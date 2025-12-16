ข่าวต่างประเทศ

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 21:40 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 18:05 น.
86
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

โลกออนไลน์ต่างสะเทือนใจกับคลิปวิดีโอกราดยิงหาดบอนได (Bondi Beach) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สุนัขพันธุ์เบอร์นีส เมาน์เทนด็อกตัวหนึ่ง แสดงความรักความภักดีด้วยการยืนเฝ้าร่างเจ้าของที่เสียชีวิต โดยไม่เกรงกลัวอันตราย แม้จะอยู่ห่างจากมือปืนเพียงไม่กี่เมตร

นาทีชีวิตท่ามกลางเสียงปืน เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุคคาห์ โดย ซาจิด อัคราม (Sajid Akram) มือปืนวัย 50 ปี ได้ก่อเหตุกราดยิงประชาชน

ภาพจากคลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็น “เมาอิ” (Maui) สุนัข วิ่งวนเวียนด้วยความตื่นตระหนกขณะเสียงปืนดังขึ้น ผู้คนต่างพากันหมอบหาที่กำบัง แต่เมาอิกลับเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ข้างร่างเจ้าของ ห่างจากจุดที่มือปืนยืนอยู่เพียงเล็กน้อย

แอนน์-มารี เคอร์รี ผู้ก่อตั้ง Arthur and Co. Pet Detectives ระบุว่า “มีภาพของเมาอิยืนอยู่เหนือร่างของผู้เคราะห์ร้ายหลายคน หลังจากที่ ‘พ่อ’ ของเธอถูกยิง เธออยู่ในวิถีกระสุนพอดี”

หลังเกิดเหตุมีความเป็นห่วงสวัสดิภาพของเมาอิอย่างมาก จนมีการระดมกำลังค้นหา ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเมาอิปลอดภัยแล้ว โดยความร่วมมือของกลุ่มกู้ภัยสัตว์กับคนในชุมชน และปัจจุบันสุนัขได้กลับไปอยู่ในความดูแลของภรรยาผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือ ชายเจ้าของเมาอิ (ยังไม่เปิดเผยชื่อ) ได้เสียชีวิตแล้ว คาดว่าขณะเกิดเหตุ เขากำลังเดินเล่นอยู่กับภรรยา เมาอิ กับสุนัขพุดเดิ้ลสีขาวอีกหนึ่งตัว

เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “เพื่อนของเราคือพ่อของเมาอิที่ถูกสังหาร เธอรักพ่อของเธอมาก หัวใจผมแตกสลายแทนเธอ… เขาเป็นคนน่ารักและมีจิตใจอ่อนโยนมาก” ผู้ตายเพิ่งย้ายจากย่านโรสเบย์มาอยู่ที่บอนไดกับภรรยาได้ประมาณ 1 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 17/12/68 ดูดวง

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

1 นาที ที่แล้ว
เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ ข่าวต่างประเทศ

เจ้าสาวดิ่งตึก ในวันแต่งงาน สังเวยคลุมถุงชน สลด ครอบครัวไม่รับศพ ปล่อยทิ้งไร้ญาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใจฟู! ลูกค้าประจำรุ่นพ่อกินร้านเดิม 10 ปี พอหายไป เชฟออกตามหาก่อนช่วยชีวิตเขาไว้ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 เลขเด็ด

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 21:40 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 18:05 น.
86
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 17/12/68

4 ราศี ดวงได้เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่เห็นผลงาน

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button