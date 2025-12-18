เขมรผวาจัด ห้ามบินโดรนเหนือกรุงพนมเปญ กลัวไทยใช้ถล่มเมืองหลวง
สำนักข่าวคีรีโพสต์ ของกัมพูชารายงานว่า ทางการกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา ได้สั่งห้ามใช้โดรนทุกชนิดทั่วเมืองหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อย เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยเข้าสู่วันที่ 11 แล้ว และยังไม่มีสัญญาณของสันติภาพปรากฏให้เห็น
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม องค์การบริหารส่วนกรุงพนมเปญได้สั่งห้ามใช้โดรนในเขตเมืองพนมเปญ หลังจากจังหวัดอื่นๆ เช่น บันเตียเมียนเจย กำปงทอม กำปอต และพระตะบอง ประกาศห้ามใช้โดรนไปก่อนหน้านี้แล้ว สืบเนื่องจากมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาว่ากองทัพไทยใช้โดรนทิ้งระเบิดในพื้นที่พลเรือน
แถลงการณ์ระบุว่า “ผู้ใดใช้หรือละเมิดยานบินไร้คนขับ (โดรน) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนกรุงพนมเปญ จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนรายงานการใช้โดรนอย่างผิดกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านนาย นายครอง สเร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นในกรุงพนมเปญ รวมถึงตำรวจและทหาร ตรวจสอบการใช้โดรนทั่วเมืองหลวง โดยระบุว่า “กองบัญชาการตำรวจนครบาลพนมเปญ กองบัญชาการตำรวจทหารพนมเปญ และคณะกรรมการบัญชาการรวมของ 14 เขตการปกครอง ต้องเพิ่มความเอาใจใส่ ตรวจสอบ และจัดกาสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น หากพบว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะต้องดำเนินการทันที”
