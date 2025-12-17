เพจดัง เผย “จ่าเขมรขี้เมา” ยังอยู่ดี หลังเคยกร่างใส่ทหารไทย เซ็งถูกไทยยึดช่องอานม้า
เปิดชีวิตล่าสุด “จ่าเขมรขี้เมา” ที่เคยกร่างใส่ทหารไทย ยืนยันยังไม่ตาย หลังไทยยึดช่องอานม้าได้ โพสต์ตัดพ้อกองทัพเตรียมลาออก
เพจเฟซบุ๊ก Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ โพสต์ข้อความของทหารกัมพูชานายหนึ่ง ที่เคยมีประเด็นเมื่องช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า ได้ไปโวยวายใส่ทหารไทยที่ช่องอานม้า ก่อนที่ในเวลาต่อมาฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าทหารรายดังกล่าวมีอาการเมา
เพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ระบุว่า “ทหารเขมรสุดหล่อที่ช่องอานม้า มีคำถามว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ผมตอบ ณ ที่นี้เลยครับ เขายังไม่ตาย แต่มีอาการเซ็งๆ เพราะรู้ว่าตอนนี้ทหารเขมรที่อานม้าไก้พ่ายแพ้ต่อทหารไทยแล้ว
ทหารคนนี้ชื่อ แก้ว นิรันดร์ เป็นทหารเขมรประจำที่ช่องอานม้า เขาโด่งดังเนื่องจากเข้ามาขัดขวางคณะ AOT ที่เข้ามาตรวจสภาพพื้นที่หลังจากการหยุดยิงในรอบแรก
เขาทำตัวกร่างจนทหารไทยต้องเข้ามาพลักดันออกไป ด้วยความกร่างและถ่อยทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาวเขมรในชั่วข้ามคืน แต่เมื่อทหารไทยเอาพฤติกรรมของแก้ว นิรันดร์ ออกสื่อและประท้วงต่อ AOT ปรากฏว่า กองทัพกัมพูชากลัวเสียหน้าจึงป้ายความผิดให้ ทหารคนนี้ว่าเป็นทหารขี้เมา จากฮีโร่กลายเป็นขี้เมาไร้วินัยไปทันที
หลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีคนสนับสนุนแก้วบ่อยครั้ง แต่กระแสฮีโร่ของเขาก็เริ่มเงียบไปในหมู่คนเขมร แต่สำหรับคนไทยคงจำคนคนนี้ได้ดี เห็นทางพี่โย TAF ได้มีการโพสต์ในเพจว่า คนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหม
ผมเลยไปตามดูเขาครับ สรุปว่ายังไม่ตายนะครับ อาจจะถอนกำลังหนีจากช่องอานม้าก่อนที่ทหารไทยจะยึดได้ ตอนนี้ก็เห็นเขาบ่นๆ ในเฟส ”นับจากนี้เป็นต้นไป ผมจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของประเทศชาติ
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของชาติและการป้องกันประเทศ และถ้ามีใครบังคับให้ผมต้องออกจากกองทัพ ผมก็ยินดีที่จะลาออกด้วยความสมัครใจ และผมหวังว่าเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันจะยังคงคบหาสมาคมกับผมเหมือนเดิม”
