

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 15:02 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 15:02 น.
225
จ่าแซม เนิน677
แฟ้มภาพ

กองทัพภาคที่ 2 ส่งศพ “4 ทหารกล้า” ผู้เสียสละกลับภูมิลำเนา โดยแนวหน้าผู้สลัชีพเสียชีวิตจากระเบิดของปืนไร้แรงสะท้อน จากเหตุปะทะบนเนิน 677 ช่องอานม้า บ้านน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อบ่ายวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา

วันนี้ (14 ธ.ค.2568) ที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ทหารผู้เสียสละทั้ง 3 นาย พร้อมทั้งผู้นำศาสนาอิสลาม มาทำพิธีให้กับทหารผู้เสียชีวิตที่นับถือศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้ ทหารกองเกียรติยศได้ประกอบพิธีส่งร่าง 4 ทหารกล้า ประกอบด้วย 1.จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา 2.จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ชาว จ.กระบี่ 3.พลทหารมุสตากีม มาเจ๊ะมะ ชาว จ.นราธิวาส ซึ่งทั้ง 3 เป็นทหารสังกัดกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 และ 4.พลทหารกฤตฏิกร สร้อยระย้า ชาว จ.สุพรรณบุรี สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9

โดยทหารทั้ง 4 นายเสียชีวิตจากระเบิดของปืนไร้แรงสะท้อน (ปรส.) ระหว่างการปะทะกันบนเนิน 677 ช่องอานม้า บ้านน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับร่างของ 4 ทหารจะถูกนำขึ้นเครื่องบิน C295 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีที่กองบินที่ 21 จ.อุบลราชธานี กลับไปยังบ้านเกิดของแต่ละคน เพื่อให้ญาติพี่น้องทำการบำเพ็ญกุศลศพ และรับพระราชทานดินฝังศพ

ขณะที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ได้เขียนข้อความสดุดี จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ลูกหลานชาวกระบี่ วีรชนทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติ พร้อมกับระบุว่าวันนี้ (14 ธ.ค.) เวลาประมาณ 15.00 น. จะมีพิธีรับศพ จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ลูกหลานชาวกระบี่ ทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จากนั้นเคลื่อนศพไปยังวัดถ้ำโกบ อ.เขาพนม เพื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมต่อไป

จ่าแซม ทวีรัตน์ รัตนบุรี
แฟ้มภาพ
สดุดีวีรชนทหารกล้า ผู้สละชีพเพื่อชาติ จ่าสิบเอกทวีรัตน์ รัตนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี
ภาพ Facebook @ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่-รีวิวท่องเที่ยว

รายนามทหารกล้า 4 นาย สละชีพจากเหตุปะทะช่องอานม้า

1.พลทหาร มุสตากีม เจ๊ะมะ

  • ภูมิลำเนา : สุสานบ้านสุแฆ ตำบลดุซงยอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (มณฑลทหารบกที่ 46)

2.จ่าสิบเอก ทวีรัตน์ รัตนบุรี

  • ภูมิลำเนา : โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (มณฑลทหารบกที่ 43)

3.จ่าสิบเอก ดำรงค์เกียรติ แก้วกระจ่าง

  • ภูมิลำเนา : ลงที่ พล.รพศ.1 วัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มณฑลทหารบกที่ 18) สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9

4.พลทหาร กฤตฏิกร สร้อยระย้า

  • ภูมิลำเนา : วัดหนองตะคลอง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (มณฑลทหารบกที่ 17)

ทั้งนี้ กองทัพไทยขอสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารกล้าทั้ง 4 นาย ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิไตยของชาติ ความกล้าหาญและความเสียสละจะคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป.

ภาพ @กองทัพภาคที่ 2
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2
พิธีส่งศพทหารกล้า กลับภูมิลำเนา
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

