คลิปใจสลาย สุนัขสุดซื่อสัตย์ยืนเฝ้าร่างเจ้าของ ไม่กลัวตาย เหยื่อกราดยิง ‘บอนได’ ออสเตรเลีย
โลกออนไลน์ต่างสะเทือนใจกับคลิปวิดีโอกราดยิงหาดบอนได (Bondi Beach) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สุนัขพันธุ์เบอร์นีส เมาน์เทนด็อกตัวหนึ่ง แสดงความรักความภักดีด้วยการยืนเฝ้าร่างเจ้าของที่เสียชีวิต โดยไม่เกรงกลัวอันตราย แม้จะอยู่ห่างจากมือปืนเพียงไม่กี่เมตร
นาทีชีวิตท่ามกลางเสียงปืน เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุคคาห์ โดย ซาจิด อัคราม (Sajid Akram) มือปืนวัย 50 ปี ได้ก่อเหตุกราดยิงประชาชน
ภาพจากคลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดในโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็น “เมาอิ” (Maui) สุนัข วิ่งวนเวียนด้วยความตื่นตระหนกขณะเสียงปืนดังขึ้น ผู้คนต่างพากันหมอบหาที่กำบัง แต่เมาอิกลับเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ข้างร่างเจ้าของ ห่างจากจุดที่มือปืนยืนอยู่เพียงเล็กน้อย
แอนน์-มารี เคอร์รี ผู้ก่อตั้ง Arthur and Co. Pet Detectives ระบุว่า “มีภาพของเมาอิยืนอยู่เหนือร่างของผู้เคราะห์ร้ายหลายคน หลังจากที่ ‘พ่อ’ ของเธอถูกยิง เธออยู่ในวิถีกระสุนพอดี”
หลังเกิดเหตุมีความเป็นห่วงสวัสดิภาพของเมาอิอย่างมาก จนมีการระดมกำลังค้นหา ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเมาอิปลอดภัยแล้ว โดยความร่วมมือของกลุ่มกู้ภัยสัตว์กับคนในชุมชน และปัจจุบันสุนัขได้กลับไปอยู่ในความดูแลของภรรยาผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือ ชายเจ้าของเมาอิ (ยังไม่เปิดเผยชื่อ) ได้เสียชีวิตแล้ว คาดว่าขณะเกิดเหตุ เขากำลังเดินเล่นอยู่กับภรรยา เมาอิ กับสุนัขพุดเดิ้ลสีขาวอีกหนึ่งตัว
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “เพื่อนของเราคือพ่อของเมาอิที่ถูกสังหาร เธอรักพ่อของเธอมาก หัวใจผมแตกสลายแทนเธอ… เขาเป็นคนน่ารักและมีจิตใจอ่อนโยนมาก” ผู้ตายเพิ่งย้ายจากย่านโรสเบย์มาอยู่ที่บอนไดกับภรรยาได้ประมาณ 1 ปี
