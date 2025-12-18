ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 10:29 น.
78
"หนุ่ม กรรชัย" แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง "ทรัมป์" หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

“หนุ่ม กรรชัย” ทนไม่ไหว จัดหนักคอมเมนต์เดือดใส่ “โดนัลด์ ทรัมป์” หลังออกมาพูดเรื่องทหารไทยเสียชีวิต เป็นเพียงอุบัติเหตุ

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อเพจ ดาวแปดแฉก ตาไวไปเห็นคอมเมนต์สุดเดือดของพิธีกรฝีปากกล้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หรือที่ชาวเน็ตเรียกกันติดปากว่า “ครูกะปิ” ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ข่าวเกี่ยวกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

เพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความว่า “ผ่านมา 5 วันเพิ่งเห็น!! “ครูกะปิ” แรงมากเสียงในหัวลั่น ถึง “เป็ดทรัมป์” ที่โพสต์ว่าทหารไทยดับและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นเพียงอุบัติเหตุ”

FB/ ดาวแปดแฉก

โดยในก่อนหน้านั้นวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไทยรัฐโพสต์คลิปที่ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวต่อสื่อต่างประเทศ ในพิธีมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปกป้องชายแดนเม็กซิโก เผยว่า โทรคุยไทย-กัมพูชา บอกต้องใจเย็น ๆ เชื่อสามารถทำให้ยุติลงได้

หลังจากนั้น หนุ่ม กรรชัย คอมเมนต์ว่า “สั… พูดมาก สร้างวาทกรรมกูเก่งสุด ดีสุด”

คอมเมนต์ หนุ่ม กรรชัย
IG/ @thairath

อีกโพสต์หนึ่งที่ลงไว้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นข้อความที่ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ผ่าน Truth Social หลังพูดคุยกับผู้นำไทย และกัมพูชา ผ่านโทรศัพท์ว่า

“ผมได้พูดคุยอย่างดีกับผู้นำไทยและกัมพูชา เขาตกลงจะยุติการปะทะเย็นนี้ (ตามเวลาสหรัฐฯ) กลับสู่ข้อตกลงสันติภาพที่เขาเคยทำไว้กับผม ระเบิดที่ทำให้ทหารไทยตาย-บาดเจ็บจำนวนมาก เป็นเพียงอุบัติเหตุ แต่ไทยก็โต้กลับรุนแรง”

IG/ @thairath

ในเวลาต่อมา หนุ่ม กรรชัย คอมเมนต์เพียงสั้น ๆ ว่า “คว” ทำให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ถึงกับคอมเมนต์เติมตัวอักษรที่ขาดหายไปอีกตัวหนึ่งให้ด้วย

ที่มา: ไทยรัฐ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ ข่าว

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

25 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม บันเทิง

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

42 นาที ที่แล้ว
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่ ข่าว

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

44 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประกาศลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่การเมือง ข่าว

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! ดัมพ์รถบรรทุก ชนเข้ากับสะพานลอย ก่อนถล่มทับรถพังยับ คนขับดับ 1 ข่าว

เปิดสาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี “พฤทธิกร สาระกุล” คดี ม.112 หลบหนีระหว่างสืบพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางเลี่ยง บางนา-ตราด กม.34 ที่รถติดสะสมจากสะพานลอยถล่ม ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ตลาดนำไทย บางนา-ตราด กม.34 เหตุสะพานลอยทับรถ รถติดสะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้ บันเทิง

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจถึงมิตรภาพในงานเลี้ยง บันเทิง

น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย คัมแบ็คคว้าเหรีญทองซีเกมส์ในรอบ 12 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ตรีนุช เทียนทอง “รมว.แรงงาน” และ “เลขาธิการ พปชร.” หญิงแกร่งหลานสาว “ป๋าเหนาะ” ผู้ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2569 ข่าวการเมือง

ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงินตก 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม ข่าวต่างประเทศ

งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงิน 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง &quot;ทรัมป์&quot; หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มาชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025 บันเทิง

ดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 พลังแห่งสตรี สื่อถึงความซื่อสัตย์คนในชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนากม. 34 ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูต ช่วยหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ เหตุอยากให้ขี้เหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์เสียหายหนักจากคานสะพานที่ร่วงหล่นลงมาทับที่บางนา-ตราด ข่าว

เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มขวางบางนา-ตราด กม.34 “รถบรรทุก” เกี่ยวร่วงทับกระบะ เจ็บ 3 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม บันเทิง

เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สะพานลอยทรุดตัว จ.สมุทรปราการ ตกลงมาทับรถยนต์ บาดเจ็บ 3 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 10:29 น.
78
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button