เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก
เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษประจำปีนี้ของคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก จากอันดับ 123 ขณะที่แชมป์เป็น เนเธอร์แลนด์ ส่วนบ๊วยเป็นเขมร
ดัชนี EF ซึ่งเป็นการวัดความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2568 โดยภาพรวมยังถือว่าน่ากังวล เนื่องจากพบว่าการพัฒนานั้นล่าช้านับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563
จากผลสำรวจกว่า 2.2 ล้านคน จาก 123 ประเทศ และค่าเฉลี่ยอายุผู้ทำแบบทดสอบที่อายุ 26 ปี พบว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นอันดับ 1 ในปีนี้ ตามมาด้วยโครเอเชีย, ออสเตรีย, เยอรมัน และ นอร์เวย์ ใน 5 อันดับแรก
ขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 116 โดยถูกจัดในระดับความเชี่ยวชาญต่ำมาก โดยคะแนนการอ่านอยู่ที่ 416 คะแนนฟังอยู่ที่ 385 คะแนนข้อเขียนอยู่ที่ 363 และคะแนนพูดอยู่ที่ 377 ค่าดัชนีอยู่ที่ 402 ลดลงไปจากปีที่แล้ว 13 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 488
ขณะที่พื้นที่ที่ได้คะแนนมากสุดคือ พัทยา ตามมาด้วย กรุงเทพ, แม่สอด, เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ เป็น 5 ดับแรก ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นประจวบประจวบคีรีขันธ์
ส่วน 5 อันดับสุดท้ายในระดับโลก ได้แก่ โซมาเลีย, โตโก, ไอโวรี่โคท และ กัมพูชาเป็นอันดับสุดท้าย โดยเป็นลำดับที่ 123
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า
- ยูเนสโก รองรับ อาหารอิตาเลียน เป็นมรดกวัฒนธรรม ชาติแรกของโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: