เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.
180
อันดับกองทัพโลกปี 2025

เปิดอันดับกองทัพโลก 2025 จาก 145 ประเทศ สหรัฐฯ ยืนหนึ่งไม่พลิกโผ ตามด้วยรัสเซีย-จีน ครองหัวตารางเหนียวแน่น ส่วนไทยรั้งอันดับ 25 เป็นรองอินโดนีเซีย-เวียดนามในย่านอาเซียน

ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ร้อนระอุและการช่วงชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธี ล่าสุด Global Firepower เว็บไซต์วิเคราะห์ด้านการทหารระดับโลก เปิดเผยผลการจัดอันดับแสนยานุภาพทางทหาร ประจำปี 2025 ประเมินจาก 145 ประเทศทั่วโลก

การจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้ขัดอันดับแค่จำนวนทหารหรือหัวรบนิวเคลียร์เท่านั้น แต่ Global Firepower ใช้ดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดอำนาจ หรือ PowerIndex (PwrIndx) มาคำนวณอย่างละเอียด กว่า 60 ปัจจัย ตั้งแต่งบประมาณกลาโหม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ไปจนถึงสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ชาติขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถก้าวขึ้นมาเทียบชั้นมหาอำนาจขนาดใหญ่ได้

ผลการจัดอันดับในปีนี้ Big 3 ยังคงรักษาตำแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่น มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่ไร้คู่ต่อกร ด้วยค่าดัชนี 0.0744 จุดแข็งคือความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและงบประมาณมหาศาล ครอบครองยุทโธปกรณ์เปลี่ยนเกมอย่างเครื่องบินรบ F-35, F-22 และ B-21 Raider รวมถึงกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการได้ทั่วโลก

ตามมาด้วย อันดับ 2 รัสเซีย ด้วยค่าดัชนี 0.0788 แม้จะติดพันสงครามในยุโรปตะวันออก แต่รัสเซียยังคงความน่าเกรงขามด้วยกองทัพภาคพื้นดินขนาดใหญ่ รถถังจำนวนมาก และคลังแสงนิวเคลียร์ที่ทรงพลัง

ต่อมาคือ จีน มังกรผงาดที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษ ด้วยงบประมาณกลาโหมสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก จีนมุ่งเน้นการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic) และขยายศักยภาพทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

นอกจาก 3 อันดับแรกแล้ว ชาติมหาอำนาจอื่น ๆ ต่างเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาสมดุลอำนาจ ดังนี้

อันดับ 4 อินเดีย เจ้าแห่งเอเชียใต้ ดัชนีชี้วัด 0.1184 มีกองกำลังพลมหาศาลและกองทัพเรือน้ำลึกที่แข็งแกร่ง

อันดับ 5 เกาหลีใต้ ผู้นำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตอาวุธใช้เองได้ และเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐฯ มีดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 0.1656

อันดับ 6 สหราชอาณาจักร เสาหลักความมั่นคงยุโรป มีดัชนีชี้วัด 0.1785 พร้อมด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่

อันดับ 7 ฝรั่งเศส ผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ ครบเครื่องด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำนิวเคลียร์ ยอดดัชนีชี้วัด 0.1878

อันดับ 8 ญี่ปุ่น มีดัชนีชี้วัด 0.1839 ถือกองกำลังป้องกันตนเองที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูง

อันดับ 9 ตุรกี สมาชิก NATO ที่โดดเด่นเรื่องโดรนรบสร้างชื่อในสนามรบจริงมาแล้ว มีดัชนีชี้วัด 0.1902

อันดับ 10 อิตาลี มหาอำนาจแห่งยุโรป มีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศก้าวหน้า

อันดับกองทัพโลก 2025
ภาพจาก : globalfirepower

ส่องสถานะกองทัพไทยในเวทีโลก

สำหรับประเทศไทย ในปี 2025 กองทัพไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน อันดับที่ 25 ของโลก ด้วยคะแนน PwrIndx 0.4536 ถือเป็นอันดับที่น่าจับตามองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ครองอันดับ 3 ของอาเซียน เป็นรองเพียง อินโดนีเซีย อันดับ 13 โลก PwrIndx 0.2557 และ เวียดนาม อันดับ 23 โลก PwrIndx 0.4024

กองทัพไทยมีกำลังพลจำนวนมาก แสนยานุภาพทางเรือที่เข้มแข็ง และบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการฝึกรบร่วมระดับนานาชาติอย่าง Cobra Gold ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความร่วมมือทางทหารกับนานาชาติ

ข้อมูลจาก : globalfirepower

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 18:03 น.
180
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบสาวนิวซีแลนด์ขโมยของเล่นผู้ใหญ่-ขโมย “ขาแกะ” มาใช้ขู่พนักงานขนส่ง ก่อนฉกเงินในรถ

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button