อัปเดตรายชื่อ 9 วีรบุรุษชายแดน สดุดีทหารกล้า สละชีพป้องอธิปไตย ศึกไทย-กัมพูชา
เปิดรายชื่อล่าสุด 9 ทหารกล้า พลีชีพสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา สดุดีวีรกรรมผู้เสียสละปกป้องอธิปไตย จากเหตุปะทะชายแดน
จากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยยืนยันรายนามทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสิ้น 9 นาย มีดังต่อไปนี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
-
จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต (สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6) เสียชีวิตในพื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
- พลทหาร วายุ ขวัญเสือ (สังกัด ร.31 พัน.3 รอ.) เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง ณ ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
- ส.อ. ชวกร เดชขุนทด (สังกัด ม.4 พัน.11 รอ.) เสียชีวิตจากเครื่องยิงลูกระเบิด ในพื้นที่เขาพระวิหาร
- จ.ส.ท. จิระวัฒน์ มุ่งกลาง (สังกัด ช.พัน.1 รอ.) เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง (ปรส.) บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
- พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจรวด BM-21 ของกัมพูชา ขณะรักษาตัวที่ รพ.พนมดงรัก
วันที่ 10 ธันวาคม 2568
- จ.ส.อ. อนันดา อุดร (สังกัด ร.16 พัน.3 พล.ร.6) เสียชีวิตในสมรภูมิภูมะเขือ
- พลทหาร ธนรัตน์ จันทร์ประทัด (สังกัด ร.112 พัน.3) เสียชีวิตจากกระสุนปืน ค. ตกใส่บริเวณขาขวา ณ จุดตรวจ 16 สมรภูมิคลองแผง
วันที่ 11 ธันวาคม 2568
- พลทหาร ชาญชัย ผดุงโชค (สังกัด ร.112 พัน.3) เสียชีวิตกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จากกระสุนปืน ค. ของฝ่ายตรงข้าม
- พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ (สังกัด ร.21 พัน.211) เสียชีวิตกลางสมรภูมิปราสาทตาเมือนธม จากสะเก็ดกระสุนปืน ค.
