หญิงวัย 79 ทำกาแฟหกเอง ฟ้องแมคโดนัลด์ สุดท้าย ศาลสั่งชนะคดี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:22 น.
62
หญิงวัย 79 ปีทำกาแฟหกใส่ตัวเองในลานจอดรถของแมคโดนัลด์
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์สมมติไม่ใช่สถานการณ์จริง

สรุปคดีตำนาน “กาแฟร้อนแมคโดนัลด์” หญิงวัย 79 ทำหกเอง ทำไมชนะคดี? เปิดยอดเงินจริงที่ไม่ถึงล้าน เบื้องหลังคำพิพากษาโลกตะลึง ที่ไม่ได้จบสวยเหมือนข่าวลือ

ย้อนบทสรุปมหากาพย์คดี Liebeck v. McDonald’s ปี 1994 หรือ คดีกาแฟร้อน มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องคนหัวหมอฟ้องเอาเงิน แต่ความจริงโหดร้ายกว่านั้น นี่คือ 5 ข้อเท็จจริงสรุปเน้นๆ ที่เปลี่ยนคดีตลกให้กลายเป็นบทเรียนกฎหมายโลก ทีมข่าว The Thaiger จึงจะขอพาผู้อ่านย้อนกลับไปดูข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุ สิ่งที่เกิดขึ้นในศาล และตัวเลขเงินชดเชยที่แท้จริง ซึ่งอาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อคดีนี้ไปตลอดกาล

ความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งคือ หลายคนคิดว่า “สเตลลา ลีเบ็ค” (Stella Liebeck) หญิงชราวัย 79 ปี กำลังขับรถและดื่มกาแฟจนเกิดอุบัติเหตุ แต่ข้อเท็จจริงจากเอกสารคดีระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1992 ณ เมืองอัลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก

ในวันนั้น ลีเบ็ค นั่งอยู่ที่ “เบาะข้างคนขับ” และรถได้ “จอดสนิท” อยู่ในลานจอดรถ เพื่อให้เธอเติมครีมและน้ำตาล เธอหนีบแก้วโฟมไว้ระหว่างหัวเข่าเพื่อเปิดฝา จังหวะนั้นเองที่แก้วยุบตัวลงและกาแฟร้อนจัดทั้งหมดหกใส่ตักของเธอ

ผลจากการหกครั้งนั้นรุนแรงกว่าที่คิด กาแฟอุณหภูมิสูงทำให้เธอบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังบริเวณหน้าตัก ก้น และอวัยวะเพศ ถูกลวกจนเป็น แผลไหม้ระดับที่ 3 (Third-degree burns) ซึ่งกินพื้นที่ถึง 6% ของร่างกาย และมีแผลไหม้ระดับอื่นรวมกว่า 16% ของร่างกาย

ลีเบ็คต้องนอนโรงพยาบาลนาน 8 วัน เพื่อทำการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin grafting) และต้องรักษาตัวต่อเนื่องอีกนานกว่า 2 ปี น้ำหนักตัวลดลงไปกว่า 9 กิโลกรัม จนเหลือเพียง 37 กิโลกรัม สภาพร่างกายของเธอทรุดโทรมลงอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์นี้

ก่อนเรื่องจะถึงศาล ลีเบ็คและครอบครัวไม่ได้มีความคิดที่จะฟ้องร้องเรียกเงินมหาศาล เธอส่งจดหมายถึงแมคโดนัลด์เพื่อขอให้ช่วยรับผิดชอบ “ค่ารักษาพยาบาล” ที่เกิดขึ้นจริงและคาดการณ์ไว้ ซึ่งมียอดรวมประมาณ 10,000 – 11,000 ดอลลาร์ โดยเธอเสนอตัวเลขยุติเรื่องที่ 20,000 ดอลลาร์ (เพื่อชดเชยรายได้ที่ลูกสาวต้องหยุดงานมาดูแลเธอด้วย)

แต่ทางแมคโดนัลด์ปฏิเสธข้อเสนอนั้น และเสนอเงินช่วยเหลือกลับมาเพียง 800 ดอลลาร์ เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าพยาบาลแม้แต่น้อย ทำให้ครอบครัวตัดสินใจยื่นฟ้องศาล

คดีนี้กลายเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัท
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์สมมติไม่ใช่สถานการณ์จริง

จุดเปลี่ยนในศาล อุณหภูมิ 88 องศาฯ และ 700 คดีร้องเรียน

ในการพิจารณาคดี ทนายฝ่ายโจทก์ไม่ได้สู้ในประเด็นว่า “ใครทำหก” แต่สู้ในประเด็น “ผลิตภัณฑ์อันตรายเกินความจำเป็น” หลักฐานระบุว่านโยบายของแมคโดนัลด์ในขณะนั้น กำหนดให้เสิร์ฟกาแฟที่อุณหภูมิ 180–190 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 82–88 องศาเซลเซียส) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นความร้อนที่สามารถลวกผิวหนังให้เสียหายรุนแรงได้ภายในเวลาเพียง 2-7 วินาที

มีการเปิดเผยเอกสารว่า ในช่วง 10 ปีก่อนหน้านั้น แมคโดนัลด์ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกกาแฟลวกมากถึง กว่า 700 ครั้ง นั่นหมายความว่าบริษัทรับรู้ถึงความเสี่ยงนี้มาตลอด แต่ไม่ได้มีมาตรการแก้ไขที่เพียงพอ หรือลดอุณหภูมิลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเหมือนร้านอื่น

บทสรุปของคดีนี้ คณะลูกขุนมองว่า แมคโดนัลด์มีความผิด 80% ส่วน ลีเบ็คมีความผิด 20% ฐานประมาทเลินเล่อที่ทำหกเอง ตัวเลขเงินรางวัลจึงถูกคำนวณดังนี้

  • ลูกขุนเคาะที่ 200,000 ดอลลาร์ แต่หักออก 20% ตามสัดส่วนความผิด เหลือ 160,000 ดอลลาร์
  • ลูกขุนต้องการสั่งสอนบริษัท จึงสั่งปรับ 2.7 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ารายได้จากการขายกาแฟของแมคโดนัลด์เพียง 2 วัน)

แต่เดี๋ยวก่อน… ตัวเลข 2.7 ล้านดอลลาร์นั้น “เธอไม่ได้รับจริง” ผู้พิพากษาได้ใช้อำนาจลดค่าเสียหายเชิงลงโทษลงเหลือ 480,000 ดอลลาร์ (3 เท่าของค่าเสียหายชดเชย) ทำให้ยอดรวมตามคำพิพากษาอยู่ที่ประมาณ 640,000 ดอลลาร์

ท้ายที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างยื่นอุทธรณ์ และจบลงด้วยการ “ยอมความนอกศาล” (Settlement) โดยไม่มีการเปิดเผยตัวเลข แต่สำนักข่าว AP รายงานว่ายอดสุทธิน่าจะ ต่ำกว่า 600,000 ดอลลาร์ ซึ่งห่างไกลจากภาพจำ “เศรษฐีเงินล้าน” ที่สังคมเข้าใจผิดกันมาตลอด 30 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

