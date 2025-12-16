ชาวเน็ตระดมทุน 41 ล้าน ให้ฮีโร่พุ่งชาร์จมือปืน ระงับเหตุกราดยิงบอนได
ชาวเน็ตระดมทุน 41 ล้านบาท ให้เงินฮีโร่พุ่งชาร์จมือปืน เหตุกราดยิงบอนได โศกนาฎกรรมใหญ่ออสเตรเลีย เสียชีวิต 15 ศพ เจ้าตัวเผยไม่เสียใจ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม สำนักข่าว นิวซีแลนด์เฮรัลด์ รายงานว่าประชาชนทั่วโลกได้ระดมเงินทุนให้นาย อาเหม็ด อัล อาเหม็ด ชายวัย 43 ปี แล้วมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (41 ล้านบาท) หลังจากที่เขาเป็นฮีโร่วิ่งเข้าชาร์จมือปืนในเหตุกราดยิงหาดบอนได ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ศพ และได้รับบาดเจ็บหลายสิบราย ซึ่งหากไม่ได้นายอาเหม็ดอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้
โดยนายอาเหม็ดนั้นเป็นเจ้าของร้านยาสูบ ซึ่งในขณะเกิดเหตุเขากำลังดื่มกาแฟกับเพื่อน ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงปืน ก่อนที่เขาจะเข้าชาร์จมือปืนและแย่งอาวุธปืนมาได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุหลบหนี อย่างไรก็ตามฮีโร่คนดังกล่าวถูกมือปืนยิง 4-5 นัดขณะแย่งอาวุธปืนกัน
เบื้องต้นอาการของนายอาเหม็ดทรงตัว ซึ่งเขากล่าวว่า แม้เขาจะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เขาก็ไม่เสียใจกับสิ่งที่เขาทำ
อย่างไรก็ตามทนายของเขาได้กล่าวด้วยความกังวลว่าเขาอาจจะถูกต้องถูกตัดแขน เนื่องจากเขาโดนยิงที่แขนถึง 5 นัด และเสียเลือดอย่างมาก ซึ่งตัวของนายอาเหม็ดเองไม่ได้ต้องการเป็นที่โด่งดัง เขาแค่รู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาควรจะทำในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
พร้อมกันนี้ทนายยังระบุอีกด้วยว่า นี่เป็นวิธีการขอบคุณประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ทางการมอบสัญชาติออสเตรเลียให้เขา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของนายอาเหม็ดเองก็เป็นผู้อพยพมาจากซีเรียเช่นกัน
