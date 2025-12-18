บันเทิง

ดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 พลังแห่งสตรี สื่อถึงความซื่อสัตย์คนในชาติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 10:28 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 10:28 น.
ที่มาชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025

ส่องดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 แฝงความหมายลึกซึ้ง ‘พลังแห่งสตรี’ ดึงสีธงชาติและมนต์ขลังนครวัด พร้อมปักหมุดรอเชียร์รอบไฟนอล 20 ธ.ค.นี้

ยิ่งใกล้วันตัดสิน ดีกรีความร้อนแรงของเวที Miss Cosmo 2025 ก็ยิ่งพุ่งสูง เหล่าสาวงามจากทั่วโลกต่างงัดไม้เด็ดออกมาประชันความงามกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยเฉพาะในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา ทำเอาแฟนนางงามตาค้างกันเป็นแถว แต่หนึ่งในลุคที่ถูกพูดถึงต้องยกให้ Phorn Sreypii มิสคอสโมกัมพูชา ปรากฏตัวในชุดราตรีสีสด ดีไซน์โฉบเฉี่ยวมาพร้อมความหมายสุดลึกซึ้ง

มิสคอสโมกัมพูชาสวมใส่ชุดราตรีเข้ารูปที่โชว์สัดส่วนความเว้าโค้งอย่างมั่นใจ โดดเด่นด้วยงานปักเลื่อมระยิบระยับที่ไล่เฉดสีอย่างมีมิติ ระหว่างสีแดงสดและสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ตัดกับงานผิวได้อย่างลงตัว

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ ดีเทลช่วงไหล่ มีการออกแบบโครงสร้างคล้ายปีกหรือเปลวเพลิงที่กำลังโชติช่วง พลิ้วไหวแต่ดูแข็งแกร่ง สอดรับกับกระโปรงผ่าสูงที่เผยให้เห็นเรียวขา ไม่ได้สวยแค่รูป แต่แรงบันดาลใจเบื้องหลังชุดราตรีชุดนี้ยังมีความหมายลึกซึ้งกับ The Power of Cambodian Women หรือ พลังแห่งสตรีชาวกัมพูชา

“พลังแห่งสตรีชาวกัมพูชา

ชุดราตรีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันบนธงชาติกัมพูชา สื่อถึงความกล้าหาญ เกียรติยศ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ของผู้คนในชาติ

ประกายสีขาวอันเจิดจรัส เปรียบเสมือนนครวัด หัวใจสำคัญของกัมพูชา ที่ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ความงดงามเหนือกาลเวลา และวัฒนธรรมเขมรอันรุ่มรวย

เฉกเช่นเดียวกับนครวัด สตรีชาวกัมพูชาเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่ง ความสง่างาม และความภาคภูมิใจ พร้อมที่จะเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเราไปสู่สายตาชาวโลก”

ความหมายชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii

แฟนนางงามเตรียมตัวให้พร้อม มาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้สาวงามที่คุณเชียร์ในรอบตัดสินที่รับรองว่าเวทีจะต้องลุกเป็นไฟ! รอบตัดสินจัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. สามารถรับชมสดผ่านช่อง AXN และ YouTube Channel Miss Cosmo

ชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025-4
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii
ชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii
ชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025-5
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii
Miss Cosmo กัมพูชา 2025-3
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii
Miss Cosmo กัมพูชา 2025-2
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii
Miss Cosmo กัมพูชา 2025
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii

