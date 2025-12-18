ข่าว

จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย ตอบเรื่องอาวุธ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 07:37 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 07:37 น.
69

จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย และผลักดันให้ทั้งสองหันหน้าฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว พร้อมตอบเรื่องอาวุธ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
ในการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 มีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่า มีรายงานว่า ระหว่างการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารไทยได้ยึดยุทโธปกรณ์ รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีน จากทหารกัมพูชา ฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้

ตอบ: จีนได้มีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับทั้งไทยและกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังฝ่ายที่สาม และไม่เกี่ยวข้องกับการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา”

นอกจากนี้โพสต์อีกข้อความว่า “เป็นที่ทราบว่า ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันที่18 ธันวาคมนี้ เพื่อไกล่เกลี่ยการปะทะบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและมิตรของกัมพูชาและไทย จีนมีความห่วงใยอย่างยิ่งกับสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศในปัจจุบัน

โดยได้พยายามไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการเจรจาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีบทบาทอย่างแข็งขันด้วยวิธีการของตนเพื่อช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและบรรเทาสถานการณ์ ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียจะเดินทางไปกัมพูชาและไทยอีกครั้งในวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าเข้าหากัน และฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสนั่น &quot;ไฮโซ ต.&quot; นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา บันเทิง

ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

6 นาที ที่แล้ว
เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง ข่าวต่างประเทศ

เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะใส” วิเคราะห์ เนิน 350 เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นจุดชี้ขาดเขมรกลัวเสีย

19 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี ข่าวต่างประเทศ

ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” โพสต์โต้ ไม่ได้ผลักไส “วิโรจน์-เท่าพิภพ” รอเป็น รมต. รอบหน้า

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ฝากถึงฝ่ายตรงข้าม เตรียมผนึกกำลัง ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 3 ราย วัยรุ่นเขมรกร่างปาระเบิดในชลบุรี เตรียมส่งกลับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกท. หนุน นายกสมาคมอีสปอร์ต ดำเนินการทางกฎหมาย “Tokyogurl”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จีนเตรียมส่งทูตพิเศษเยือน ไทย-กัมพูชา ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ย ตอบเรื่องอาวุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18/12/68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี อย่าหูเบา! ระวังคนยุแยงให้แตกคอกับเพื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวง ลัคนา 2569 เผยอันดับ 1 ลัคนาเมษ ดวงดีสุดในปีนี้ ไลฟ์สไตล์

จัดอันดับ 12 ลัคนา เช็กดวงปี 2569 ตามติด 3 ราศี ดาวรุ่งพุ่งแรง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 18 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 15 คลั่งแทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม วัยรุ่น 15 แทงคอเด็ก 10 ขวบดับคาโรงเรียน สยอง เซลฟี่คู่ศพแชร์ว่อนเน็ต

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใส่นัวของจริง! ส.ส.เม็กซิโก หยุมหัวกันกลางสภา ปมยุบหน่วยงานตรวจความโปร่งใส

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานศาสนามาเลฯ บุกรวบคู่รัก มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พบถุงยางเกลื่อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 17 ธ.ค. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 17 - 23 ธันวาคม 2568 ข่าว

กรมอุตุฯ ตอบแล้ว ภาคไหนสัมผัสลมหนาว-เจอฝนซ้ำ พยากรณ์อากาศ 17-23 ธ.ค.68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

‘วิโรจน์’ ประกาศไม่ลงสมัคร สส. รอบหน้า จับตา ‘โตโต้ ปิยรัฐ’ ขยับลงบัญชีรายชื่อแทน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 17 ธ.ค. 68 ไทยมีลุ้นโกยทองทะลุ 200

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเหตุการณ์รถสวนเลน อิมแพ็ค ที่ทำให้ผู้ขับขี่ตกใจ ข่าว

คลิป ระทึกทางด่วน เก๋งซิ่งสวนเลนกลางถนน หวิดประสานงาหน้าอิมแพ็ค

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 68 เลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และหวยตำราฝัน 4/40 ออกอะไร เช็กผลรางวัลสด ๆ ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 17 ธันวาคม 2568 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ เช็กสถิติย้อนหลังวันพุธ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่าไทย ข่าวต่างประเทศ

รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สัมภาษณ์สุดพิเศษ “มานูเอล นอยเออร์” นายด่านของบาเยิร์น มิวนิค แชร์มุมมองของทีมชุดปัจจุบัน และความคาดหวังในซีซั่นนี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 07:37 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 07:37 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสนั่น &quot;ไฮโซ ต.&quot; นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

ลือสนั่น “ไฮโซ ต.” นามสกุลดังระดับโลก ถังแตกเบี้ยวหนี้เพื่อน หนีซุกปีกอเมริกา

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง

เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ช็อกแฟนคลับ Lane V Rogers พระเอกดาวดัง OnlyFans ซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกดับคาที่ในวัย 31 ปี

ช็อก พระเอกดัง ซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนรถบรรทุกดับคาที่ วัยเพียง 31 ปี

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

“อนุทิน” ฝากถึงฝ่ายตรงข้าม เตรียมผนึกกำลัง ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button