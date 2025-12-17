รมต.เขมร ลั่นทั่วโลกตาสว่างเห็นใจกัมพูชา ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งได้เปรียบ เพราะ Gen Z เยอะกว่า
เขียว รามี รมต.กัมพูชา โพสต์อ้าง ประชาคมโลกหนุนความชอบธรรมกัมพูชา ลั่นหากสงครามยืดเยื้อไทยจะเสียเปรียบ เพราะเขมร Gen Z เยอะและพร้อมรบมากกว่า
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 13.00 น. นายเขียว รามี (Keo Remy) รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา โพสต์ภาพขณะลงพื้นที่เยี่ยมทหารที่ประจำจุดชายแดนกัมพูชา พร้อมระบุข้อความแปลเป็นไทยได้ว่า
“ประชาคมระหว่างประเทศเริ่มมองเห็นความชอบธรรมของกัมพูชามากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า การดำเนินการของกัมพูชาคือ การปกป้องอธิปไตย ไม่ใช่การรุกราน และกัมพูชาได้รวบรวมพยานหลักฐานที่แน่นหนาเพื่อฟ้องร้องต่อศาลระหว่างประเทศ ขณะที่ทหารกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความเข้มแข็ง
การต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้าน เรือกสวนไร่นา บ้านเรือน ดินแดน และเกียรติภูมิของประเทศ ถือเป็นจุดแข็งในการป้องกันของกัมพูชา
นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชายังมีนโยบายการนำที่ดีในการปกป้องดินแดน โดยทุกสถาบัน พระสงฆ์ ทุกศาสนาในกัมพูชา ปัญญาชน นักศึกษา และประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ต่างรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องดินแดนเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
เรื่องความสามัคคีนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนไทย แต่เป็นเพราะนักการเมืองไทย นักปัญญาชน และนักธุรกิจไทยบางส่วนไม่สนับสนุนสงคราม ไม่สนับสนุนความเป็นปรปักษ์กับกัมพูชา
ยิ่งสงครามยืดเยื้อนานเท่าไร เยาวชนกัมพูชาก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น เพราะจำนวนเยาวชนกัมพูชา หรือที่เรียกว่า Gen Z นั้นมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากสงครามยืดเยื้อไปอีก 5 ปี จำนวนเยาวชนที่จะเข้าร่วมรบจะมีมากกว่าเยาวชนในประเทศไทย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มาลี แถลงอ้างไทยใช้ อาวุธหนัก-ก๊าซพิษ พลเรือนกัมพูชาดับ 17 ราย แต่ไร้หลักฐาน
- ปวิน กางตัวเลข ไทยรบกัมพูชา ทำเศรษฐกิจพังยับ สูญวันละ 500 ล้าน เตือนอย่าตกหลุมพราง ชาตินิยม
- กกต. เชื่อจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ
อ้างอิงจาก : FB Keo Remy
ติดตาม The Thaiger บน Google News: