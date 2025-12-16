สดุดีทหารกล้า “จ่าดูไบ” จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ สละชีพปกป้องอธิปไตย
สดุดีทหารกล้า “จ่าดูไบ” จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ สังกัด ร.3 พัน 3 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
จากสถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบอย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพจเฟซบุ๊ก สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวว่า
“จ.ส.อ กฤษฎา หาญสุโพธิ์ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน 3) เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม ขอไว้อาลัยและสดุดีวีรกรรมทหารกล้า ผู้เสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย”
ด้านเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์ภาพของ จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ โดยระบุข้อความว่า จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ (จ่าดูไบ) กองกำลังรบพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ไม่ได้เป็นนายสิบพยาบาลประจำ พัน.ร.11
เมื่อช่วงคํ่าเวลา 19.00 น.ของวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เขาได้พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ขอสดุดีเหล่าทหารกล้า ผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและความปลอดภัยของประชาชน
