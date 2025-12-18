งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงิน 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม
คลิปวิดีโอไวรัลที่สร้างความเดือดดาลให้กับชาวเน็ตปากีสถานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นความขัดแย้งน่าตกตะลึงในรัฐสภา เพราะตัวแทนประชาชนระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) นับสิบคน ต่างพากันแสดงตัวเป็นเจ้าของเงินจำนวนเพียงน้อยนิดที่ตกหล่นอยู่กลางที่ประชุม สร้างวิกฤตศรัทธาและความซื่อสัตย์ของนักการเมือง
ย้อนกลับไปวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขณะการประชุมสภากำลังดำเนินไปอย่างเคร่งเครียด อายาซ ซาดิก (Ayaz Sadiq) ประธานสภาผู้แทนราษฎรปากีสถาน สังเกตเห็นธนบัตรตกอยู่ข้างโต๊ะ เป็นธนบัตรใบละ 500 รูปี จำนวน 10 ใบ รวมมูลค่า 5,000 รูปีปากีสถาน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 560 บาท
ประธานสภาจึงหยิบไมโครโฟนสอบถามกลางที่ประชุมเพื่อหาเจ้าของ ขอให้ผู้ที่ทำเงินหล่นยกมือแสดงตัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นตลกร้าย เพราะมี สส. ยกมืออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมากถึง 12 คน ทั้งที่ธนบัตรมีเพียง 10 ใบ
พฤติการณ์หิวเงิน สร้างเสียงหัวเราะขบขันปนสมเพชในที่ประชุม จนประธานซาดิกอดไม่ได้ที่จะกล่าววาจาเหน็บแนมออกไปว่า “ธนบัตรมีแค่ 10 ใบ แต่มีเจ้าของตั้ง 12 คน” ก่อนจะตัดบทไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าเจ้าของเงินตัวจริงคือ มูฮัมหมัด อิกบัล อัฟริดี (Muhammad Iqbal Afridi) ซึ่งได้รับเงินคืนไปเป็นที่เรียบร้อย
แม้บรรยากาศในสภาจะดูเป็นเรื่องขำขัน แต่สำหรับประชาชนชาวปากีสถาน นี่ไม่ใช่เรื่องตลก คลิปดังกล่าวจุดชนวนความโกรธแค้นในโลกออนไลน์ มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงจริยธรรมของนักการเมืองอย่างรุนแรง หลายคนมองว่าพฤติกรรมนี้สะท้อนสันดานความไม่ซื่อสัตย์ แม้แต่เงินจำนวนเล็กน้อยยังกล้าโกหก แล้วจะไว้ใจให้บริหารงบประมาณประเทศได้อย่างไร บางส่วนถึงขั้นเรียกร้องให้ สส. ที่ยกมือแอบอ้าง ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
Pak National Assembly Speaker asks whose money is lost and 10 to 15 members of Pakistan parliament raise their hands together. He even says the amount is not that big yet everyone wants to claim it. pic.twitter.com/rHUCOSDLcB
— The Story Teller (@IamTheStory__) December 9, 2025
