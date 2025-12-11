ยูเนสโก รองรับ อาหารอิตาเลียน เป็นมรดกวัฒนธรรม ชาติแรกของโลก
ยูเนสโก รองรับ อาหารอิตาเลียน เป็นมรดกด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมของโลก เป็นอาหารชาติแรกของโลกที่ได้รับเกียรติดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ยูเนสโก ได้รองรับขึ้นทะเบียน อาหารอิตาเลียน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปรุงและการรับประทานอาหาร ไว้ในบัญชีมรดกด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมของโลก ถือเป็นอาหารชาติแรกที่รองรับดังกล่าว
โดยทางคณะกรรมการของยูเนสโก ได้อธิบายอาหารอิตาเลียนว่า “เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคมของประเพณีด้านอาหาร และยังเป็นวิธีของ การดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่น การแสดงออกถึงความรัก และการกลับไปค้นพบรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองอีกครั้ง เป็นการแบ่งปันประวัติของตัวเองและบอกเล่าภาพของโลกที่พวกเขามองเห็น
รายงานระบุเพิ่มเติมอีกว่า “นี่เป็นกิจกรรมร่วมกันที่เน้นความใกล้ชิดกับอาหาร การเคารพในวัตถุดิบ และช่วงเวลาที่ได้ล้อมวงกินข้าวร่วมกัน … ผู้คนทุกวัยและทุกเพศมีส่วนร่วม ทั้งแลกเปลี่ยนสูตรอาหาร เคล็ดลับ และเรื่องราว โดยที่ปู่ย่าตายายก็มักถ่ายทอดเมนูดั้งเดิมให้กับหลาน ๆ”
จอร์จา เมโลนี นายกรัฐมนตรีหญิงอิตาลี ได้กล่าวว่า พวกเราเป็นชาติแรกในโลกที่ได้รับการรองรับดังกล่าว และที่ได้ให้เกียรติตัวตนของเราและเอกลักษณ์ของเรา สำหรับชาวอิตาลีแล้ว อาหารเป็นมากกว่าอาหารหรือสูตรอาหาร แต่เป็นตัวสะท้อนวัฒนธรรม ธรรมเนียม การงาน และ ความมั่นคั่ง
