โฆษกกองทัพบก แจงปม ทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย เร่งระดมพลกู้ร่าง 2 นายให้เร็วที่สุด
กองทัพบก แจงคลิปทหารกัมพูชาแย่งปืนทหารไทย ยอมรับถอนกำลังจากเนิน 350 เหตุเจอต้านหนัก เร่งระดมกำลังทั้งทางบกและอากาศนำทหารกลับมาให้ได้
17 ธันวาคม 2568 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ได้ออกมาแถลงชี้แจงกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ฝั่งกัมพูชา ซึ่งปรากฏภาพทหารกัมพูชาเข้าแย่งอาวุธปืนจากร่างของทหารไทยที่เสียชีวิตในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควาย โดยยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปฏิบัติการทางทหาร
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 กองกำลังทหารไทยได้ปฏิบัติภารกิจเข้าตีเพื่อกดดันและควบคุมพื้นที่เป้าหมายบริเวณเนิน 350 แต่ต้องเผชิญกับการยิงต่อต้านอย่างหนักจากฝ่ายตรงข้าม ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก ทัศนวิสัยจำกัด และอันตรายจากทุ่นระเบิด
ทำให้ต้องตัดสินใจถอนกำลังออกมาเพื่อปรับแผน โดยในระหว่างการถอนตัวพบว่ามีกำลังพลสูญหายไป 2 นาย คือ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 โฆษก ทบ. ยืนยันว่า ในวันนี้ (17 ธ.ค. 68) จะระดมการค้นหาทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อนำกำลังพลกลับมาให้ได้
