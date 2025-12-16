อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า
เปิดอันดับกองทัพโลก 2025 จาก 145 ประเทศ สหรัฐฯ ยืนหนึ่งไม่พลิกโผ ตามด้วยรัสเซีย-จีน ครองหัวตารางเหนียวแน่น ส่วนไทยรั้งอันดับ 25 เป็นรองอินโดนีเซีย-เวียดนามในย่านอาเซียน
ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ร้อนระอุและการช่วงชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธี ล่าสุด Global Firepower เว็บไซต์วิเคราะห์ด้านการทหารระดับโลก เปิดเผยผลการจัดอันดับแสนยานุภาพทางทหาร ประจำปี 2025 ประเมินจาก 145 ประเทศทั่วโลก
การจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้ขัดอันดับแค่จำนวนทหารหรือหัวรบนิวเคลียร์เท่านั้น แต่ Global Firepower ใช้ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดอำนาจ หรือ PowerIndex (PwrIndx) มาคำนวณอย่างละเอียด กว่า 60 ปัจจัย ตั้งแต่งบประมาณกลาโหม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ไปจนถึงสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ชาติขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถก้าวขึ้นมาเทียบชั้นมหาอำนาจขนาดใหญ่ได้
ผลการจัดอันดับในปีนี้ Big 3 ยังคงรักษาตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่น มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่ไร้คู่ต่อกร ด้วยค่าดัชนี 0.0744 จุดแข็งคือความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและงบประมาณมหาศาล ครอบครองยุทโธปกรณ์เปลี่ยนเกมอย่างเครื่องบินรบ F-35, F-22 และ B-21 Raider รวมถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการได้ทั่วโลก
ตามมาด้วย อันดับ 2 รัสเซีย ด้วยค่าดัชนี 0.0788 แม้จะติดพันสงครามในยุโรปตะวันออก แต่รัสเซียยังคงความน่าเกรงขามด้วยกองทัพภาคพื้นดินขนาดใหญ่ รถถังจำนวนมาก และคลังแสงนิวเคลียร์ที่ทรงพลัง
ต่อมาคือ จีน มังกรผงาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษ ด้วยงบประมาณกลาโหมสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก จีนมุ่งเน้นการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) และขยายศักยภาพทางทะเลอย่างต่อเนื่อง
นอกจาก 3 อันดับแรกแล้ว ชาติมหาอำนาจอื่น ๆ ต่างเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาสมดุลอำนาจ ดังนี้
อันดับ 4 อินเดีย เจ้าแห่งเอเชียใต้ ดัชนีชี้วัด 0.1184 มีกองกำลังพลมหาศาลและกองทัพเรือน้ำลึกที่แข็งแกร่ง
อันดับ 5 เกาหลีใต้ ผู้นำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตอาวุธใช้เองได้ และเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐฯ มีดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 0.1656
อันดับ 6 สหราชอาณาจักร เสาหลักความมั่นคงยุโรป มีดัชนีชี้วัด 0.1785 พร้อมด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่
อันดับ 7 ฝรั่งเศส ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ ครบเครื่องด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำนิวเคลียร์ ยอดดัชนีชี้วัด 0.1878
อันดับ 8 ญี่ปุ่น มีดัชนีชี้วัด 0.1839 ถือกองกำลังป้องกันตนเองที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูง
อันดับ 9 ตุรกี สมาชิก NATO ที่โดดเด่นเรื่องโดรนรบสร้างชื่อในสนามรบจริงมาแล้ว มีดัชนีชี้วัด 0.1902
อันดับ 10 อิตาลี มหาอำนาจแห่งยุโรป มีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศก้าวหน้า
ส่องสถานะกองทัพไทยในเวทีโลก
สำหรับประเทศไทย ในปี 2025 กองทัพไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน อันดับที่ 25 ของโลก ด้วยคะแนน PwrIndx 0.4536 ถือเป็นอันดับที่น่าจับตามองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ครองอันดับ 3 ของอาเซียน เป็นรองเพียง อินโดนีเซีย อันดับ 13 โลก PwrIndx 0.2557 และ เวียดนาม อันดับ 23 โลก PwrIndx 0.4024
กองทัพไทยมีกำลังพลจำนวนมาก แสนยานุภาพทางเรือที่เข้มแข็ง และบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการฝึกรบร่วมระดับนานาชาติอย่าง Cobra Gold ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความร่วมมือทางทหารกับนานาชาติ
