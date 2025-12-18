“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา
“หนุ่ม กรรชัย” ทนไม่ไหว จัดหนักคอมเมนต์เดือดใส่ “โดนัลด์ ทรัมป์” หลังออกมาพูดเรื่องทหารไทยเสียชีวิต เป็นเพียงอุบัติเหตุ
กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกโซเชียล เมื่อเพจ ดาวแปดแฉก ตาไวไปเห็นคอมเมนต์สุดเดือดของพิธีกรฝีปากกล้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หรือที่ชาวเน็ตเรียกกันติดปากว่า “ครูกะปิ” ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ข่าวเกี่ยวกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
เพจ ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความว่า “ผ่านมา 5 วันเพิ่งเห็น!! “ครูกะปิ” แรงมากเสียงในหัวลั่น ถึง “เป็ดทรัมป์” ที่โพสต์ว่าทหารไทยดับและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นเพียงอุบัติเหตุ”
โดยในก่อนหน้านั้นวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไทยรัฐโพสต์คลิปที่ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวต่อสื่อต่างประเทศ ในพิธีมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปกป้องชายแดนเม็กซิโก เผยว่า โทรคุยไทย-กัมพูชา บอกต้องใจเย็น ๆ เชื่อสามารถทำให้ยุติลงได้
หลังจากนั้น หนุ่ม กรรชัย คอมเมนต์ว่า “สั… พูดมาก สร้างวาทกรรมกูเก่งสุด ดีสุด”
อีกโพสต์หนึ่งที่ลงไว้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นข้อความที่ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ผ่าน Truth Social หลังพูดคุยกับผู้นำไทย และกัมพูชา ผ่านโทรศัพท์ว่า
“ผมได้พูดคุยอย่างดีกับผู้นำไทยและกัมพูชา เขาตกลงจะยุติการปะทะเย็นนี้ (ตามเวลาสหรัฐฯ) กลับสู่ข้อตกลงสันติภาพที่เขาเคยทำไว้กับผม ระเบิดที่ทำให้ทหารไทยตาย-บาดเจ็บจำนวนมาก เป็นเพียงอุบัติเหตุ แต่ไทยก็โต้กลับรุนแรง”
ในเวลาต่อมา หนุ่ม กรรชัย คอมเมนต์เพียงสั้น ๆ ว่า “คว” ทำให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ถึงกับคอมเมนต์เติมตัวอักษรที่ขาดหายไปอีกตัวหนึ่งให้ด้วย
ที่มา: ไทยรัฐ
