จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย ตอบเรื่องอาวุธ
จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย และผลักดันให้ทั้งสองหันหน้าฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว พร้อมตอบเรื่องอาวุธ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
ในการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 มีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่า มีรายงานว่า ระหว่างการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารไทยได้ยึดยุทโธปกรณ์ รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีน จากทหารกัมพูชา ฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้
ตอบ: จีนได้มีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับทั้งไทยและกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังฝ่ายที่สาม และไม่เกี่ยวข้องกับการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา”
นอกจากนี้โพสต์อีกข้อความว่า “เป็นที่ทราบว่า ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันที่18 ธันวาคมนี้ เพื่อไกล่เกลี่ยการปะทะบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและมิตรของกัมพูชาและไทย จีนมีความห่วงใยอย่างยิ่งกับสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน
โดยได้พยายามไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการเจรจาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีบทบาทอย่างแข็งขันด้วยวิธีการของตนเพื่อช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและบรรเทาสถานการณ์ ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าเข้าหากัน และฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว”
